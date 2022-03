Het is weer tijd om belastingaangifte te doen. Vanaf 1 maart kun je jouw aangifte invullen. Omdat het soms best ingewikkeld kan zijn, helpt NU.nl je op weg. Vandaag: vijf valkuilen voor ondernemers.

Voor ondernemers is het invullen van de aangifte inkomstenbelasting vaak meer werk dan voor Nederlanders in loondienst. Daardoor lopen zij al snel tegen veelgemaakte fouten aan. Raymond Barkman, fiscalist bij Nextens, ziet vijf veelvoorkomende valkuilen. "Ik noem de 2021-aangifte al de crisisaangifte voor ondernemers. In 2021 hadden we de coronacrisis met langdurige lockdowns en vervolgens kwam het begin van de energiecrisis."

De vijf voorkomende belastingvalkuilen voor ondernemers:

1. De vooringevulde gegevens niet controleren

Ga er niet zomaar vanuit dat alle vooringevulde gegevens van de Belastingdienst kloppen. Barkman: "Controleer ze altijd en kijk of het vooringevulde deel van de zelfstandigenaftrek wel correct is vermeld. Hetzelfde geldt voor vooringevulde, nog openstaande verliezen."

Kijk of je voor 2021 in aanmerking komt voor de verschillende aftrekposten binnen de zelfstandigenaftrek. "Stel dat je alle posten kunt gebruiken: de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de fiscale oudedagsreserve, dan kom je al bijna op 20.000 euro aan aftrekposten. Dat is de moeite waard om te checken."

2. Geen voorschot nemen op kosten voor komend jaar

Veel ondernemers maken volgens Barkman de fout alleen maar naar het afgelopen jaar te kijken. Kijk ook juist naar de kosten die je nog verwacht te maken. "2021 was natuurlijk het jaar van de coronalockdowns en van de stijgende energieprijzen. Daardoor kun je in de komende jaren te maken krijgen met hogere kosten."

"Stel dat je café of restaurant lang dicht is geweest, dan zit je nu misschien met hoge financiële verplichtingen door bijvoorbeeld ontslagvergoedingen. Of stel dat je tuinder bent en de gasprijs hebt zien verdrievoudigen. Kijk dan eens naar de egalisatiereserve. Dat is een soort middelingsregeling voor ondernemers, maar dan voor voorzienbare hoge kosten die in de toekomst nog worden gemaakt."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Je mag op de toekomstige piek aan kosten een voorschot nemen, waardoor je winst in 2021 lager wordt en je dus over 2021 minder belasting betaalt. "Als ondernemer wil je altijd een ruimere liquiditeitspositie en zo heb je een spaarpotje achter de hand voor de toekomst."

3. Het waarderingsstelsel voor voorraden niet checken

"We gaan waarschijnlijk een langere periode van hogere inflatie tegemoet. Dat heeft ook z'n weerslag op ondernemers. Zeker als ze veel voorraden hebben." Dan is het van belang om te kijken of je nog wel het juiste voorraadwaarderingsstelsel hebt. "Vaak hanteren ondernemers de kostprijs of marktprijs om de waarde van je voorraad op te geven op de balans. Maar als de inkoopprijzen stijgen, krijg je ineens een hogere activawaarde en dus een opgepompte balans. Je wil niet dat de fiscus jouw voorraad deels 'opeet' doordat je al belasting over de hogere voorraadwaarde gaat betalen."

Overweeg daarom twee andere stelsels. "Bij het 'ijzeren voorraadstelsel' heb je altijd een vaste, zelfgekozen voorraadprijs. Dat is handig in tijden van inflatie, want zo voorkom je voor 100 procent dat de Belastingdienst jouw voorraad al gaat belasten. Een ander stelsel met veelal lagere voorraadwaardering bij stijgende prijzen is het LIFO-stelsel: last in, first out."

“Starters kunnen in hun eerste jaar ook de kosten opvoeren die ze gemaakt hebben voordat ze hun bedrijf begonnen.” Raymond Barkman, fiscalist

4. De administratie niet op orde hebben

Als je hebt gecheckt of je gebruik hebt gemaakt voor alle aftrekposten waar jij recht op hebt, is het wel belangrijk dat jouw administratie ook op orde is. "Het urencriterium is daarin belangrijk. Als ondernemer moet je minimaal 1225 uur per jaar hebben gewerkt voor je onderneming."

Vanwege de coronapandemie geldt er voor het eerste half jaar van 2021 een versoepeling. Als ondernemer mag je ervan uitgaan dat je in deze periode elke week 24 uur per week hebt gewerkt. Maar je moet de uren van tweede helft van 2021 wel goed hebben bijgehouden. "Dat kan via een afsprakenagenda of in een urenadministratie en deze moet je op verzoek kunnen overleggen aan de belastinginspecteur. Datzelfde geldt voor je kilometeradministratie als je een auto op de zaak rijdt en winstbijtelling wilt voor privégebruik."

5. Nog te afhankelijk zijn van één opdrachtgever

Starters zijn vaak nog te afhankelijk van één opdrachtgever, stelt Barkman. "Als blijkt dat je te veel blijft leunen op bijvoorbeeld een oude opdrachtgever waar je ooit in loondienst was, dan kun je daarop aangesproken worden. De fiscus kan jouw arbeidsrelatie dan aanmerken als een dienstbetrekking vanwege de schijnzelfstandigheid. Daar zijn ze scherp op omdat je anders gebruikmaakt van fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek waar je als werknemer geen recht op zou hebben."

Zorg dat je de regie hebt over je werkzaamheden: "Dus dat je jouw eigen werktijden kunt bepalen, dat je meerdere opdrachtgevers hebt en dat je zelfstandig investeringen doet en echt ondernemersrisico loopt in geval van wanbetaling en (schade)aansprakelijkheid." Tot slot nog een tip voor beginnende ondernemers. "Starters kunnen in hun eerste jaar ook de kosten die ze gemaakt hebben voordat ze hun bedrijf begonnen opvoeren. Denk aan voorbereidingskosten en marktonderzoek."