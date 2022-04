Of het nu gaat om een boerderij of om een organisatie met honderden werknemers, het overnemen van een bedrijf is geen sinecure. In deze reeks vragen we (kersverse) opvolgers hoe het ze vergaat in hun nieuwe rol. Deze keer: Michel Post (51), sinds twee maanden algemeen directeur financieel dienstverlener Ebury.

Hoe ben je directeur geworden?

"Ik ben mijn carrière als jongste bediende begonnen bij een bank. Door de jaren heen heb ik mezelf steeds verder opgewerkt en ben uiteindelijk directeur geworden. Daarna heb ik in de Verenigde Staten gewoond en een eigen bedrijf gehad. Dat heb ik na een tijd overgedragen aan nieuwe mensen."

"Toen ik gevraagd werd voor deze functie, kende ik Ebury al. Het was een concurrent van het bedrijf waar ik toen voor werkte. Het voelt niet als overlopen, veel bedrijven hebben overlap. De kans is groot dat je bij een 'concurrent' terechtkomt."

En hoe bevalt je nieuwe functie?

"Echt ontzettend goed. Ik zei laatst tegen iemand dat het mijn 27e dag was als directeur. Ik ben dus wel bezig met de dagen te tellen, maar meer omdat het allemaal nog nieuw is."

Wat maakt jou denk je tot een goede opvolger?

"Dat vind ik lastig om over mezelf te zeggen. Maar ik ken de werkvloer natuurlijk, ik heb zelf ook voor anderen gewerkt. Daardoor weet ik wat een team nodig heeft om gemotiveerd aan de slag te gaan. Ook weet ik hoe het is om klant te zijn en op welke manier je graag geholpen wil worden. Uiteindelijk kun je als bedrijf alleen succesvol zijn als je je klanten goed behandelt."

Wat voor directeur wil je zijn?

"Ik streef ernaar om de allerbeste directeur van de wereld te zijn. Net als de allerbeste vader, echtgenoot, vriend. Dat maakt me ook heel kritisch. Ik vraag regelmatig om feedback van mijn omgeving. Als ik een medewerker vraag hoe ik het doe als directeur, neem ik niet zo snel genoegen met 'goed'. Ik wil dat iedereen open naar mij kan zijn, alleen zo kan ik iedereen goed laten presteren."

“Je wil iedereen aandacht geven, maar er zitten maar een beperkt aantal uren in een dag.”

"Daarnaast wil ik mensen graag stimuleren zich te ontwikkelen. Mijn doel is om zoveel mogelijk medewerkers uit te dagen alle kansen te pakken. Om dat te bereiken wil je iedereen aandacht geven, maar er zitten maar een beperkt aantal uren in een dag. Soms denk ik: oh wat jammer, ik heb deze persoon helemaal niet gesproken vandaag."

Zijn er dingen die beter kunnen?

"Ik kan erg pragmatisch zijn. Als directeur ben je geneigd om procesmatig te werk te gaan. Maar je moet ook af en toe een stapje terug doen. Kijken naar waar je het voor doet met z'n allen. Het is niet de bedoeling dat je alleen maar dingen doet omdat je ooit zo bedacht hebt dat het zo moet. Je moet er ook kritisch naar kunnen kijken."

Lig je weleens wakker van je werk?

"Een nieuwe rol kost veel energie. Ik ben elke avond ontzettend moe, dus ik slaap nu heel goed. Waar ik wakker van kan liggen is als dingen niet lukken. Dat mensen bijvoorbeeld niet presteren of niet goed in hun vel zitten. Als het mij lukt om alle zestig medewerkers zich goed te laten voelen, dan kunnen we veel meer bereiken. Dat werkt veel beter dan aan ze te trekken en te zeggen hoe ze iets moeten doen."

Wat doe je om te ontspannen?

"Ik doe aan rugby, een hele fijne manier om mijn hoofd leeg te maken en een goede conditie te behouden. Daarnaast is de sport erg leerzaam, een rugbyteam werkt net als een bedrijf: je wint alleen als iedereen zijn rol goed uitvoert."