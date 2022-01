Vier dagen werken voor een fulltime salaris is in Nederland vooral bij grote bedrijven in de ICT-branche populair. Maar ook kleinere bedrijven als Kozijn Services uit Joure stappen over naar dit nieuwe systeem. En dat heeft niet alleen voordelen voor de werknemers.

Goede arbeidsvoorwaarden bieden wordt ook in de bouw steeds belangrijker, zegt Maurice Kok van Kozijn Services. "In deze sector is de werk-privébalans nauwelijks aanwezig. Monteurs moeten om 5.00 uur uit bed en zijn vaak pas rond 18.00 uur weer thuis. Aan het eind van de week zijn ze doodop."

Om hieraan tegemoet te komen, geeft Kok zijn monteurs wekelijks een doorbetaalde verlofdag. "We willen de balans terugbrengen en dan kunnen ze hun kinderen weer eens zien."

In verschillende landen wordt geëxperimenteerd met kortere werkweken, zoals in de VS en Spanje. Kok haalde zijn inspiratie uit IJsland. Wetenschappers uit Reykjavik deden tussen 2015 en 2019 onderzoek onder 2.500 IJslanders, ongeveer 1 procent van de werkende bevolking op het eiland.

Hieruit bleek dat de productiviteit bij de verkorte werkweek hetzelfde bleef en op sommige plekken zelfs steeg. Afgelopen zomer werkte 86 procent van de IJslandse werkende bevolking minder uren voor hetzelfde geld.

“Werknemers verzetten bijna hetzelfde werk in minder dagen. En ze zijn beter uitgerust als ze weer aan de nieuwe werkdag beginnen en minder vaak ziek.” Jouke van Dijk, hoogleraar

"Een vierdaagse werkweek past in de huidige samenleving. Steeds meer jongeren willen zelf hun tijd indelen en een betere werk-privébalans. De werkgever is dus aan zet om aan deze wensen tegemoet te komen", vertelt Jouke van Dijk, hoogleraar Regionale arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Werknemers doen dezelfde hoeveelheid werk

Van Dijk verwacht dat steeds meer Nederlandse bedrijven het IJslandse voorbeeld zullen volgen. "Het zijn nu vooral ICT-bedrijven die de verkorte werkweek invoeren. Daar was een krapte in het personeel." Nu geldt dat voor veel meer sectoren, zoals de bouw. "Er is een duidelijke relatie tussen deze arbeidsvoorwaarde en het beschikbare personeel. Dus ik vermoed dat andere bedrijven ook overstag gaan. Het begint altijd bij het individu en daarna gaat het balletje rollen."

Door het aanbieden van extra verlofdagen, maakt een werkgever zich extra aantrekkelijk. "Als je gelukkige werknemers hebt, dan gaan ze dat verder vertellen. Betere reclame kan je niet hebben voor je bedrijf", zegt Van Dijk.

Werknemers die minder mogen werken zijn niet alleen minder vermoeid, maar worden ook een stuk productiever. Van Dijk: "Ze verzetten bijna hetzelfde werk in minder dagen. En ze zijn beter uitgerust als ze weer aan de nieuwe werkdag beginnen en minder vaak ziek." Het is volgens hem ook een kwestie van geven en nemen: "Als je de werknemers goede arbeidsvoorwaarden geeft, dan zullen ze eerder een stapje extra doen."

Personeel langer behouden met kortere werkweek

Kok is zich bewust van deze voordelen. "Wij willen vijf keer zo groot worden en om dat te bereiken, moeten we aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden hebben. Daarnaast geloof ik dat als je goed bent voor het personeel, ze ook goed voor het bedrijf zullen zijn." Hij legt uit dat zijn werknemers gewend zijn om fulltime te werken en alles te geven. "Monteurs en timmerlieden hebben het hart en de passie in het vak, maar lichamelijk houden het vaak ook tot hun veertigste of vijftigste vol. Als je de balans terugbrengt in de werkdagen, kunnen ze misschien een paar jaar extra mee."

Kok levert dus geld in, om er uiteindelijk meer voordelen uit te halen. Hij is naar eigen zeggen ook het eerste bedrijf in de bouwsector dat deze gunstige arbeidsvoorwaarden aanbiedt. "Nu geldt het alleen voor monteurs. De rest van het personeel kan al zelf de eigen tijd indelen. Als ze 's middags een afspraak hebben, mogen ze 's ochtends thuiswerken."

Op deze manier wil Kok het eigen personeelstekort wegwerken en het werken in de bouw aantrekkelijk maken. "Werken in de bouw is zwaar en je verdient relatief weinig. Het werkt ook niet mee dat de overheid wil dat je verder studeert dan het mbo. Veel jongeren vinden de bouw wel leuk, maar kiezen dan toch een beter betaalde baan. We kampen in de sector met een personeelstekort, terwijl er ontzettend veel huizen bij moeten."