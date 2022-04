Het advies om thuis te werken, is vervallen. En wat nu? Terug naar kantoor, doorgaan met thuiswerken of een mix van de twee? Welke factoren geven dan de doorslag? Eén bedrijf vertelt waarom de kantoorruimte is opgezegd, het andere waarom ze het liefst iedereen weer zoveel mogelijk op de werkvloer hebben.

"We willen echt nooit meer anders", zegt Jeroen Goeman Borgesius met een lach in zijn stem. Hij is directeur bij het Amsterdamse PR-Dashboard, dat nu bijna één jaar opereert zonder kantoorruimte. En deze keuze is niet alleen door de coronacrisis ingegeven. "De eerste zaadjes tot een kantoorloos bestaan werden al in 2018 geplant, toen twee jongens uit het team naar India wilden om daar te reizen en op afstand te werken."

Goeman Borgesius was in eerste instantie niet echt enthousiast, weet hij nog. "Overleggen op afstand is ingewikkelder." De twee collega's wisten hem toch te overtuigen en hadden de juiste IT-programma's uitgezocht om het contact goed te onderhouden. "Ik ben blij dat ik toen ja heb gezegd, want toen de coronacrisis uitbrak, waren wij dankzij hen goed voorbereid."

Na twintig jaar de deuren sluiten

Het thuiswerken in de lockdowns beviel zo goed dat Goeman Borgesius tien maanden geleden de deuren van zijn kantoor definitief sloot. Het hele bedrijf - hij en zes werknemers - blijft volledig thuiswerken. "Ik heb twintig jaar op deze locatie gezeten, maar eigenlijk vonden de medewerkers en ik het thuiswerken veel fijner. Het scheelt sommige collega's een hoop reistijd en iedereen was thuis net zo productief als op kantoor."

“We hebben geen kantoor meer, maar we lunchen elke dinsdag samen. Zónder laptops of telefoons.” Jeroen Goeman Borgesius, directeur PR-Dashboard

Het opdoeken van het kantoor levert het bedrijf een grote kostenbesparing op. "Het geld dat eerst naar de huur ging, wordt nu geïnvesteerd in activiteiten voor het personeel en congressen voor klanten."

Er is weliswaar geen fysiek kantoor meer, maar dat betekent niet dat de medewerkers elkaar nooit meer in het echt zien. Goeman Borgesius: "Sinds het begin van de coronacrisis lunchen we iedere dinsdagmiddag samen." De laptops en telefoons moeten dan thuisblijven. "We praten dan écht met elkaar over hoe het gaat en waar iedereen mee bezig is. Hierbij wil ik zo min mogelijk afleiding."

Als de werknemers in de toekomst aangeven toch terug naar kantoor willen, dan gaat Goeman Borgesius weer op zoek naar kantoorruimte. "Ik wil dat elke medewerker tevreden is en blijft. Ik vraag nu ook wel veel van ze, want mijn kantoor zit als het ware bij hen thuis. Terwijl het andersom heel gek zou zijn. Je neemt niet je afwas mee naar kantoor. Dus zodra ze het zat zijn, dan komt er weer gewoon een werkplek waar iedereen samenkomt."

Kantoor weer als vanouds

Verpakkingsleverancier Berlin Packaging in Wijchen koos er juist voor het personeel terug te halen naar de werkplek. "Een kantoor is een sociale ontmoetingsplek", zegt marketingmanager Michel Baudet. "Zeker voor de mensen die alleen wonen." Ook voor collega's met kinderen thuis kan het prettig zijn om naar de werkplek te kunnen. "Dan is het een fijne plek om je goed te concentreren."

Tijdens de coronacrisis misten de werknemers het contact met collega's, vertelt Baudet. "Hierom besloten we: zodra het weer mag, dan gaan we weer terug naar kantoor."

De werkplek was ruim genoeg om tijdens de eerste versoepelingen van de maatregelen al op kantoor te kunnen werken. "Wij hebben geen standaard kantoor met rijen bureaus. Het is zo ingericht dat je gemakkelijk veel afstand kunt houden." Daarnaast zijn er in alle ruimtes luchtfilters met uv-licht geplaatst.

Lagere drempel om op collega af te stappen

In deze periode werden de negentig medewerkers in twee groepen opgesplitst. "Vijfenveertig mensen werkten dan op maandag, woensdag en vrijdag op kantoor. En de andere helft op dinsdag en donderdag." Inmiddels mag iedereen weer elke dag naar kantoor komen. "Er is plek voor honderdtwintig medewerkers, dus iedereen heeft nog steeds voldoende ruimte."

“Het overleggen gaat veel soepeler als iemand een paar tafels verderop zit.” Michel Baudet, Berlin Packaging

Wie wil thuiswerken, mag dat in overleg met leidinggevenden. "De voorkeur is dat je op kantoor werkt, maar soms kun je bepaalde werkzaamheden echt beter thuis doen dan op kantoor", legt Baudet uit.

Het werken op kantoor heeft volgens Baudet veel voordelen: "Het overleggen gaat veel soepeler als iemand een paar tafels verderop zit. Je loopt er gewoon even op af. De drempel is lager dan als je iemand moet bellen." Daarnaast zorgt de grote kantoorruimte ook voor kruisbestuiving: "Je krijgt goed mee wat je collega's doen. Dat is inspirerend. En als iemand hulp nodig heeft, kun je eenvoudig bijspringen."

De terugkeer naar kantoor bevalt de medewerkers goed, vertelt Baudet. "Er zijn in ieder geval nog geen klachten binnengekomen. Bij ons staat gezelligheid hoog in het vaandel. Daar zetten we als bedrijf op in en het is daarom ook gewoon fijn om op kantoor te werken."