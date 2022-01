Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Rixt Herklots, managing director bij consultancybureau Una Collective.

Ondernemer: Rixt Herklots

Rixt Herklots Bedrijf: Una Collective

Una Collective Leestip: Women and power van Mary Beard

Als recruiter schoof ze de beste kandidaten naar voren, om er vervolgens achter te komen dat die toch niet werden aangenomen. Daarom verplaatste Herklots haar focus naar diversiteit en inclusie. Bij Una Collective kunnen bedrijven aankloppen als ze wel wat advies op dat vlak kunnen gebruiken.

Waarom heb je het boek van Beard gekozen als gouden leestip?

"Het boek laat zien dat we in een systeem leven dat is bedacht voor en door witte mannen, waardoor vrouwen en mensen van kleur structureel buiten de norm vallen. In plaats van proberen een plek in dat systeem te veroveren, zouden we het systeem moeten veranderen. Daar houd ik me dagelijks mee bezig."

Waar begin je met zo'n ambitieuze taak?

"Ongelijke kansen krijgen we niet in tien jaar opgelost, dat is een kwestie van een lange adem. Er zijn geen quick fixes bij dit onderwerp. Als gratis kinderopvang de oplossing zou zijn om vrouwen vaker en langer te laten werken, hadden we dat al lang gedaan. Het probleem zit veel dieper. Culturele opvattingen over vrouwen en moederschap spelen ook een rol, net als ideeën over mannen en vaderschap."

Misschien willen gewoon niet alle vrouwen fulltime werken?

"Of misschien ervaren ze het niet als een mogelijkheid. Het gaat om de vraag of mensen vrij zijn om te kiezen. Dat geldt net zo goed voor mannen die minder willen werken om voor hun kinderen te zorgen. Die optie is er vaak niet."

Wat kunnen bedrijven doen om voor iedereen toegankelijk te zijn?

"Begin met in kaart brengen hoe je personeelsbeleid en salariëring hebt ingericht. Als iemand alleen verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid, leidt dat niet tot een divers team. Mensen hebben een voorkeur voor mensen die op hen lijken, terwijl de beste teams bestaan uit mensen die verschillen."

“De bedrijven die bij ons aankloppen, zijn bewust onbekwaam.” Rixt Herklots

"Er moet ook ruimte zijn voor verschillende inzichten. Voelt iedereen zich vrij om zich uit te spreken? Dat is volledig misgegaan bij The voice of Holland. Er kunnen loketten zijn waar mensen zich kunnen melden als er iets misgaat, maar als mensen zich niet vrij voelen om daar gebruik van te maken, heb je het dus niet op orde."

Willen bedrijven wel echt iets veranderen?

"We doen op dit moment veel acquisitie en komen genoeg bedrijven tegen die zeggen dat ze dit op orde hebben, of die sowieso geen probleem zien. Dream on, denk ik dan. De bedrijven die bij ons aankloppen, zijn bewust onbekwaam. Ze weten dat ze er nog niet zijn en staan ervoor open om te kijken hoe het beter kan."

Aan wie zou je dit boek aanraden?

"Aan elke witte mannelijke CEO en/of algemeen directeur in Nederland. Als zij inzien dat er iets moet veranderen, kunnen we de bedrijfscultuur echt inclusief gaan maken."