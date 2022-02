Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: via het platform van Suzanne en Joris weet je zeker dat je een gezonde pup koopt.

Wat: Bazoeki, een platform waarop je op een veilige manier een jonge hond kunt kopen

Bazoeki, een platform waarop je op een veilige manier een jonge hond kunt kopen Bedenkers: Suzanne van der Vliet en Joris Kuijper

Suzanne van der Vliet en Joris Kuijper Sinds wanneer: 2019

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

Suzanne van Vliet: "Toen we op zoek gingen naar een hond voor mijn schoonouders en ouders viel het ons op dat je eigenlijk niet weet waar je terechtkomt als je een fokker via Marktplaats vindt. Dat is geen leuke manier van een nieuw gezinslid zoeken, vonden wij.

Daarnaast moet je tegenwoordig oppassen voor broodfokkers. Er komen veel pups uit Oost-Europa met ziektes omdat ze niet goed zijn ingeënt. In Nederland heb je natuurlijk ook fokkers die zich niet aan de regels houden en vervolgens wel een mooi verhaal hebben. "

Wat doen jullie anders?

"Er zijn genoeg punten waarop je een fokker en honden kunt checken. Dat doen wij met Bazoeki. Fokkers worden eerst door ons gecontroleerd voor ze een account aan mogen maken. We gaan langs voor een bezichtiging en kennismaking en controleren de fokker en de honden. En als ze een account hebben, vragen we fokkers om administratie aan te leveren, zoals een registratienummer van hun fokprogramma en gezondheidstesten van de ouderdieren."

Hadden jullie al werkervaring in de dierenwereld?

"Nee, we hebben allebei geen achtergrond in de veterinaire wereld. Dus zijn we gaan praten met instanties en partijen uit de branche. Uiteindelijk kwamen we in contact met twee dierenartsen. Ook zij waren enthousiast, waarna wij vrij snel hadden besloten om onze krachten te bundelen."

En dan ben je ineens ondernemer. Hoe bevalt dat?

"Ik vond het in het begin best eng om zoveel tijd en geld in ons platform te investeren. Vriendinnen zeiden tegen me: 'Dat je dat durft, misschien kun je je boodschappen straks wel helemaal niet meer betalen.' Daar leg je je bij neer want je hebt een droom. Die droom geeft me zoveel energie en een drive om door te gaan. Ik heb nu nog steeds weleens stress, maar de energie blijft."

Waar komt die stress meestal vandaan?

"Je start vanaf nul, inmiddels hebben we 500 fokkers en zo'n 60.000 unieke bezoekers per maand. Als de bezoekersaantallen een keer een dag minder zijn, krijg je wel even stress. Hetzelfde is het geval als een fokker zijn account opzegt. Je bent bang dat je bedrijf instort, maar dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Ik kan dat gelukkig nu veel beter relativeren.

En het helpt dat we redelijk vroeg in onze loopbaan met Bazoeki zijn gestart. We hadden geen hypotheek en waren niet gewend aan een groot salaris. Dat maakt het wat makkelijker om de stap te zetten en risico's te nemen."

Wat maakt ondernemen zo leuk?

"Voor een baas werken is ook leuk, maar je kunt dingen niet altijd doen zoals je zelf wil. Als ondernemer bepaal je alles zelf, jij staat aan het roer. Ik had niet verwacht dat ik zo snel na mijn studie zou gaan ondernemen. Maar we stuitten op dit probleem waar je geen oplossing voor kan vinden en dan denk je: 'Hé, dan gaan we dit toch gewoon zelf doen.'"

Hoe is het om het samen met je partner te doen?

"Dat is best intensief. Je moet goed oppassen dat je privé niet mee naar werk neemt en andersom. Wij hebben ook een coach waar we elke maand mee praten. Dat zou ik overigens elke ondernemer aanraden om te doen, dat helpt enorm."

Wat hopen jullie in de toekomst nog te bereiken?

"We hopen eerst het grootste huisdierenplatform te worden van Nederland en daarna de grens over te gaan. En we zijn van plan om baasjes van pups op weg te gaan helpen, bijvoorbeeld bij het vinden van een goede hondenschool en de juiste producten."