Jezelf laten bijscholen kost tijd en geld. Niet iedere zelfstandig ondernemer kiest er daarom voor de schoolbanken (weer) in te duiken. Toch is het zonde om je niet te blijven ontwikkelen. "Naast jou zijn er vaak nog 1.001 andere experts."

Veel zelfstandig ondernemers kiezen ervoor zich niet (extra) te laten opleiden, ziet directeur Jort Zwolsman van zzp-platform Younited. "De meesten zien zichzelf al als een expert als ze zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Veel ondernemers hebben ook genoeg werk. Alleen moet je in slechtere tijden ook wel zien op te vallen. Dat kan met een opleiding."

Toch denkt 42 procent van de zelfstandig ondernemers niet dat opdrachtgevers naar de gevolgde opleidingen kijken, blijkt uit een enquête in opdracht van Younited en Opleiding.nl onder ruim vijfhonderd ondernemers.

Toch denkt Zwolsman dat het zeker zin heeft om je kennis als ondernemer te blijven bijspijkeren. "Een opleiding doen levert je een betere concurrentiepositie op, je kunt dan ook een hoger tarief gaan vragen."

Vakkennis up-to-date houden

Niet iedere ondernemer houdt zich bezig met zijn positie op de arbeidsmarkt, ziet ondernemerscoach Josiene Borgers van Winning Impact. "Als je uurtje-factuurtje werkt en je hopt van bedrijf naar bedrijf, dan steek je minder tijd in impact maken en nieuwe klanten vinden. Een opleiding speelt dan misschien ook een minder grote rol."

Dat is volgens Borgers een heel ander verhaal voor zelfstandigen die hun bedrijf willen laten groeien. "Je moet leren hoe je jezelf het beste positioneert, naast jou zijn er vaak nog 1.001 andere experts. Hoe ga je dan echt impact maken en een stroom van klanten op gang krijgen? Dus je moet veel leren over ondernemerschap. Daarnaast moet je je vakkennis up-to-date houden."

“Niet iedere opleiding is meerjarig, er zijn ook genoeg korte cursussen die je 's avonds kunt doen.” Jort Zwolsman, directeur Younited

Zwolsman vindt dat zelfstandig ondernemers best geholpen mogen worden in het opdoen van de juiste kennis. "Als zelfstandig ondernemer moet je dit natuurlijk zelf regelen, maar een opdrachtgever kan iemand wel attenderen op handige opleidingen of cursussen en die ook beschikbaar stellen voor ondernemers."

Opleiding is voor groot deel fiscaal aftrekbaar

Als ondernemer moet je een cursus of opleiding meestal zelf betalen. Sinds 1 maart kan bijna iedere werkende Nederlander via het STAP-budget 1.000 euro krijgen voor een cursus. Dit budget is ook beschikbaar voor zzp'ers. Op 1 mei start er weer een nieuwe aanmeldingsronde. Zwolsman: "Maar zo'n subsidie moet niet leidend zijn. Een opleiding volgen is sowieso fiscaal aantrekkelijk, vaak is 80 procent van de kosten voor een studie aftrekbaar."

Naast geld kost een opleiding ook tijd. "Ondernemers maken vaak veel uren en vinden het erg lastig om tijd vrij te maken voor een studie", zegt Zwolsman. "Maar niet iedere opleiding is meerjarig, er zijn ook genoeg korte cursussen die je 's avonds kunt doen. En als je het slim plant, kan een driejarige bachelor ook lukken."

Dat vindt ook Borgers. "Opleiding en werk zijn heel goed te combineren. Ik ben ook spreker op events en wilde daar graag beter in worden, toen ben ik een sprekersopleiding gaan volgen. Dat was heel leuk, het gaf een verdiepingsslag aan mijn werk. Ik deed dat naast mijn baan als ondernemer en het gezinsleven. Dat was soms druk, maar dat hoort bij het ondernemerschap."

Een opleiding volgen naast je onderneming is een investering, zegt de ondernemerscoach. "Je zal aan de bak moeten. Maar als je de moeite ervoor overhebt, zal je zien dat je hierdoor meer plezier gaat uitstralen en je veel leukere klanten krijgt."