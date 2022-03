Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: Max en Martijn gaan de strijd aan met eenzaamheid onder ouderen, met soep en verse maaltijden.

Wat: Oma's Soep, soep en maaltijden gemaakt door eenzame ouderen samen met jonge vrijwilligers

Oma's Soep, soep en maaltijden gemaakt door eenzame ouderen samen met jonge vrijwilligers Bedenkers: Max Kranendijk, Martijn Canters werd in 2019 mede-eigenaar

Max Kranendijk, Martijn Canters werd in 2019 mede-eigenaar Sinds: 2017

Hoe is het idee voor Oma's Soep ontstaan?

Max: "Na mijn studie wilde ik graag gaan een eigen onderneming beginnen, maar ik had niet direct een goed idee. Toen raakte ik met een vriend in gesprek over eenzame ouderen. Hij zag tijdens zijn coschappen bij de huisartsenpost veel ouderen. Ze gingen niet per se naar de huisarts omdat er wat scheelde, maar gewoon voor een praatje.

Ik zag dat mijn oma ook eenzaam was geraakt. Ik wist ook dat ze heel goed soep kan maken, net als heel veel andere ouderen. Zo kwamen we op het idee om ouderen samen met jongeren soep te laten maken, van groenten die anders weggegooid worden."

Wat was toen de vervolgstap?

Max: "We zijn naar een verzorgingshuis gestapt met een berg groente en zijn aan de slag gegaan. De bewoners en het zorgpersoneel vond het meteen heel leuk. Ze hadden een heel gezellige middag. We zagen dat het potentie had en zijn het toen verder gaan uitrollen en de soep gaan verkopen. Zo is het merk Oma's Soep ontstaan."

Martijn, jij bent er later pas bijgekomen. Hoe ging dat precies?

Martijn: "Max en ik zijn voetbalvrienden en het leek me al langer leuk om met hem te gaan ondernemen. Maar na mijn studie ben ik toch het bedrijfsleven in gegaan. Mijn eigen oma zat haar laatste jaren in een verzorgingshuis en leefde op van veel bezoek. Ik heb altijd wel aan de zijlijn meegeholpen met Oma's Soep en zag dat er mooie activiteiten werden georganiseerd van de opbrengsten van de soep. Uiteindelijk heb ik besloten mijn baan op te zeggen om samen met Max Oma's Soep te gaan runnen."

Wat voor activiteiten zijn dat?

Max: "We hebben laatst een gala kunnen organiseren. Een van de opa's vertelde ons na afloop dat hij in veertig jaar niet zo'n mooi feest had gehad. Alle ouderen kwamen stralend van het feest vandaan. Daar doe je het voor."

Martijn: "Door corona konden onze wekelijkse kookdagen helaas niet doorgaan. Toen zijn we soep aan huis gaan brengen bij ouderen. Van hun kinderen en kleinkinderen kregen we berichtjes als: 'Wat goed dat jullie dit doen'."

Hoe vinden jullie het om ondernemer te zijn?

Martijn: "Ik heb een aantal jaar bij bedrijven gewerkt. Je leert daar een bepaald trucje en het werk is bijna elke dag hetzelfde. Als ondernemer kun je zelf bepalen wat je gaat doen. Het nemen van beslissingen gaat een stuk sneller en je ziet meteen resultaat. Dat geeft zoveel energie."

“De vrijheid van het ondernemerschap heeft twee kanten: het betekent ook dat je soms op vakantie bezig bent met werk” Max Kranendijk

Max: "Ik vind de vrijheid heel fijn, ideeën die je in je hoofd hebt kun je meteen uitvoeren. Maar de vrijheid van het ondernemerschap heeft twee kanten: het betekent ook dat je soms op vakantie bezig bent met werk."

Liggen jullie er ook weleens wakker van?

Max: "Om interessant te zijn voor supermarkten moet je zoveel producten per week, per winkel verkopen. Het is een hele uitdaging om dat te halen."

Martijn: "Ik vind het heel bijzonder dat de supermarkten ons deze kans hebben gegeven en in ons geloven. Vervolgens moet je je natuurlijk wel bewijzen, dat kan wel stress opleveren ja."

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

Martijn: "We zijn pas net met de Oma's Maaltijden begonnen. Die verkopen we nu bij Albert Heijn. Daar zijn we erg druk mee."

Max: "Oma's Rendang was meteen een hit. Die hebben we met Oma Ellen, die uit Indonesië komt, bij de producent ontwikkeld. Ze vond dat echt fantastisch. In de toekomst willen we nog veel meer ouderen bereiken. Het zijn er nu zo'n vijfhonderd per week, dat moeten duizend ouderen worden. En hopelijk lukt het ons ook om uit te breiden naar het buitenland."