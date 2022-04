Welke ondernemer wil nou niet een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht? In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: Laura en Yolanda ontwikkelden een box met producten voor na de bevalling.

Wat: Postpartum Box, een box met producten die vrouwen nodig hebben in de kraamtijd

Postpartum Box, een box met producten die vrouwen nodig hebben in de kraamtijd
Bedenkers: Laura Duijzer en Yolanda Roosenstein
Sinds: 2021

Laura Duijzer en Yolanda Roosenstein Sinds: 2021

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

Yolanda Roosenstein: "Tijdens de zwangerschap is er een enorme focus op de bevalling, maar we vergeten vaak na te denken over de periode daarna. Veel vrouwen hebben geen idee wat er op hen afkomt in de kraamtijd. Laura en ik hebben dat ook zo ervaren na onze bevallingen. Je wordt overvallen door emoties, bent compleet uitgeput en voelt je een beetje verloren."

"Daarnaast kwamen we erachter dat er weinig producten voor na de bevalling zijn. Niemand had mij bijvoorbeeld verteld dat ik borstkompressen tegen lekkende borsten in huis moest halen. Ook bleek de tip om nat kraamverband tegen de pijn van mijn aambeien in de vriezer te doen totaal niet handig: het werd een groot waterballet."

Hoe wordt zo'n idee om vrouwen te helpen uiteindelijk een bedrijf?

"Door erover te praten ontdekten we dat bijvoorbeeld coldpacks en een speciale vaginaspuit ons echt hadden kunnen helpen. Zo kwamen we op het idee voor een box met handige producten voor na de bevalling. We hebben gekeken naar wat wij essentiële producten vinden en zijn met merken in gesprek gegaan. We wilden de prijzen zo laag mogelijk houden, zodat de box betaalbaar blijft. Dat lukt bijvoorbeeld in ruil voor extra promotie. Ook hebben we een eigen lijn met postpartumproducten geïntroduceerd, De Vulva Club."

Liep de box direct goed?

"We hebben een half jaar nodig gehad om het op te zetten. In het begin was het wel echt zoeken. Het hebben van een webshop hebben we enorm onderschat. Het is continu kijken wat werkt, wat niet. Hoe je bezoekers zover krijgt dat ze ook echt iets kopen."

"Het is een voor Nederland nieuw concept, dan is het goed om veel informatie bij de producten te geven. En je wil ook goed zichtbaar zijn op sociale media en snel reageren op berichten. Daarnaast zit je met je orders. Die deden we allemaal zelf, nu hebben we daar gelukkig een team voor."

Jullie hebben dit bedrijf naast ander werk. Hoe regelen jullie dat?

"We dachten: we doen het er wel even naast. Maar dat viel tegen. Het is natuurlijk wel heel fijn dat dit niet onze corebusiness is. Laura runt hiernaast de blog en vlog Kids en Kurken en ik de website Ouders.nl. Uiteindelijk steken we in dit bedrijf wel de meeste tijd. Maar we geloven er helemaal in. Het zal zich allemaal gaan uitbetalen."

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

"We zijn nu bezig met het samenstellen van verschillende boxen, kleine en grote. Het zou ontzettend mooi zijn als ze bij de drogisterijen komen te liggen of zelfs vergoed worden door de zorgverzekeraars. Dan wordt het bereikbaar voor iedereen. Maar het draait voor ons niet alleen om de box, we willen ook graag een ander beeld van de postpartumtijd creëren. Daarom hebben we ook een magazine met informatie en tips van experts gemaakt."

"De fitmom die snel na de bevalling weer mooie foto's op Instagram zet, is niet de realiteit. We willen het taboe over de kraamtijd doorbreken, zodat nieuwe moeders zich minder onzeker voelen en weten wanneer ze aan de bel moeten trekken. Zo kun je veel meer genieten van die bijzondere periode waarin je kindje nog echt heel klein is en zal je sneller herstellen."