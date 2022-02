De meeste werknemers zijn inmiddels doorgewinterde thuiswerkers. Toch is de concentratie thuis en op het hybride kantoor soms nog ver te zoeken. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het creëren van een goede werkplek waar het personeel gefocust aan de slag kan. Deze hulpmiddelen kunnen daarbij helpen.

1. Koptelefoon met noise cancelling

Als werknemers het door omgevingsgeluid lastig vinden om zich te concentreren, kan een goede headset uitkomst bieden, zegt Victor Dik, medeoprichter van inkoopplatform voor kantoor- en thuiswerkartikelen Workwize. Maar niet elk type is voor iedere werknemer geschikt. "Callcentermedewerkers hebben er een nodig die het omgevingsgeluid onderdrukt, zodat ze nog wel naast elkaar kunnen werken."

De werkgever heeft een verantwoordelijkheid om voor een functionele en passende koptelefoon te zorgen, zegt Frank van Veen, Head of Enterprise Marketing Benelux bij Jabra, aanbieder van zakelijke en consumentenheadsets. "Er zit een significant verschil tussen een consumenten- en zakelijke headset. De eerste zijn niet gemaakt om mee te bellen of mee samen te werken."

“Als er gevoelige informatie wordt besproken, dan wil je ook niet dat iedereen aan de andere kant van de lijn dat kan horen.” Frank van Veen, Jabra

De beste optie voor zakelijk gebruik is volgens Van Veen een headset met zowel actieve als passieve noise cancelling. Actieve noise cancelling scant de omgeving op geluid en neutraliseert het omgevingsgeluid door een tegengeluid te geven. Passieve noise cancelling sluit geluid van buiten uit door bijvoorbeeld je oren goed te isoleren. Van Veen: "Zo'n koptelefoon heb je nodig als je bijvoorbeeld thuiswerkt in de woonkamer met twee kinderen."

Ontbreekt deze technologie, dan horen collega's of klanten alsnog de kinderfilm op de achtergrond. "Voor iemand die vanuit huis voor een klantenservice werkt is dat niet professioneel. Het kan ook zijn dat tijdens kantoordagen gevoelige informatie wordt besproken. Dan wil je ook niet dat iedereen aan de andere kant van de lijn dat kan horen."

2. Concentratieschermen

Gaat het aanschaffen van dure koptelefoons te ver, dan kan een werkplek met geluidsdemping ook helpen voor meer concentratie onder medewerkers. Victor Dik van Workwize zag de vraag naar concentratieschermen flink toenemen. "Vooral naar opvouwbare hokjes voor op het bureau thuis was veel vraag. Het nadeel is dat personeel er wel de ruimte voor moet hebben in huis."

3. Belhokjes

Nu steeds meer werknemers (gedeeltelijk) naar kantoor gaan, neemt ook de vraag naar akoestische belhokjes op kantoor weer toe. Dik: "Op de werkplek zal het personeel nog regelmatig online meetings hebben en je gaat niet zo snel in je eentje in een grote vergaderruimte zitten. Dan is zo'n hokje heel handig."

Het materiaal moet dan wel geluiddempend zijn. "Het geluid moet worden opgenomen en ook het glas van het hokje moet geluiddicht zijn. En als er aan de binnenkant geen akoestisch materiaal zit, wordt het geluid binnen weer weerkaatst."

4. Tweede scherm

Een iets kleinere investering, maar wel heel goed voor meer focus, is een tweede scherm. "Als je op een klein scherm werkt, moet je constant wisselen tussen tabbladen of programma's. Dan kun je best snel afgeleid raken", zegt Dik.

5. Verlichting

Ook verlichting kan een positieve bijdrage leveren aan het concentratievermogen. Dik: "Goed licht is belangrijk om geconcentreerd aan de slag te kunnen. Want als je aan de 'achterkant' van het licht werkt, dus er niet zelf in zit, dan zie je je toetsenbord vaak niet eens. Dan is het lastig werken."