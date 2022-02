Of het nu om een boerderij of een organisatie met honderden werknemers gaat, het overnemen van een bedrijf is geen sinecure. In deze reeks vragen we (kersverse) opvolgers hoe het ze vergaat in hun nieuwe rol. Vandaag: Dave de Held werkte jarenlang bij de Rabobank, maar wilde graag meer betekenen voor de bewoners van Rotterdam-Zuid. Nu werkt hij als directeur bij een hogeschool.

Wat heb je hiervoor gedaan?

"Ik was rayondirecteur bij de Rabobank. Ik kom dus uit de financiële dienstverlening. Maar bij de Rabobank word je wel heel erg gestimuleerd om maatschappelijke bijdragen te leveren. Ik kreeg daar uiteindelijk dusdanig veel energie van, dat ik er meer mee wilde gaan doen. Vanuit de bank kon ik wel maatschappelijk bezig zijn, maar je bent toch onderdeel van een commerciële partij."

Hoe belandde je uiteindelijk bij de Hogeschool Rotterdam?

"Het is een hele zoektocht geweest naar wat dan het beste bij me paste. Ik kreeg de tip om mijn cv uit te breiden met functies in de cultuur, sport en zorg. Maar ik vond niet meteen iets wat me genoeg bracht. Daarna ben ik nog een tijdje terug geweest bij de Rabobank."

"Zo leerde ik Mentoren op Zuid kennen, een van de ontwikkelingsprogramma's van EMI op Zuid. Dat is een expertisecentrum van de hogeschool. Toen de directeursfunctie bij EMI vrijkwam, viel alles op z'n plek. Ik reageerde en werd aangenomen. Ik zou bijna willen zeggen dat het als een geschenk uit de hemel voelde."

Directeur op een hogeschool zijn is vast hele andere koek?

"De Hogeschool Rotterdam is inderdaad een heel groot orgaan. Maar dit expertisecentrum sluit heel goed aan bij mijn kennis en ervaring. Ik heb een groot netwerk, ken de wijken op m'n duimpje en woon zelf ook 'op Zuid'."

"Als ik had gereageerd op de functie van directeur van bijvoorbeeld Opleidingen, dan was ik het waarschijnlijk niet geworden. In mijn functie wordt het onderwijs aan de wijken gekoppeld. Dan is het logisch dat ze met mij in zee wilden, want ik heb de juiste contacten."

Hoe bevalt de functie tot nu toe?

"Het is veel werk, maar ook ontzettend leuk. Het is prachtig dat we met onze programma's de stad een stukje beter kunnen maken, zoals met Mentoren op Zuid, een mentorprogramma waarin studenten scholieren begeleiden. Je geeft de studenten context mee over de wijk en scholieren kunnen zich aan hen optrekken. Het werkt ook als loopbaanoriëntatie voor die kinderen. Ze zien wat ze allemaal kunnen bereiken."

Zitten er ook lastige kanten aan het directeurschap?

"We zijn bezig het team uit te breiden. Dat is niet altijd leuk. Het kost veel tijd en je krijgt teleurstellingen te verwerken. Want als je denkt dat je een leuke kandidaat hebt gevonden, haakt diegene af. En er gaan ook weleens medewerkers weg, dat is soms ook best lastig."

“Ik vraag regelmatig of mensen happy zijn in hun werk. Als dat niet zo is, dan help ik ze de volgende stap te zetten.” Dave de Held

Wat voor directeur wil je zijn voor het team?

"Ik zie mezelf als coach en ik hoop dat anderen mij ook zo zien. Ik bied een luisterend oor en vraag regelmatig of mensen happy zijn in hun werk. Als dat niet zo is, dan help ik ze de volgende stap te zetten, of dat nu binnen de organisatie is of daarbuiten."

"De meeste directeuren krijgen de kleur 'rood' in een DISC-kleurentest. Dat betekent dat ze heel doelgericht zijn. Uit mijn test komt 'blauw' en 'geel'. Ik ben analytisch en bekijk het van de menselijke kant. Ik kan de hoofdzaken goed van de bijzaken scheiden en vind het belangrijk dat ik iedereen meekrijg."

Je klinkt als een betrokken directeur. Hoort wakker liggen daar ook bij?

"Ik ben niet iemand die snel ergens wakker van ligt. Maar privé en werk lopen bij mij altijd wel door elkaar heen. Ik zie werk niet als iets dat om 9.00 uur begint en om 17.00 uur weer stopt. Dat werkt goed voor mij. En natuurlijk plan ik ook genoeg momenten in om iets leuks te gaan doen."