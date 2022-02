Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Kees Aarts, die insectenverwerkingsbedrijf Protix oprichtte.

Ondernemer : Kees Aarts

: Kees Aarts Bedrijven: Protix

Protix Leestips: The Hitchhiker's Guide to the Galaxy van Douglas Adams en Inside the Tornado: Strategies for Developing, Leveraging, and Surviving Hypergrowth Markets van Geoffrey A. Moore

Het liefst zou Aarts een halve bibliotheek aanraden. Er zijn zo veel boeken die hem op het spoor van zijn bedrijf hebben gezet, vooral de exemplaren die te maken hebben met dieren, natuur en biodiversiteit. Toch koos hij voor twee andere leestips.

Waarom heb je The Hitchhiker's Guide to the Galaxy gekozen als gouden leestip?

"Het is een fantastisch boek, dat aan elkaar hangt van gekheid en genialiteit. Als ingenieur vind ik sciencefiction sowieso intrigerend. Als je maar lang genoeg innoveert, wordt het vanzelf waar. De hele cultuur en wereld in het boek zijn geweldig; de zoektocht naar de zin van het leven, het onverwachte antwoord (42) en het besef dat er eigenlijk maar één ding geldt: geen paniek."

Heb jij iets met het getal 42?

"Nee, maar het is een briljant antwoord. Het zegt veel over onze arrogantie als mensheid. We denken dat we op alles een antwoord hebben, maar voor zoiets groots als de zin van het leven is dat natuurlijk waanzin. Het onverwachte antwoord vat dat samen. Iets meer bescheidenheid zou ons als mensen passen, net als meer focus op het optimaliseren van het collectieve geluk."

Draag je daar met je bedrijf Protix aan bij?

"Dat zou je aan mijn collega's moeten vragen, maar dat probeer ik wel. We hebben een aandeelhoudersprogramma voor al onze personeelsleden. Ieder jaar bespreken we de prestaties van alle medewerkers. Als iemand zijn werk heel goed heeft gedaan, belonen we dat. En in bredere zin draagt ons bedrijf bij aan de voedseltransitie door de afhankelijkheid van mariene systemen en landbouwsystemen voor de voedselvoorziening te verminderen."

Waarom heb je Inside the Tornado als tweede leestip gekozen?

"Als je een nieuw product hebt dat nog niet bestaat, kom je allerlei barrières tegen. Hoe krijg je mensen bijvoorbeeld in een elektrische auto? Tot de tijd dat die auto even duur is en even snel optrekt als een benzineauto, blijven mensen vooral doen wat ze al deden. Dat geldt ook voor voeding en de overstap naar eiwitten op basis van insecten. We zijn gewoontedieren."

"Er zijn allerlei strategieën om door die barrières heen te breken. Maar er is ook een moment dat er plotseling een megagroei ontstaat. Neem bijvoorbeeld de smartphones zonder toetsen: had iemand ooit kunnen verwachten dat die in een paar jaar zo explosief zouden groeien? Dat is een tornado waar je je moeilijk op kunt voorbereiden."

Zitten jullie in een tornado?

"We groeien hard. In twee jaar zijn we de 150 man gepasseerd en we gaan richting de 250 werknemers. Dan ontkom je er niet aan om corporate structuren aan te brengen. Een heleboel innovaties komen uit een sterke cultuur van creativiteit. In een tornado is het de uitdaging om die cultuur te behouden, terwijl je ook voorbereid bent op de grootschaligheid die snelle groei met zich meebrengt."

Hoe ga je daarmee om?

"Het belangrijkste uitgangspunt is dat de wetenschap moet kloppen. Een aantal van onze medewerkers heeft wetenschappelijke vrijheid. Zij mogen alles publiceren wat ze willen, zelfs als het mogelijk onze commerciële belangen schaadt. Dat is een kwestie van vertrouwen."