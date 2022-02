Doorwerken als je grieperig bent, al weken slecht in je vel zit of een burn-out hebt: het klinkt heel doortastend en stoer, maar eigenlijk behoort dit gedrag tot roze verzuim. Dat begrip is onder werkgevers nog redelijk onbekend. Humanresourcesdeskundige Sanne Quint en verzuimspecialist Jorin Dijkstra leggen het uit.

In principe werkt een werknemer het volledig aantal uren dat in het contract staat. Toch kan het weleens voorkomen dat iemand ziek wordt. De werknemer moet zich dan ziek melden en verzuimt hierdoor de werkzaamheden.

Er zijn vier verschillende soorten verzuim, vertelt Sanne Quint van HR Expert Bureau. Ze hebben de kleuren: wit, grijs, zwart en roze. "Wit verzuim betekent dat iemand écht ziek is en zich dus ook ziek meldt, zoals bij flinke koorts of een gebroken been."

Bij het grijze verzuim voelt de werknemer zich wel ziek, maar kan hij of zij in principe werken. Denk bijvoorbeeld aan een lichte verkoudheid of een flinke kater. "Toch blijft diegene een dagje extra thuis om uit te zieken." Dit grijze verzuim is voor werkgevers soms wat lastig om mee om te gaan. "Als werkgever kan je niet checken of iemand flink ziek is. Toch telt het wel mee op je verzuimlijst."

“Creëer vooral geen afrekencultuur waar angst regeert.” Sanne Quint

Doorwerken als je echt ziek bent

Ook zwart verzuim komt hierop te staan. Zwart verzuim betekent dat iemand zich afmeldt op werk, maar een dagje gaat shoppen of later die dag in een buitenlands voetbalstadion zit. "Dit is echt fraude. Je bent niet ziek, maar neemt toch een ziektedag op", vertelt Quint.

Tot slot bestaat er dus ook roze verzuim: "Deze mensen zijn echt ziek, maar werken door. Het maakt dan niet uit of ze een depressie hebben, een flinke blessure of tegen een burn-out aanlopen. Ze verschijnen gewoon op werk."

Dit klinkt misschien heel doortastend en stoer, zegt Jorin Dijkstra van Jorinmpact en auteur van het boek Help! Mijn team verzuimt. "Maar uiteindelijk komt de burn-out toch om de hoek kijken. De werknemers denken er goed aan te doen en verwachten een compliment. Maar ze hebben vooral zichzelf én de werkgever ermee."

Wie roze verzuimt is namelijk niet zo productief als normaal en loopt een grotere kans om langdurig in het witte verzuim terecht te komen vanwege een burn-out of een niet behandelde blessure.

Workaholic

"Vooral workaholics maken zich 'schuldig' aan roze verzuim. Zij zullen nooit een dagje uitzieken of gaan shoppen. Ze gaan door totdat ze over hun eigen grens zijn gegaan en het spreekwoordelijke lampje uitvalt", vertelt Dijkstra.

Het gaat dus ook niet om één of twee keer doorwerken als je ziek bent, maar dit echt langdurig volhouden. "Deze instelling komt bijvoorbeeld door de opvoeding. Als ze als kind verkouden waren moesten ze ook naar school. Paracetamol erin en gaan. Nu werken ze vanuit ditzelfde principe."

Quint legt uit dat roze verzuim ook komt doordat de werknemer bijvoorbeeld bang is om de baan te verliezen. "Als een schilder last krijgt van zijn schouder, dan blijft hij doorgaan uit angst dat hij werkloos raakt. Hij is bang dat hij niets anders kan."

Het is dus voor de werkgever van belang een fijne werksfeer te creëren, waarin werknemers open durven te zijn over hun klachten. "Creëer vooral geen afrekencultuur waar angst regeert. Laat de werknemers dus niet denken dat ziek zijn ten koste gaat van een beloning of promotie."

Goede werksfeer en openheid

Zolang mensen denken dat hun ziekte zwaarwegende gevolgen heeft, zal er meer roze verzuim optreden, legt Dijkstra uit. Het is ook nog een redelijk onbekend begrip onder werkgevers. "Ze zijn blij dat hun personeel komt en ze gaan ervan uit dat de personeelsleden zelf wel kunnen inschatten hoe ziek ze zijn. Er is dus vaak weinig aandacht voor roze verzuim."

De oplossing voor roze verzuim ligt ook niet alleen bij de werkgever, maar deels bij de werknemer. Quint: "De werkgever moet goed in gesprek blijven met de werknemers; zonder oordeel vragen hoe het met ze gaat, hoe de thuissituatie is en hoe ze het werk vinden. Maar een werknemer moet er ook echt open over zijn."

Als iemand te trots is om toe te geven dat het niet goed gaat of het niet wil accepteren, dan kan een goede werksfeer hier niets aan veranderen. "Het moet echt van beiden komen."

Het is voor beiden ook het beste om roze verzuim zo snel mogelijk aan te pakken en goed op de signalen te letten. "De werkgever heeft dan sneller de werknemer weer optimaal aan het werk. En de werknemer voelt zich ook beter. Wie alsmaar door blijft werken met klachten, komt er vaak slechter uit", besluit Quint.