Of het nu om een boerderij of een organisatie met honderden werknemers gaat, het overnemen van een bedrijf is geen sinecure. In deze reeks vragen we (kersverse) opvolgers hoe het ze vergaat in hun nieuwe rol. Vandaag: Joris Schoonis kreeg de mogelijkheid om algemeen directeur Google Cloud voor de Benelux te worden.

Wat doe je precies bij Google Cloud?

"Ik ben managing director en geef leiding aan het Google Cloud-team in de Benelux. Ons doel is om onze klanten zo goed mogelijk te helpen bij het gebruik van de cloud. Dat doe ik samen met een aantal heel leuke mensen van verschillende nationaliteiten en met diverse expertises."

Hoe ben je op deze positie beland?

"Na mijn studie bestuurlijke informatiekunde, een combinatie van economie en informatie, ging ik werken bij Oracle, een softwarebedrijf in Ierland. Op een gegeven moment mocht ik als accountmanager voor klanten in Nederland werken. Niet heel grote klanten, want ik was nog een broekie. Na een paar jaar kreeg ik de kans om een team in Nederland te leiden."

"Daarna werd ik door een cloudbedrijf benaderd: Salesforce. Ze vroegen of ik wilde meebouwen aan een team in Nederland. Ik twijfelde heel erg, want ik had net iets moois opgebouwd bij Oracle. Maar ik dacht ook: die cloud, dat zou nog weleens heel groot kunnen worden. Toen ben ik in het diepe gesprongen. En het is de beste keuze geweest die ik heb kunnen maken."

Het heeft je inderdaad geen windeieren gelegd. Je zit nu bij een van de grootste spelers.

"Het voelt echt als een privilege om een steentje bij te dragen aan zoiets groots als Google. De software heeft invloed op het dagelijkse leven van heel veel mensen wereldwijd. Mijn omgeving zegt weleens dat het een enorme verantwoordelijkheid moet zijn om managing director te zijn. Ik blijf een heel nuchtere Zeeuw. Ik voel die verantwoordelijkheid wel, maar ik blijf altijd met beide benen op de grond staan."

Wat vind je het leukst aan je rol als algemeen directeur?

"Richting zoeken met een nieuw team. Daar heb ik zelf overigens altijd een heel helder idee over. En daar kan ik dan ook best direct in zijn: dit is het plan, zo gaan we er aan werken. Dat past gelukkig heel goed bij Google Cloud, we moeten met heel veel snelheid opereren omdat we heel hard groeien. Wereldwijd is de groei zelfs 45 procent in een jaar."

“Ik was weleens te direct, zonder dat ik dat zelf door had. Nu weet ik dat ik daar rekening mee moet houden.” Joris Schoonis

Heeft die directheid je nooit tegengewerkt?

"Ik heb veel geleerd door fouten te maken. Ik was weleens te direct, zonder dat ik dat zelf door had. Nu weet ik dat ik daar rekening mee moet houden. De plannen probeer ik altijd heel goed uit te leggen, je moet helder blijven communiceren. Dat is wel een groot verschil met Londen, waar ik ook ooit gewerkt heb. Daar zijn ze veel minder direct en draaien ze er vaker omheen."

Wat voor type leidinggevende ben je nog meer?

"Zelf probeer ik altijd te blijven leren, ik stimuleer mijn team om dat ook te doen. Daarnaast probeer ik heel toegankelijk te zijn, ik geloof niet zo in hiërarchie. Ik hoop ook dat we elkaar ook weer snel kunnen ontmoeten. Je merkt toch dat er andere dingen worden besproken als je met elkaar gaat wandelen dan wanneer je allebei achter een schermpje zit."

Wat zijn je doelen voor de komende tijd?

"Gigantisch opschalen, veel nieuw talent aannemen. Maar ook samenwerken met nog meer interessante bedrijven. Nederland is koploper op het gebied van informatietechnologie. Je boekt een reis via het Nederlandse Booking.com, doet een betaling via Mollie, koopt een boek via bol.com. Als je een rit via Uber regelt, is de kans groot dat het bericht via het Nederlandse MessageBird wordt verstuurd. Wij zitten achter al die technologie en zorgen ervoor dat mensen op zo'n veilig mogelijke manier van de diensten gebruik kunnen maken."