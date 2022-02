Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Sanne Zwaan, die productiebureau Spark Productions oprichtte.

Ondernemer: Sanne Zwaan

Sanne Zwaan Bedrijf: Spark Productions

Spark Productions Leestip: De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy

Toen haar freelanceproductiewerk Zwaan boven het hoofd groeide, moest ze er toch aan geloven. Ze richtte een bedrijf op en nam mensen in dienst. Inmiddels regelt Spark Productions al tien jaar fotoshoots en filmopnames, met grote modemerken als Marc Jacobs, Tommy Hilfiger en Vogue als klanten.

Waarom heb je het boek van Mackesy gekozen als gouden leestip?

"Het ligt al tijden op mijn nachtkastje en ik blader er regelmatig in voor ik ga slapen. Het is een heel mooi boek; soms vertelt een tekening met één pennenstreek een heel verhaal. Ik waardeer het vakmanschap. Met Spark Productions maken we ook elke shoot of film zo mooi mogelijk."

"Inhoudelijk spreekt het gevoel van verbinding, dat je samen sterker staat, me erg aan. De sleutel voor een goede productie is ook verbinding, het koppelen van een concept van een opdrachtgever aan de juiste mensen, modellen en locaties. In dat proces probeer ik altijd een stapje extra te zetten, voor mijn medewerkers en klanten."

Hoe ziet dat er in jouw branche uit, altijd een stapje extra zetten?

"Laatst hadden we een Hollywood-actrice die per se op een bepaalde locatie gefotografeerd wilde worden. Er stond een andere plek in het contract en daar hadden we de hele shoot al voorbereid. Uiteindelijk hebben we alles last minute omgegooid. Als een model zich niet op haar gemak voelt op een plek, straalt dat van de foto's af. In de aanloop naar een shoot is er ook altijd extra materiaal nodig, zoals lampen of camera's die niet in het budget zitten. Daar ga ik in mee, omdat ik mijn team in staat wil stellen hun werk zo goed mogelijk te doen."

Kost dat niet veel geld?

"In die gevallen teer ik wat in op de marges. Maar je ziet altijd aan de foto's af dat we alles hebben gegeven. Als ik een appje krijg van een klant die terug in het vliegtuig naar de Verenigde Staten zit en bedankt dat het zo'n fantastische shoot was, ben ik tevreden. Vaak komt zo'n klant dan een paar maanden later weer terug."

“Het klinkt misschien simpel, maar ik wil dat iedereen op het werk altijd blij is.” Sanne Zwaan, Spark Productions

Jouw werk moet perfect zijn?

"Dat is inderdaad een van mijn kernwaarden. Toen ik mijn bedrijf oprichtte, nam ik een coach in de arm die me hielp met de strategie en bedrijfsvoering. In die periode maakte ik een pagina met kernwaarden waar alles in de organisatie aan moet voldoen, de ziel van het bedrijf als het ware. Behalve perfectie zijn dat proactiviteit, gulheid, ontzorgen en vergroenen. Als ik er een keer niet ben, kan mijn team een beslissing maken en toetsen aan die kernwaarden. Dat kan dan nooit een slechte beslissing zijn."

Komen die kernwaarden ook terug in het boek?

"Dankbaarheid en vriendelijkheid staan centraal in het boek. Het klinkt misschien simpel, maar ik wil dat iedereen op het werk altijd blij is. Of dat nou de klant is die een bedankje stuurt, of medewerkers die het twee weken later nog over een bepaalde opdracht hebben."