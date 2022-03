Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er allerlei boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week David Kellerman, die theemerk Frank about tea oprichtte.

Ondernemer : David Kellerman

: David Kellerman Bedrijf: Frank about tea

Frank about tea Leestip: Let my people go surfing: The education of a reluctant business man van Yvon Chouinard

Het begon in 2016 op een motorfiets in Oost-Afrika, tijdens een tocht die Kellerman maakte met Valeria Hirschhauser. Ze onderzochten de markt voor thee en stuitten op een systeem met talloze tussenhandelaren. Theeboeren blijven zitten zonder leefbaar inkomen omdat tussenhandelaren veel waarde aan de keten onttrekken en er nauwelijks iets aan toevoegen.

Kellerman en Hirschhauser doen het anders. Met hun bedrijf Frank about tea kopen ze thee direct in bij de boeren. In Kenia verdienen zij zo 60 procent meer dan de Fairtrade-prijs. De theefabriek betaalt boeren in Sri Lanka een relatief bescheiden inkomen, maar subsidieert huisvesting en boodschappen. Ook is er gratis gezondheidszorg.

Waarom heb je het boek van Chouinard gekozen als gouden leestip?

"Hij noemt zichzelf een 'onwillige ondernemer', die niet primair uit is op geld. Chouinard begon outdoormerk Patagonia toen hij merkte dat de pinnen, die bergbeklimmers in rotsen slaan, achterbleven. Hij wilde betere producten maken die je na gebruik mee terug kan nemen. Zijn belangrijkste uitgangspunt is dat je moet beginnen met ondernemen vanuit de wens om een verandering teweeg te brengen."

Geldt dat voor jou ook?

"Zeker, na vele reizen en talloze documentaires en films ben ik tot de conclusie gekomen dat bedrijven de economie beter én slechter kunnen maken. Zeker multinationals denken te veel op de korte termijn. Elk kwartaal moet er winst worden gemaakt, dat leidt tot enorme roofbouw op mens en milieu. Dat zie je goed terug in de worsteling van Paul Polman, oud-topman van Unilever. Hij probeerde wel een langere termijn in te plannen, maar werd continu teruggefloten door de aandeelhouders."

“Als je een plan maakt voor honderd jaar, dan ga je heel anders om met klanten, medewerkers en leveranciers.” David Kellerman, ondernemer

"Bij Patagonia gaan ze ervan uit dat het bedrijf over honderd jaar nog bestaat. Als je een strategieplan maakt voor honderd jaar, dan ga je heel anders om met klanten, medewerkers en leveranciers. Zingeving en vervulling worden dan veel belangrijker."

Dan kunnen medewerkers gaan surfen?

"Als het een mooie werkdag is en er zijn goede golven, wil Chouinard inderdaad dat zijn mensen gaan surfen. Hij vertrouwt erop dat ze zo verantwoordelijk en gepassioneerd zijn over hun werk dat ze het dan op een ander moment wel doen. Dat vind ik heel inspirerend."

Zijn er dingen die je anders zou doen dan de auteur aanraadt?

"Patagonia is sowieso veel verder dan wij, het is een groot bedrijf dat al jaren bezig is. Wij kopen net als Patagonia producten in van betere kwaliteit. Onze thee is daarom iets duurder dan de thee uit de supermarkt, waarvan een flink gedeelte teruggaat naar de theeboer. In tegenstelling tot Patagonia sluiten wij niet uit om een goedkopere theelijn op de markt te brengen, als dat helpt onze impact te vergroten."

"Bovendien zijn de producten van Patagonia niet voor iedereen te betalen. Dat doen wij anders. Als wij alleen het beste deel van de theeoogst zouden gebruiken, zouden onze producten veel duurder zijn. De rest van de theeoogst moet dan alsnog door andere partijen worden verwerkt. De balans tussen kwaliteit en betaalbaarheid valt bij ons anders uit dan bij Patagonia."