Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat ze het meest heeft gebracht. Deze week Michiel Slinkert, die duurzaamheidsplatform Eevery oprichtte.

Ondernemer: Michiel Slinkert

Michiel Slinkert Bedrijven: Caple en Eevery

Caple en Eevery Leestip: Homo Deus: een kleine geschiedenis van de toekomst van Yuval Noah Harari

Michiel Slinkert heeft hart voor het mkb. Hij vindt het onbegrijpelijk dat een groep bedrijven die zo bepalend is voor de economie, zo weinig aandacht krijgt. Daarom begon hij Caple, een bedrijf dat groeikredieten verstrekt aan kleine en middelgrote ondernemers.

Om dezelfde bedrijven te helpen verduurzamen richtte hij Eevery op, een online duurzaamheids- en verbeterplatform. Hierop kunnen ondernemers hun ESG-doelen meten, verbeteren en communiceren naar belanghebbenden. ESG staat voor Environmental, Social en Governance en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid: milieu, samenleving (zoals diversiteit en inclusiviteit) en goed bestuur. Hoewel grote bedrijven genoeg opties hebben om zich hierbij te laten ondersteunen, zijn die er volgens Slinkert voor het mkb nog niet.

Waarom heb je het boek van Harari gekozen als gouden leestip?

"Het is de opvolger van het boek Sapiens, waarin Harari de geschiedenis van de mensheid beschrijft. Hij haalt daarbij allerlei aannames en vooroordelen onderuit. In Homo Deus gaat hij een stap verder en kijkt naar de toekomst. De ontwikkelingen in deze tijd gaan zo snel, dat we ze nauwelijks meer kunnen bijhouden. Voorspellen hoe de toekomst eruitziet, is dan ook bijna onmogelijk. Toch schetst hij een paar scenario's voor de mensheid."

Welke scenario's zijn dat?

"Er is een scenario waarin een heel grote groep mensen is veroordeeld tot overleven en er eigenlijk niet meer toe doet. Deze groep sterft misschien wel uit, ten gunste van een veel kleinere groep die profiteert van alle technologische ontwikkelingen. Een andere mogelijkheid is dat machines de mensheid overstijgen, dat robots in feite de wereld overnemen."

Dat klinkt niet echt gezellig?

"Een van de punten die mij erg aansprak, is dat onze reactiesnelheid enorm is gegroeid. Een eeuw geleden ging bijna 10 procent van de wereldbevolking dood door de Spaanse griep, terwijl we de coronapandemie er na twee jaar toch wel onder lijken te hebben. We kunnen als mensen ontzettend veel bereiken, als we nuchter naar de feiten kijken. Daar is Eevery uit ontstaan."

“Ik verbaas me wel eens over de bijna religieuze afkeer van kernenergie.” Michiel Slinkert

Jouw motto is 'meten is weten'?

"De mens is zo succesvol geworden door zijn organisatorisch vermogen én het vermogen abstract te denken. Een uitvinding als geld is daar een prachtig voorbeeld van. Inmiddels zijn datasystemen het belang van de mens als individu voorbij gestreefd. Als je een humanistische insteek verbindt met technologie, kun je grote steppen zetten, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. De voorwaarde is wel dat je continu bereid blijft aannames te herzien."

Welke heilige huisjes zie jij bij duurzaamheid?

"Ik verbaas me weleens over de bijna religieuze afkeer van kernenergie. In Duitsland hebben ze onder Merkel alle kernenergie afgezworen. Maar het land stoot nu meer CO2 uit dan daarvoor, omdat ze tijdens piekbelastingen steen- en bruinkoolcentrales aanzetten. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn."