Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week: Constance Scholten, medeoprichter van natuurbeschermingsplatform EarthToday.

Ondernemer : Constance Scholten

: Constance Scholten Bedrijf: EarthToday

EarthToday Leestip: How to Change Your Mind: What the New Science of Psychedelics Teaches Us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression, and Transcendence van Michael Pollan

Hoe zou de wereld eruitzien als mensen meer vanuit hun hart gingen leven? Waarschijnlijk een stuk menselijker en liefdevoller dan nu het geval is, en zeker een stuk groener, denkt Scholten.

Scholten is founding board member van EarthToday, een bedrijf dat natuurbescherming wil versnellen. Voor 1,20 euro beschermen particulieren en bedrijven een vierkante meter natuur. Vervolgens wordt die vierkante meter verdubbeld door de bij EarthToday aangesloten natuurbeschermingsorganisaties. Dit gaat net zo lang door tot de helft van de planeet is beschermd.

Waarom heb je het boek van Pollan gekozen als gouden leestip?

"Ik neem veel tijd om naar binnen te gaan, om van mijn hoofd naar mijn hart te komen. Dat doe ik door meditatie en yoga, maar ik heb ook goede ervaringen met magic mushrooms. Pollan beschrijft de werking van psychedelica en zijn ervaringen met paddenstoelen. Dat doet hij op een hele trippy manier, soms zelfs iets te gedetailleerd. Het boek is herkenbaar en vat de huidige tijdsgeest, waarin meer aandacht is voor bewustzijnsverruiming."

Wat betekent bewustzijnsverruiming voor jou?

"Het gaat om anders durven kijken, om een breder perspectief aan te nemen dan het 'kleine' perspectief van het ego. Bewustzijnsverruimende middelen kunnen laten zien wat jouw potentieel is, omdat de kaders van gebruikelijke denkpatronen wegvallen."

Welke les uit het boek neem je mee in jouw bedrijf?

"Mijn eerste bedrijf heb ik voornamelijk opgericht en geleid vanuit mijn hoofd. Het was een techbedrijf dat ik inmiddels heb verkocht. EarthToday is ontstaan vanuit mijn hart. Een vriend van mij kwam na een wereldreis terug met het idee om natuurbescherming een verantwoordelijkheid van alle mensen te maken. Daar geloof ik sterk in. Vervolgens hebben we samen met ervaren ondernemers de vertaalslag naar de praktijk gemaakt en de hele bedrijfsstructuur opgezet."

“Die reis van 30 centimeter naar het hart is cruciaal voor een diepgaande transformatie van het kapitalisme.” Constance Scholten

Waarom moet natuurbescherming de verantwoordelijkheid van ons allemaal worden?

"Na een eeuw natuurbescherming is slechts 10 procent van de aardoppervlakte beschermd, terwijl we volgens deskundigen de helft moeten beschermen om de mensheid te redden van de gevolgen van klimaatverandering. Natuurbeschermingsorganisaties concurreren nu met elkaar om de donaties, terwijl ze veel meer kunnen bereiken als ze samenwerken en de fondsenwerving voor ze wordt geregeld. Met EarthToday doen we dat."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan alle CEO's van grote bedrijven, omdat zij niet genoeg worden uitgedaagd om uit hun hoofd te komen. Die reis van 30 centimeter naar het hart is cruciaal voor een diepgaande transformatie van het kapitalisme. De aarde is zo zwaar toegetakeld door het huidige economische systeem. De oplossing ligt niet in hoe we hier gekomen zijn, maar we moeten wel werken met het huidige systeem om het bij te sturen, of te 'hacken'."