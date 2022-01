Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: Sachiko en Peter maken hun eigen huidverzorgingsproducten van rooibos.

Wat: Dore Rooibos Cosmetics, huidverzorgingsproducten gemaakt van de rooibosplant

Dore Rooibos Cosmetics, huidverzorgingsproducten gemaakt van de rooibosplant Wie: Sachiko van Veen en Peter Vandersmissen

Sachiko van Veen en Peter Vandersmissen Sinds wanneer: 2020

Wat bracht jullie op het idee?

Peter: "Twintig jaar geleden woonde ik in Zuid-Afrika. Rooibos wordt daar door de lokale bevolking gebruikt als een soort geneesmiddel, bijvoorbeeld tegen huidirritatie of eczeem."

Sachiko: "In Nederland kennen we rooibos voornamelijk van thee, niet als verzorgingsproduct. Peter had van dichtbij gezien wat rooibos betekent voor Zuid-Afrikanen."

Wat maakt deze plant uniek?

Sachiko: "Rooibos is ontzettend rijk aan antioxidanten. De planten groeien alleen in het Cedergebergte en daar worden de bladeren op het heetst van de dag geoogst, dan is de concentratie antioxidanten het grootst. Rode rooibos die als thee wordt gebruikt, is eigenlijk een gefermenteerde variant. Voor onze producten gebruiken we de pure bladeren, groene rooibos. Die worden niet verhit, waardoor er meer antioxidanten overblijven."

Maar hoe maak je daar dan verzorgingsproducten van?

Sachiko: "Het begon met verzorgingsproducten die Peter meenam uit Zuid-Afrika voor vrienden en familie. Ze waren meteen enthousiast."

Peter: "Uiteindelijk zijn we deze producten gaan importeren naar Nederland."

Sachiko: "We hebben contact opgenomen met de producent, die stond er meteen voor open. Dit proces heeft ons enorm veel geleerd. We hadden toen nog geen ervaring met verzorgingsproducten, laat staan met ondernemen. We zagen dat de uitstraling van de producten heel erg Zuid-Afrikaans was en daardoor minder geschikt voor de Europese markt. Toen dachten we: waarom maken we niet ons eigen merk?"

Appeltje-eitje dus.

Peter: "Nou, je moet wel weten wat je doet. Daarom hebben we een cosmetisch chemicus ingeschakeld, die formules van de huidverzorgingsproducten voor ons kon maken."

Sachiko: "Het heeft ons uiteindelijk twee jaar gekost voor we drie basisproducten voor huidverzorging op de markt brachten. We waren in het begin wat naïef en dachten dat iedereen net zo enthousiast was over onze producten als wij zijn. Maar alle partijen willen er natuurlijk wat aan verdienen en zijn daar niet altijd eerlijk over. Daar leer je alleen maar van."

“We kunnen dit doen omdat we allebei nog fulltime werken in een andere baan, maar het is elke maand goed kijken hoe we alle rekeningen kunnen betalen.” Peter Vandersmissen

Peter: "Het financiële plaatje rondkrijgen vind ik nog steeds best lastig. Vooral in deze beginfase ben je veel aan het investeren zonder dat het direct iets opbrengt. Ontwikkelen en produceren kost veel geld. We kunnen dit doen omdat we allebei nog fulltime werken in een andere baan, maar het is elke maand goed kijken hoe we alle rekeningen kunnen betalen."

Jullie hebben nu drie producten, komen daar nog meer bij?

Sachiko: "Vorig jaar wilden we vier producten toevoegen aan onze basislijn. Maar soms gaat niet alles volgens plan, dat hoort ook bij ondernemen."

Peter: "We hebben in het begin geprobeerd onze producten in de winkels te krijgen, maar daar heb je een volledige lijn voor nodig. Als we producten zouden gaan bijmaken, zouden we minder geld hebben om in marketing en andere zaken te steken. Je kunt niet overal tegelijk in investeren, je moet keuzes maken. Maar die vier producten gaan er dit jaar wel komen."

Een onderneming combineren met werk is best pittig. Hoe doen jullie dat?

Sachiko: "Het is de kunst om een goede balans te vinden. We hebben wel vaak momenten gehad waarop we dachten: waar doen we het eigenlijk voor? Dan is het zo fijn dat je samen bent. Van de goede gesprekken die we hebben, krijg je weer het positieve gevoel terug."

"Onze samenwerking gaat sowieso heel goed. We vullen elkaar aan. En dit bedrijf is wel iets waar we bewust voor gekozen hebben. We weten dat we soms afspraken met vrienden moeten laten schieten of geen nieuwe kleding kunnen kopen."

Peter: "Het is echt onze droom. Wat ons drijft, is dat we willen dat alles klopt: van hoe het gemaakt is tot hoe het wordt ingepakt. Dat maakt het ook zo leuk."