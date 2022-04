Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Lieke Wolfraad, die energiemanagementbedrijf Onewave oprichtte.

Ondernemer: Lieke Wolfraad

Lieke Wolfraad Bedrijf: Onewave

Onewave Leestip: Drive van Mark Tuitert

Hard werken betekent goed uitrusten, weet bewegingswetenschapper Lieke Wolfraad . Al jaren is ze gefascineerd door de prestaties van topsporters en dan vooral hun rustregime. De lessen die ze daaruit haalde, paste ze toe op het bedrijfsleven. Eerst bij een groot bedrijf als Accenture, nu al vier jaar in haar eigen bedrijf.

Waarom heb je het boek van Mark Tuitert gekozen als gouden leestip?

"Na zijn eigen topsportcarrière in het schaatsen is hij gaan ondernemen. Ondernemen kan soms ook voelen als topsport. Het is heel verleidelijk om continu 'aan' te staan en alles onder controle te willen hebben. Tuitert beschrijft zijn stoïcijnse levensinstelling, waar hij ook als sporter veel aan had. Er zijn heel veel dingen, randvoorwaarden vaak, die je niet onder controle hebt. In plaats van je daar druk om te maken, kun je je beter richten op de dingen waar je wél invloed op hebt."

Hoe pas jij deze houding toe in jouw bedrijf?

"Als ik een grote klant wil binnenhalen, kan ik in gesprek gaan en laten zien hoe en waarom ons programma kan helpen. Dan is het vervolgens aan het bedrijf om daar een beslissing over te nemen. Door het resultaat los te laten en me te focussen op het voeren van het juiste gesprek, ervaar ik veel meer rust."

Wat kunnen we leren van topsporters als het gaat om uitrusten?

"Hard werken is helemaal niet erg en stress is ook niet erg, zolang je maar genoeg tijd en ruimte neemt voor ontspanning. Iedereen is anders en heeft andere grenzen en een andere 'belastbaarheid'. Bij Onewave helpen we bedrijven en werknemers om daar een weg in te vinden."

"Werkgevers kunnen uitstralen dat ze het onderwerp belangrijk vinden en een omgeving creëren waarin hun medewerkers ook echt rust durven nemen. Werknemers kunnen inzicht krijgen in wanneer ze gestrest zijn en wat ze nodig hebben om te ontspannen."

“Verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel lopen niet altijd synchroon en hebben beide invloed op hoeveel stress je ervaart.”

Hoe weet je of je gestrest bent?

"Meestal kun je dat wel voelen via signalen als een hogere hartslag of zweterige handen, maar er zijn ook veel momenten dat je het niet opmerkt. Daarom geven wij werknemers een apparaatje dat ze op hun lichaam dragen, dat een week hun hartslag meet, overdag en 's nachts."

"Van daaruit bekijken we in groepen hoe mensen meer rust kunnen creëren. Voor sommigen is dat makkelijk, voor anderen moeilijker. Verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel lopen niet altijd synchroon en hebben beide invloed op hoeveel stress je ervaart."

Kun jij genoeg ontspannen?

"Met drie kleine kinderen is dat wel een uitdaging. Ik probeer sowieso genoeg te slapen, veel te bewegen en te lachen, dat helpt om te relativeren. Voor een belangrijke afspraak doe ik een korte ademhalingsoefening om wat rust te vinden."