Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat ze het meest heeft gebracht. Deze week Merick Schoute, die ontbijtgranenmerk Holie oprichtte.

Ondernemer: Merick Schoute

Merick Schoute Bedrijf: Holie

Holie Leestip: Hoe gaan we dit uitleggen? Onze toekomst op een steeds warmere aarde van Jelmer Mommers

Schoute werkte een paar jaar bij Ahold voordat hij besloot dat hij meer wilde bijdragen. De bedrijfsmissie die hij zich vervolgens stelde, is op zijn zachtst gezegd ambitieus: de mens en planeet weer gezond maken. De helft van de Nederlanders heeft namelijk een ongezond gewicht. In Europa is dat met 52 procent van de Europeanen zelfs iets meer.

Een van de oorzaken van overgewicht is de hoeveelheid suiker in bewerkte producten. Bij Holie doen ze dat anders, want als enige ontbijtgranenmerk voegen zij geen suiker toe. Vezels zitten er juist veel meer in.

Waarom heb je het boek van Mommers gekozen als gouden leestip?

"Ik vind het een bijzonder boek, omdat het over een zwaar onderwerp gaat en toch behapbaar en toegankelijk blijft. Hij legt het probleem van klimaatverandering helder uit, maar schetst ook een positief toekomstbeeld. Je wordt uitgenodigd om onderdeel te worden van de oplossing."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen

Hoe is Holie onderdeel van de oplossing?

"We hebben onze CO2-uitstoot laten doorrekenen door een onafhankelijk adviesbureau en proberen die verder omlaag te brengen. Per verkocht product verbeteren we bovendien 3,5 vierkante meter natuur via Justdiggit, een organisatie die verdorde gebieden in Sub-Sahara-Afrika weer groen maakt. We zijn inmiddels klimaatpositief, wat betekent dat we meer CO2 uit de lucht halen dan we uitstoten in de totale keten."

Wat zou je anders doen dan dat de auteur aanraadt?

"Het tweede deel van het boek, over mogelijke oplossingen, had nog meer nadruk mogen krijgen. Het eerste deel gaat over het probleem van klimaatverandering. Ik snap dat je eerst grondig het probleem moet uitleggen voordat je kunt overgaan naar oplossingen, maar het is zware kost. Het tweede deel zet juist aan tot actie, daar krijg je direct energie van."

“We hadden een tijdje terug een stagiair die na het lezen van dit boek vegetarisch is gaan eten.” Merick Schoute

Zijn jullie producten biologisch?

"Op dit moment niet, omdat ze anders te duur zouden worden. We hebben heel rijke recepturen. Als we die biologisch maken, worden ze voor veel mensen onbetaalbaar. En we willen nu juist een toegankelijk en bereikbaar alternatief zijn voor de vele ongezonde producten in de supermarkt. Sommige ingrediënten kunnen we nu ook nog niet biologisch inkopen. Het zou best kunnen dat we in de toekomst een aparte biolijn opzetten."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan alle ondernemers die hun bedrijf ook willen gebruiken als een kracht om iets goeds te doen voor mens en planeet. Ik heb het boek aan alle mensen in het bedrijf gegeven en het brengt veel teweeg. Iedereen doet er op zijn of haar manier eigen manier iets mee.

Mijn compagnon is nog meer met duurzaamheid bezig dan voorheen. Zelf experimenteer ik met veganisme boven op de vegetarische leefstijl die ik al had. We hadden een tijdje terug ook een stagiair die na het lezen vegetarisch is gaan eten. En we waren afgelopen november met het hele bedrijf bij de klimaatmars in Amsterdam."