Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Leonne van de Ven, die PR- en communicatiebureau De Wolven oprichtte.

Ondernemer : Leonne van de Ven

: Leonne van de Ven Bedrijf: De Wolven

De Wolven Leestips: De meeste mensen deugen van Rutger Bregman en What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming: Toward a New Psychology of Climate Action van Per Espen Stoknes

Verhalen opduikelen bij bedrijven en die onder de aandacht brengen bij journalisten, Leonne van de Ven doet het al minstens vijftien jaar. Ook nu het medialandschap zoveel breder en digitaler is geworden en haar compagnon drie jaar geleden emigreerde naar Nieuw-Zeeland. In 2015 breidde ze het werkgebied van De Wolven uit met duurzaamheid.

Waarom heb je het boek van Bregman gekozen als gouden leestip?

"Het is een bevestiging van de manier waarop ik zaken doe. Ik geloof in het goede van de mens en ga liever vol iets aan dan dat ik risicomijdend ben en mooie dingen mis. Op 99 prettige interacties neem ik die ene vervelende op de koop toe. Het boek heeft me gesterkt in die overtuiging."

En het boek van Espen Stoknes?

"Dat las ik in 2015, toen ik me erg verbaasde over het feit dat de wereld in brand staat en we niets doen. Klimaatverandering is een enorm probleem en toch lukt het ons niet om er adequaat mee om te gaan. De auteur geeft daar een verklaring voor. Hij stelt dat het probleem zo groot is dat we ons ervan distantiëren, het aan de kant leggen en er niets mee doen. Pas als je het kleiner en overzichtelijker maakt, kun je mensen in beweging krijgen."

Wat betekent dit inzicht voor marketing en communicatie?

"Veel bedrijven zijn huiverig om over duurzaamheid te communiceren. Ze zijn bang dat ze worden beschuldigd van greenwashing, dat ze zich groener voordoen dan ze zijn. Maar als de bedrijven laten zien waar ze mee bezig zijn en welke stappen ze zetten, heeft dat een veel groter effect. Dan is zichtbaar voor de buitenwereld, en soms ook voor hun medewerkers, wat ze al wél doen. Van daaruit kun je verder verbeteren."

Hoe passen jullie dit toe voor klanten?

"Een grote klant van ons is bol.com, dat volgens de Sustainable Brand Index ook dit jaar het duurzaamste e-commerce merk is. Deze index is gebaseerd op consumenteninschattingen. Wij hebben eerst gekeken wat ze al aan duurzaamheid deden en begonnen daar aandacht voor te vragen. Door dat structureel te blijven doen, via grote media en kleinere platforms, verbind je duurzaamheid aan een merk."

“In tijden van oorlog en polarisatie kan het geen kwaad om te lezen dat mensen ook goede dingen doen en hebben gedaan.” Leonne van de Ven, ondernemer

"Er is intussen ook meer aandacht voor het onderwerp. Wij doen bijvoorbeeld de communicatie voor de Week van de Circulaire Economie, die ieder jaar in februari plaatsvindt. Voor de eerste editie zes jaar geleden moesten we iedereen uitleggen wat circulariteit is. Nu kennen veel meer mensen het begrip en begrijpen ze wat een circulaire economie kan betekenen."

Aan wie zou je deze boeken aanraden?

"Het boek van Bregman zou ik eigenlijk aan heel Nederland aanraden. In tijden van oorlog en polarisatie kan het geen kwaad om te lezen dat mensen ook goede dingen doen en hebben gedaan."

"Het boek van Espen Stoknes raad ik aan alle ondernemers die met duurzaamheid bezig zijn en twijfelen of ze erover zullen communiceren. Mijn tip: wacht niet tot het perfect is, maar laat zien wat je doet en ook waar je tegenaan loopt. Communiceer open over dingen die anders hadden gekund en over voortschrijdend inzicht. Dit heeft vaak een positiever effect dan niet communiceren. En misschien kunnen anderen er nog iets van leren."