Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: Kristel zorgt ervoor dat activiteiten op de boerderij beter vindbaar zijn.

Wat: Zoekdeboer.nl, een online platform voor het boerenleven

Zoekdeboer.nl, een online platform voor het boerenleven Bedenker: Kristel van der Aa-Verhoeven

Kristel van der Aa-Verhoeven Sinds wanneer: 2018

Hoe ben je op het idee gekomen?

"Iedereen kent de boerderijwinkel wel, maar veel boerenbedrijven bieden tegenwoordig meer voor bezoekers en toeristen, zoals een accommodatie voor een overnachting of een speeltuin. Veel boeren vinden het lastig om zichzelf goed te presteren aan mogelijke bezoekers. Daarom besloot ik een online platform voor ze op te zetten. Yvon Jaspers koppelt stelletjes, ik verbind boer en burger."

Waarom vind je het zo belangrijk dat boeren meer aandacht krijgen?

"Ik heb geen boerenachtergrond, maar heb altijd wel een grote liefde gehad voor de boerderij. Veel ouders gaan met hun kinderen naar drukke speelparadijzen. Ik heb kinderen die het veel fijner vinden om op een boerderij rond te rennen. Ik denk ook dat het heel goed is als we onze kinderen het boerenleven laten zien. Zo kunnen ze leren dat sla niet gesneden uit de koeling komt, maar van het land."

Hebben boeren de extra inkomsten hard nodig?

"Bijna alle boeren die ik gesproken heb, doen er iets naast. Een boerderijwinkeltje is vaak de eerste stap, maar daar zijn er inmiddels zo veel van. Het is daardoor steeds belangrijker geworden om onderscheidend te zijn. Sommige boeren proberen dat door vleespakketten te verkopen, maar de consumenten hebben vervolgens geen idee wat ze met al die vleesproducten moeten doen. Een recept meegeven is iets kleins, maar werkt heel goed."

Ben je er fulltime mee bezig?

"Inmiddels wel. Toen ik net begon, werkte ik nog als freelance marketeer en deed ik dit er als hobby naast. Na een tijdje ben ik me in het zoekgedrag van mensen op Google gaan verdiepen. Daar heb ik ook trainingen voor gevolgd bij de Digitale Werkplaats van Google. Ik ontdekte waar mensen op zoeken en gebruikte die kennis voor Zoekdeboer. De bezoekersaantallen schoten omhoog en de boeren werden gevonden."

“Hier volledig voor gaan en mijn andere opdrachten cancelen vond ik wel een beetje eng.”

"Maar als mensen vervolgens op de site van een boerderij kwamen, was de uitstraling niet hetzelfde als op mijn platform. Hier zit dan ook mijn verdienmodel. Ik ondersteun de boeren ook door hen te helpen met fotografie en sociale media. Daar hebben ze zelf vaak geen tijd voor of niet de juiste kennis van."

Hoe bevalt het ondernemen?

"Hier volledig voor gaan en mijn andere opdrachten cancelen vond ik wel een beetje eng. Ik geloofde erin, maar ik wist niet zeker of het ook echt een succes zou gaan worden. Gelukkig werd het dat wel. Ik houd nog steeds graag de controle en doe daarom alles zelf. Soms vragen alle boeren tegelijkertijd mijn hulp, dat is het wel even stressen."

"Aan de andere kant biedt het ondernemen ook veel vrijheid. Ik kan mijn gezin gewoon meenemen als ik op bezoek ga bij een boer of voor een weekendje weg. Logeren bij de boer vind ik het allerleukst. Dat je 's ochtends mag meekijken bij het melken en er vervolgens een verse kan melk van koe 100 op de ontbijttafel staat."

Welke plannen heb je voor de komende tijd?

"Ervoor zorgen dat er nog meer bezoekers en boeren bij komen. Mijn eerste doel was duizend bezoekers, daar zat ik al snel aan. Zo word ik heel de tijd ingehaald door mijn eigen succes. Inmiddels zit ik op tienduizend unieke bezoekers per maand. Op naar nog meer."