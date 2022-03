Seizoensarbeiders in het Limburgse Linne maakten werkweken van tachtig uur en kregen slechts 7 euro per uur. Dat kwam de werkgever op een boete van 85.000 euro te staan voor het te lang en onder het minimumloon laten werken van personeel. Maar wat mag een werkgever wél vragen van tijdelijk personeel?

Het is lente, dus het hoogseizoen voor tijdelijk personeel komt er weer aan. De horecasector krijgt het drukker door de toeristen en de agrarische sector mag deze zomer alweer gaan oogsten.

In april worden al de eerste asperges gestoken. En om de grote vraag bij te benen worden seizoenarbeiders of piekarbeiders ingezet. Daar zijn regels aan verbonden, maar niet elke werkgever houdt zich daaraan. Zo moesten de seizoenarbeiders in Linne minimaal tachtig uur per week werken voor een aspergeteler.

De arbeidsmigranten kregen voor het steken van asperges 7 euro per uur, terwijl het minimumloon 9,96 bruto per uur is. En van het loon werd ook de reistijd naar de verschillende aspergepercelen afgetrokken. De aspergeteler kreeg een boete van 85.000 euro en moet zijn werkzaamheden stilleggen als hij zijn werknemers binnen vijf jaar opnieuw te weinig betaalt.

Maximaal drie tijdelijke contracten achter elkaar

In de wet is ieder personeelslid gelijk, vertelt arbeidsrechtadvocaat William Seijbel van Hanze advocaat. "Iedereen heeft recht op minimumloon en normale werkuren. Wat er in Linne gebeurde, is moderne slavernij."

In de wet is er dus ook weinig verschil tussen iemand met een tijdelijk (seizoen)contract en iemand met een vaste baan. "Wettelijk gezien is de ketenbepaling bij contracten het grootste verschil", aldus Seijbel.

De ketenbepaling houdt in dat een bedrijf een seizoenswerker maximaal drie tijdelijke contracten kan bieden. Dan heeft de werkgever de keuze: óf diegene een vast contract geven óf diegene drie maanden niet inhuren voor er een nieuw tijdelijk contract kan worden geboden. Bij andere arbeidsvormen moet er een pauze van zes maanden tussen tijdelijke contracten zitten.

Piekarbeider versus seizoensarbeider

Wie buiten de wet kijkt, ziet wel meer verschillen tussen seizoenswerk en vast werk. "Bij seizoenswerk is niet alles wettelijk vastgelegd. Werkgevers en vakorganisaties kunnen in de cao wijzigingen doorvoeren", aldus Seijbel. Dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een piekarbeider in de Open Teelt (vollegrondsteelt, akkerbouw, bloembollenteelt, boomteelt en fruitbomenteelt) andere rechten heeft dan een seizoensarbeider.

Zo werkt een piekarbeider maximaal acht aangesloten weken per jaar. "Hij krijgt hiervoor het minimumloon en nog 0,7 procent toeslag, omdat hij geen nabestaandenpensioen opbouwt", zegt Linda Slagter van FNV Agrarisch Groen. "Daarnaast ontvangt hij ook bij het einde van het dienstverband een toeslag van 20 procent over het uurloon, omdat hij geen vakantieverlof en vakantietoeslag opbouwt."

Seizoenarbeiders zijn langer in dienst bij een teler of boer, namelijk maximaal zes maanden. Dit personeel krijgt betaald volgens de wet minimumloon en kan ook vakantieverlof aanvragen. "Doordat ze langer aaneengesloten werken, bouwen zij ook het recht op verlof op", legt Slagter uit. "Ze kunnen er dus een weekje tussenuit."

Recht op een weekje vrij

Maar Seijbel verwacht dat het voor de werkgever wel eenvoudiger is om verlof af te keuren. "In principe heeft iedereen recht op vakantie, maar het verzoek mag afgewezen worden als het bedrijf te lijden heeft onder de afwezigheid van een personeelslid."

Dus als de werknemer precies vakantie wil tijdens het piekmoment, mag de werkgever dit afkeuren. "Maar dan moet er wel een andere mogelijkheid tot vakantie zijn. Er zijn vast wel momenten waarop het rustiger is."

Maar ook op de allerdrukste momenten mag een werkgever zijn personeel niet zomaar laten overwerken. Het is nooit de bedoeling dat een seizoens- of piekarbeider weken van tachtig uur draait. "Je mag als volwassene maximaal zestig uur per week werken. Als je het aantal werkuren over zestien weken verspreidt, mag het niet boven de 48 uur per week uitkomen", legt Seijbel uit. "Hoe druk het ook is, de verwachtingen naar het personeel toe moeten wel gezond blijven."