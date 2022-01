Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Anthony Thissen, die samen met Jochem Boon digitaal ontwerpbureau Bravoure oprichtte.

Ondernemer: Anthony Thissen

Anthony Thissen Bedrijf: Bravoure

Bravoure Leestip: Built To Sell: Creating A Business That Can Thrive Without You van John Warrilow

Het klinkt tegenstrijdig: jezelf als ondernemer overbodig maken. Toch is het de belangrijkste tip van Anthony Thissen, medeoprichter van digitaal ontwerpbureau Bravoure. Toen hij in 2008 samen met Jochem Boon uit de studiebanken rolde, richtte hij zich direct op digitale diensten.

Een schot in de roos, blijkt achteraf. In de tijd dat andere bureaus online er nog 'bij' deden, specialiseerden Thissen en Boon zich in digitale consumentenplatformen. Die maakten ze voor onder andere Amsterdam Dance Event (ADE), International Theater Amsterdam en Change.Inc.

Waarom heb je het boek van Warrilow als gouden leestip gekozen?

"Het was een eye opener waar ik nog steeds aan refereer, een dun boekje met veel praktische tips. De titel suggereert dat je begint met ondernemen om een bedrijf uiteindelijk te verkopen. Dat is minder winstgedreven dan het lijkt. Het gaat erom hoe je een bedrijf succesvol kunt maken, zodat je in de situatie komt om het eventueel te kunnen verkopen."

“Een bedrijf is vaak verweven met het DNA van de oprichters en dat kun je nooit één op één vervangen.” Anthony Thissen, Bravoure

Hoe maak je een bedrijf succesvol?

"Warrilow heeft drie uitgangspunten, die vooral zijn toegespitst op bedrijven in de dienstensector. Ten eerste moet je specialiseren. Toen wij begonnen, namen we alles aan, van sociale media beheren tot filmpjes voor YouTube maken. Gaandeweg hebben we ons volledig gericht op het bouwen van digitale business to consumer-platformen. Hoe duidelijker het profiel van een bedrijf is, hoe sneller je wordt gevonden. Dat geldt niet alleen voor klanten maar ook voor nieuwe medewerkers. Wie kiest, wordt gekozen."

Wat is het tweede uitgangspunt?

"Maak jezelf vervangbaar. Als alles in het bedrijf van jou afhangt, beperk je de groeimogelijkheden. We zijn de afgelopen jaren van een twee naar veertig medewerkers gegaan. Een piramidemodel met Jochem en mij aan de top zou de ontwikkeling van zelfsturende teams verhinderen. Daarmee stagneert ook de schaalbaarheid van een bedrijf."

Dat klinkt lastig, jezelf vervangbaar maken?

"Dat is het ook. Een bedrijf is vaak verweven met het DNA van de oprichters en dat kun je nooit één op één vervangen. Vaak worden er dan meerdere mensen aangetrokken, die allemaal een deel van de oprichters vertegenwoordigen. Los daarvan is het, zeker in deze arbeidsmarkt, erg moeilijk om geschikte senior managers te vinden."

Wat is de derde les uit dit boek?

"Maak je niet afhankelijk van één klant. Veel bedrijven hebben een founding client, een klant die een groot deel van de inkomsten verzorgt. Zo'n klant kan jaren met je meegroeien, maar het vertrek mag nooit het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen. Wij hadden ook zo'n klant, maar inmiddels is diens aandeel niet meer doorslaggevend."

Ga je jouw bedrijf verkopen?

"Dat ben ik niet van plan, al zijn er wel oriënterende gesprekken geweest. Misschien dat dat in de toekomst verandert. Vooralsnog vind ik het belangrijk om een onafhankelijk bureau te blijven."