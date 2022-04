Wil jij een eigen onderneming starten? Dan is het belangrijk om je te verdiepen in jouw markt om te onderzoeken of je plannen haalbaar zijn. Wat komt er kijken bij goed marktonderzoek? KVK-adviseur Juliëtte Geers en Michael Petit van Markteffect helpen je op weg.

Met marktonderzoek breng je de kansen en bedreigingen voor jouw bedrijf in kaart. Wie zijn je potentiële klanten, hoe onderscheid je je van concurrentie? Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar dat valt best mee, zegt Michael Petit van Markteffect. "In je hoofd ben je al veel bezig met je bedrijf. Zet het op papier. Dat dwingt je om net iets verder na te denken."

Kijk naar wat er speelt in jouw branche

Wie zijn de belangrijkste spelers binnen mijn branche? Hoeveel omzet maken zij? Hoeveel starters en stoppers zijn er? Aan welke regels moet ik me houden? Welke ontwikkelingen of trends zijn er? KVK-adviseur Juliëtte Geers wijst erop dat er online veel betrouwbare informatie te vinden is voor brancheonderzoek.

"Je kunt een kijkje nemen bij het Ondernemersplein voor relevante wet- en regelgeving, gemiddelde omzetcijfers en brancheorganisaties en - verenigingen. Voor trends in de branche kun je terecht bij banken en de KVK Trendrapportage."

Wat ook heel waardevol kan zijn voor je marktonderzoek, is om juist mensen uit een andere branche te vragen om mee te denken. "Voorkom tunnelvisie. Je bent zo gefocust op je eigen branche, terwijl je ook veel van anderen kunt leren."

Kom alles te weten over jouw klanten

Door zo nauwkeurig mogelijk je (toekomstige) klanten te beschrijven, wordt duidelijk wat de doelgroep is. Waar bevinden klanten zich? Wat zijn demografische kenmerken, zoals geslacht, leeftijd en inkomen? Welke hobby's en dagelijkse bezigheden hebben ze?

Wees je bewust van het feit dat je al snel onderzoek doet. Geers: "Als je op een feestje over je bedrijf praat, dan ben je ook al bezig met het verzamelen van informatie."

“Vraag eens een offerte op bij de concurrent, dat levert veel waardevolle informatie op.” Juliëtte Geers, KVK-adviseur

Hoe nauwkeurig je een klantenonderzoek uitvoert, is volgens Petit afhankelijk van het soort bedrijf dat je start. "Ga je als freelance marketingspecialist aan de slag, dan weet je vast al wat voor klanten bij je passen. Waarschijnlijk heb je een netwerk opgebouwd en kun je vanuit daar aan opdrachten komen."

Breng je een consumentenproduct op de markt, dan is het ook van belang om de klantreis te onderzoeken. "Hiermee beschrijf je de oriëntatie- en keuzeprocessen die een consument doormaakt voordat hij jouw klant wordt."

Zoek uit wie je concurrenten zijn

Door te zien wat de concurrentie doet, kun je nieuwe mogelijkheden ontdekken. "Wil je een kapsalon openen en zie je dat concurrenten alleen op afspraak werken? Dan kun jij zonder afspraak werken. Daarmee bied je een bepaalde service die je onderscheid van concurrenten", zegt Geers.

Met een concurrentenonderzoek zet je de sterke en zwakke punten van je bedrijf op een rij ten opzichte van je concurrenten. "Bekijk websites, sociale media, onderzoek prijzen, uurtarieven en of ze korting geven. Vraag eens een offerte op bij de concurrent, dat levert veel waardevolle informatie op."

Met de Locatiescan en de KVK Bedrijventeller kun je bekijken hoeveel andere ondernemers in de buurt gevestigd zijn.

Analyseer de omgeving

Open je een onderneming met een fysieke vestiging, dan speelt de locatie een grote rol. Met een omgevingsanalyse bekijk je de kansen en bedreigingen in de omgeving van je bedrijf.

Ten eerste kijk je naar het bestemmingsplan, op te vragen bij de gemeente. Denk ook na over de economische situatie en de toekomst: is er veel werkgelegenheid? Zijn er bouwplannen? Geers: "Maar denk ook aan de bevolkingsopbouw: zijn er veel jonge gezinnen of vergrijst de buurt juist? Bij het CBS kun je de bevolkingsopbouw inzien en op de website van Funda zelfs per wijk."