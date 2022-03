Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Laura Hoogland, die bananenbroodmerk SUNT oprichtte.

Ondernemer: Laura Hoogland

Bedrijf: SUNT

Leestips: High Performance Habits: How Extraordinary People Become That Way van Brendon Burchard en Art of People: The 11 Simple People Skills That Will Get You Everything You Want van Dave Kerpen

Bananen worden ontzettend vaak verspild, want ongeveer de helft haalt de supermarkt niet. Dat gaat volgens Hoogland jaarlijks om zo'n 75 miljard kilo. Het bananenbrood van SUNT moet deze verspilling (deels) tegengaan.

Hoogland begon vier jaar geleden met haar eigen oven en de bananen van de buurtsuper. Binnen drie weken lagen haar baksels bij Albert Heijn en in 2020 vervijfvoudigde de omzet. Inmiddels zijn er zevenhonderd verkooppunten, stuurt ze een team van acht mensen aan en staat de bouw van een eigen fabriek gepland.

Waarom heb je het boek van Burchard gekozen als gouden leestip?

"Ik ben niet echt een lezer. Daar heb ik het geduld niet voor. Aan dit boek heb ik wel veel gehad. Je hoeft hem namelijk niet van kaft tot kaft te lezen. De auteur raadt aan om te beginnen met de hoofdstukken waar je het meest aan hebt. Dat werkt goed."

“Soms kan het beter zijn voor de productiviteit als je ’s ochtends gaat sporten in plaats van vergaderen.” Laura Hoogland

Wat was de belangrijkste les?

"Het boek gaat over de vraag waarom sommige mensen hard werken en nauwelijks verder lijken te komen in hun werk of in het leven. Sommige anderen, zoals Elon Musk en Jeff Bezos, presteren daarentegen extreem goed. Zij delen een enorm gevoel van urgentie en gaan heel efficiënt met hun tijd om."

"E-mailen is bijvoorbeeld ontzettend tijdrovend en draagt niet direct bij aan het versneld halen van doelen. En soms kan het beter zijn voor de productiviteit als je 's ochtends gaat sporten in plaats van vergaderen of aan een presentatie werken."

Is bananen redden ook urgent?

"Het gaat niet zozeer om bananen redden, maar om het veranderen van het voedselsysteem. Nu zit extreme verspilling ingebakken in het huidige systeem. Dat klopt gewoon niet. Bananen zijn het meest gegeten én het meest verspilde fruit. Dat maakt ze iconisch om deze boodschap mee te verkondigen."

Waarom heb je het boek van Kerpen gekozen als gouden leestip?

"Ik ben ontzettend doelgericht en heb weinig op met smalltalk. Ik zeg van tevoren bij elke bijeenkomst wat ik eruit wil halen. Dat gaat lang niet altijd en bij iedereen goed. In België werkt dat bijvoorbeeld totaal niet. Daar is het beter om een half uur te kletsen dan mijn doel erdoor te drukken. En soms hoef je het niet eens over sales te hebben om een gunfactor te creëren."

De tweede leestip staat dus eigenlijk een beetje haaks op de eerste?

"Ze vullen elkaar aan. Als je begint met ondernemen, ben je heel erg doelgericht. Tegelijkertijd heb je met veel mensen te maken: leveranciers, klanten, collega's. Als je hen niet meekrijgt, ben je nergens."