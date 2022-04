Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Paul Schilp, die information designbureau Clarify oprichtte.

Ondernemer : Paul Schilp

: Paul Schilp Bedrijf: Clarify

Clarify Leestip: No Bullsh*t Leadership: Why the World Needs More Everyday Leaders and Why That Leader is You van Christ Hirst

Van drie bedrijven naar één: het klinkt misschien simpel, maar er komt veel bij kijken. Paul Schilp maakte dat het afgelopen jaar van dichtbij mee. De twee bedrijven waar hij al partner van was, fuseerden met een derde bedrijf tot Clarify, dat complexe zaken op een visuele manier begrijpelijk maakt.

De drie bedrijven vullen elkaar goed aan in het nieuwe bedrijf. De productie van infographics en animaties gebeurde eerst in Schilps bedrijf in60seconds, terwijl Getting the picture gericht was op advieswerk in visueel denken en visualisaties. Booreiland werd als derde bedrijf aangetrokken voor de websiteontwikkeling en interactievere producties.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Waarom heb je het boek van Hirst gekozen als gouden leestip?

"Ik ben wars van leiderschaps- en managementboeken, maar deze kreeg ik van mijn vriendin en dan moet je het wel lezen. Ik las het anderhalf jaar geleden, toen bleek hoe ingrijpend corona het werkende leven had veranderd. Het was een periode van herbezinning, op het vlak van ondernemen, leiding geven en de richting die ik op wilde."

Wat kwam er uit die herbezinning?

"Mijn compagnons en ik zijn anders gaan kijken naar wat we wilden met onze twee bedrijven, daar is uiteindelijk de fusie met Booreiland uit ontstaan. We zijn ook anders gaan kijken naar leiderschap. We waren als start-up erg gericht op efficiënt aansturen en zichtbaarheid van mensen. Het was niet zo dat je in- en uitklokte, maar er was wel een 9-tot-6-mentaliteit. Corona heeft dat veranderd."

“Het belangrijkste is dat alles wat je doet gepaard gaat met actie.”

Wat is de belangrijkste les van het boek?

"Iedereen kan een leider zijn. Er wordt veel omheen verzonnen en geschreven, maar de kern is eigenlijk heel simpel. Het belangrijkste is dat alles wat je doet gepaard gaat met actie. Je kunt heel lang praten over kernwaarden of strategie, maar zolang je dat niet combineert met actie of soms moeilijke beslissingen, heeft de rest niet zoveel zin."

Wat is een moeilijke beslissing geweest?

"De fusie was een ingrijpende beslissing. We kregen er in één keer acht tot negen mensen bij. Dat was best een groot risico, want we hebben geen investeerders. Ook hebben we de aandacht de afgelopen jaren verschoven naar grotere en langdurige opdrachten. Dat is in het begin wel eng, want dan moet je kortere en eenmalige opdrachten soms niet doen."

Ben jij een andere leider geworden door het lezen van dit boek?

"Ik ben wel zekerder geworden over mijn manier van leidinggeven. In het boek gaat het over mensen verleiden om met je mee te gaan naar een volgende uitdaging. We hadden de afgelopen tijd best een groot verloop onder medewerkers. Eerst dachten we dat dat typisch was voor millennials, die elke drie jaar iets anders willen of gaan freelancen."

"Later kwamen we erachter dat het ook deels kwam omdat we niet genoeg perspectief boden aan mensen. Er werken veel creatievelingen bij ons, die zijn niet primair gericht op de groei van een bedrijf, maar willen wel mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Door de fusie en herpositionering tot Clarify is er meer perspectief ontstaan en hebben we het afgelopen jaar nauwelijks verloop gehad."