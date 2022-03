Of het nu gaat om een boerderij of om een organisatie met honderden werknemers, het overnemen van een bedrijf is geen sinecure. In deze reeks vragen we (kersverse) opvolgers hoe het ze vergaat in hun nieuwe rol. Vandaag: Marilou van Doorn (34), sinds juli 2021 CEO van IT-bedrijf True, een managed hostingprovider.

Wat heb je hiervoor gedaan?

"Ik ben ooit op de kunstacademie begonnen, met het idee modeontwerper te worden. Na het eerste jaar ben ik gestopt omdat het toch niet was wat ik ervan verwachtte. Daarna ben ik kunstgeschiedenis gaan studeren. Vervolgens leerde ik via mijn man de wereld van de IT-start-ups kennen, hij werkte bij zo'n jong bedrijf."

Waarom heb je toen de overstap gemaakt?

"Ik kwam erachter dat mensen uit de kunstwereld eigenlijk niet eens zo veel verschillen van die bij start-ups. Beide groepen willen iets moois maken. IT-start-ups willen ook iets bouwen dat er gisteren nog niet was."

“ik denk dat ik een slechte directeur zou zijn als ik een heel goede techneut was.” Marilou van Doorn, CEO True

"Mijn eerste baan in de IT was in het product-management bij een softwareontwikkelaar. Voor die functie maakte het niet uit dat ik geen passende achtergrond had, het ging meer om de energie die je meebracht."

Hoe ben je uiteindelijk in de rol van CEO beland?

"Het eerste bedrijf waar ik werkte, groeide in korte tijd heel hard. Door al die groeifases van dichtbij mee te maken, heb ik ontzettend veel geleerd en ik kreeg ook al snel de kans om een team aan te sturen.

Daarna ben ik een master of business administration gaan doen en heb ik nog een aantal operationele managementbanen in de IT gehad. Het waren heel leuke, uitdagende functies, maar ik miste de energie van start-ups. Dus toen ik gevraagd werd voor deze rol bij True heb ik meteen ja gezegd."

En dat beviel meteen goed?

"Het voelde meteen als thuiskomen. Ook al bestaat het bedrijf al meer dan twintig jaar, die start-up-cultuur zit er nog steeds in. Het is nog steeds een groep enthousiaste techneuten die samen iets moois willen neerzetten."

De IT staat bekend als een mannenwereld. Ervaar jij dat ook zo?

"De meeste technici hier zijn inderdaad mannen, maar zij vinden het juist heel leuk om een vrouw als CEO te hebben. Maar mensen van buitenaf reageren wel vaak verbaasd als ik zeg dat ik CEO ben. Ik vind het inmiddels heel normaal, en het mooie is dat ik nu de kans krijg om het verschil te maken op het gebied van diversiteit. Mijn managementteam bestaat nu voor de helft uit vrouwen, de laag daaronder ook bijna. Maar het blijft lastig om vrouwelijke technici te vinden."

Wat voor directeur ben je?

"Ik vind dat je als directeur niet degene moet zijn die de keuzes maakt. Dat moeten de medewerkers doen, die hebben de kennis. Ik ben er om de visie te bepalen. Ook kijk ik wat ze nodig hebben om de klanten beter te kunnen helpen. Hoe dat er uiteindelijk technisch uit komt te zien, dat bepalen zij. Je moet wel affiniteit hebben met het product en weten wat je verkoopt en hoe het werkt. Maar ik denk zelf dat ik een slechte directeur zou zijn als ik een heel goede techneut was, dat leidt denk ik alleen maar af."

“Ik zie problemen als uitdagingen, er is bijna niets dat niet op te lossen is.” Marilou van Doorn, CEO True

Ligt je wel eens wakker van je werk?

"Zolang mijn zoontje doorslaapt, slaap ik goed. Ik word wel eens vroeg wakker en begin dan meteen aan werk te denken, maar dan weet ik dat het me te veel bezighoudt en dan ga ik daar wat aan doen. Ik zie problemen als uitdagingen, er is bijna niets dat niet op te lossen is."

Wat doe je om even je hoofd leeg te maken?

"Ik drum in een band met andere directeuren die ik via mijn MBA-opleiding heb leren kennen. Een keer in de twee maanden huren we een huisje op de hei en gaan dan lekker heel het weekend muziek maken."