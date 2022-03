Een beginnende ondernemer heeft geld nodig, maar uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat vrouwen meer moeite hebben met het aantrekken van kapitaal bij banken dan hun mannelijke concullega's. Waarom worden vrouwelijke ondernemers schijnbaar minder serieus genomen? En waar vinden zij wel de financiële steun die ze zoeken?

"In de praktijk zie ik dat vrouwelijke ondernemers minder makkelijk geld binnenhalen dan mannen", zegt ondernemer en social entrepeneur Marian Spier. "Dit geldt zeker voor een start-up met alleen een vrouw aan de leiding. Slechts 1 procent krijgt investeringsgeld."

Toch is dit niet helemaal te wijten aan de banken. "Geen enkele bank mag en zal financiering afslaan op basis van gender", vertelt businesscoach voor vrouwen Evie Smit. "Iemand krijgt financiering omdat ze genoeg uren in een onderneming steken, het plan goed presenteren en de juiste mindset hebben. Vrouwen werken vaak parttime en zijn meestal behoorlijk bescheiden. Door deze combi krijg je niet altijd de jackpot."

Mannelijke ondernemers houden het langer vol

Uit een rondvraag van ABN AMRO onder zeshonderd ondernemers blijkt dat vrouwen tegen grotere drempels oplopen dan mannen in hun ondernemerschap. Zo heeft 69 procent van de vrouwen moeite met het binnenhalen van financiering bij verschillende banken. Ditzelfde geldt voor 59 procent van de mannen.

Daarnaast groeien bijna drie keer zoveel mannen met hun onderneming door en zijn ze vier keer zo vaak in staat om hun onderneming langer te behouden. "Ook bij de kamer van Koophandel zie je dat bedrijven van vrouwelijke ondernemers vaker binnen vijf jaar stoppen dan van hun mannelijke conculega's. Maar is dat per se iets slechts?", vraagt Smit zich af. "Is een onderneming mislukt als iemand een heel leuke tijd heeft gehad?"

“Als je financiering wil, dan moet je een sterk verhaal hebben én werken aan je eigen merk.” Marian Spier

Ondernemer geworden uit nood

Vrouwen stappen meestal ook om andere redenen in het ondernemerschap dan mannen, stelt Smit. "Het is geregeld uit nood geboren. Vrouwen willen bijvoorbeeld flexibele werktijden, zodat ze voor hun gezin kunnen zorgen. Dit lukt dan niet in loondienst en dan besluiten ze maar om voor zichzelf te beginnen."

Deze vrouwen zijn meestal te bescheiden, ze staan niet helemaal achter hun plan en zetten minder snel door dan hun mannelijke collega's. "Maar er zijn genoeg vrouwelijke ondernemers die dit wel kunnen. Kijk maar eens op Instagram. Daar staat het vol met succesverhalen", zegt Smit.

'Laat je niet leiden door vooroordelen'

Spier zet zich in voor startende vrouwelijke ondernemers en is auteur van het boek Impact: Lessen in persoonlijk en zakelijk leiderschap. "Tuurlijk zijn vrouwen vaak te bescheiden. Maar als beginnend ondernemer moet je je niet laten leiden door vooroordelen. Als je financiering wil, dan moet je een sterk verhaal hebben én werken aan je eigen merk." Dit betekent dus: reclame maken voor jezelf.

Ook adviseert Spier het financieringsgesprek goed voor te bereiden. "Zoek uit of de bank wel bij je past. En zorg dat je voldoende data hebt om je verhaal te ondersteunen. Hiermee laat je zien dat je onderneming echt iets toevoegt."

Daarnaast kan een uitgebreid netwerk goed helpen bij de financiering van een onderneming. "De bank is niet de enige plek waar je geld kan krijgen. Start een crowdfunding op, vraag (inter)nationale subsidies aan of werk samen met andere bedrijven. Samen sta je veel sterker dan alleen."

Verander je eigen mindset

Als vrouwelijke ondernemer hoef je dus niet altijd de frustrerende route bij de bank, of investeerder te nemen, vertelt Spier. "De financiering bij vrouwelijke ondernemers werkt vaak veel beter buiten de traditionele investeerders om. Dan hoeven ze zich niet te bewijzen in een zaal vol mannen. Ze steunen dan volledig op hun eigen netwerk en op de kracht van hun onderneming zonder dat iemand ze direct veroordeelt."

“Sta niet meer toe dat andere mensen je bedrijf een 'bedrijfje' noemen” Evie Smit

Om toch de achterstand bij mannen wat bij te benen, is het volgens Smit goed om je eigen mindset te veranderen. "Sta niet meer toe dat andere mensen je bedrijf een 'bedrijfje' noemen. Je ondernemerschap is zo groot als je het zelf maakt."

En verkijk je ook niet op andere succesverhalen: "Ondernemerschap is met vallen en opstaan. Zie het niet als een mislukking als je bijvoorbeeld nog deeltijd in loondienst werkt. Als het voor jou werkt, dan is het de beste oplossing en daar heeft niemand anders iets over te zeggen."