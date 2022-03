Of het nu gaat om een boerderij of om een organisatie met honderden werknemers, het overnemen van een bedrijf is geen sinecure. In deze reeks vragen we (kersverse) opvolgers hoe het ze vergaat in hun nieuwe rol. Deze keer: Thijs Vermaat (44), sinds september afgelopen jaar directeur van IT-resourcebedrijf Experis.

Hoe bevalt het tot nu toe om directeur te zijn?

"Erg goed. Ze zeggen dat de eerste honderd dagen van het leiderschap cruciaal zijn. Anderen zeggen weer dat je zes tot negen maanden nodig hebt voor je echt wat voor elkaar kan krijgen. Ik wilde in ieder geval eerst het bedrijf goed leren kennen. Daarom ben ik begonnen met luisteren en observeren. Ik ben naast mensen gaan zitten, om te kijken wat goed gaat, waar ze tegenaan lopen. Daar heb ik nog elke dag profijt van."

"Ik heb weleens directeuren gezien die vanaf dag 1 meteen aan de slag gaan met hun strategie. Die moeten daar dan vaak op terugkomen. Ontzettend zonde van al die kosten die dan al gemaakt zijn."

Hoe ben je directeur geworden?

"In een van mijn eerste banen deed ik al managementervaring op. Bij PostNL groeide ik door tot operatiemanager van het sorteercentrum. Ik was verantwoordelijk voor zeshonderd mensen en twee miljoen stukken post per week. Daarna ben ik bij adviesbureau McKinsey & Company gaan werken en werd ik uiteindelijk associate partner."

“Ik werk zoveel mogelijk vanuit huis, anders zie je je kinderen uiteindelijk doordeweeks nooit.”

"Dat was een erg drukke baan en uiteindelijk viel het niet te combineren met het gezinsleven. Toen ben ik bij een digitaal adviesbureau gaan werken en rolde ik de IT in. Ik heb nog een tijdje voor mezelf gewerkt, tot dit op mijn pad kwam. Ik heb er wel over getwijfeld, de vrijheid van eigen baas zijn beviel me goed, zeker met jonge kinderen en een vrouw met ook een drukke baan."

Waarom heb je de kans toch gegrepen?

"Ik was erg gecharmeerd door de uitdaging. Daarnaast voelde het als een natuurlijke stap. Ik had als adviseur altijd naast de directeur gezeten, nu kreeg ik de kans om zelf op die directeurstoel plaats te nemen. Wat betreft het gezin is het nog steeds elke dag kijken hoe we thuis en werk combineren. Ik werk zoveel mogelijk vanuit huis, anders zie je je kinderen uiteindelijk doordeweeks nooit. In deze functie moet ik wel flexibel blijven, soms is er een etentje om 20.00 uur met iemand uit de board. Of moet ik rekening houden met een internationale meeting op een gek tijdstip."

Wat voor directeur wil je zijn?

"Ik vind dat je als leider niet altijd hoeft te wachten tot je zelf alles hebt uitgeplozen voor je een beslissing neemt. Ik vraag ook weleens: 'Wat zou jij doen als jij mij was?' Als iedereen je adviseert om ergens mee te stoppen, waarom zou je dan doorgaan? Ik wil een directeur zijn die alle feiten meeneemt. Als je de input van medewerkers meeneemt, kom je altijd tot een betere beslissing. En soms kom ik ook weleens terug op een keuze."

Spreek en zie je het personeel voldoende?

"Minder dan ik zou willen. Het is belangrijk om goed contact te hebben met je medewerkers, maar je moet natuurlijk wel een beetje afstand bewaren zodat je het overzicht houdt en vanaf die positie kan blijven aansturen. Daar moet je een goede balans in zien te vinden."

Lig je weleens wakker van je werk?

"Soms ben ik buiten werktijden nog weleens bezig met hoe de dag is verlopen. Hebben we die dag de juiste beslissingen genomen? Het helpt als ik rond 22.00 uur stop met mijn mails te bekijken. Sporten gebruik ik om mijn hoofd leeg te maken. Dat probeer ik vijf dagen in de week te doen. Al is het maar een half uurtje hardlopen."