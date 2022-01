Droom je van een eigen bedrijf, maar heb je nog geen startkapitaal? Dat hoeft geen probleem te zijn. Er zijn namelijk meerdere manieren om als startende ondernemer aan geld te komen. Drie experts zetten de opties op een rijtje.

Ga allereerst na hoeveel geld je écht nodig hebt. "De eerste vraag die ik aan ondernemers zonder eigen geld stel, is of ze hun voorbereiding hebben gedaan", vertelt KVK-adviseur Henk Herkink hierover. "Mensen denken namelijk vaak dat ze meer geld nodig hebben dan daadwerkelijk het geval is. Door een analyse te maken, een ondernemingsplan op te stellen en te kijken welke zaken je al tot je beschikking hebt, kom je tot een realistisch doel waarmee je aan de slag kunt."

Optie 1: Friends, Family, Fools

"Voor starters gebruik ik veelal de FFF-aanpak: Friends, Family and Fools", vertelt Edwin ten Cate, bij Credion onder meer verantwoordelijk voor de contacten met financieringspartijen. "Bekenden die in jou en je idee geloven zijn een goed startpunt. Het ligt voor velen het meest voor de hand om eerst aan te kloppen voor een lening bij mensen in de naaste omgeving. "

Het is daarbij wel zaak om dit netjes op papier te zetten, omdat geld lenen van naasten gevoelig kan liggen. "Het is verstandig om een onderhandse akte op te stellen en deze desgewenst door een notaris te laten checken. Er zijn genoeg standaard overeenkomsten online te vinden."

Spreek duidelijk af hoeveel je gaat lenen, wanneer je het bedrag terugbetaalt en hoe hoog de rente is. "En blijf ook in tijden dat het tegenzit goed communiceren. Transparantie is belangrijk."

Optie 2: Crowdfunding

"Crowdfunding past goed bij grote innovatieve ideeën", zegt Michiel Hordijk, directeur Instituut voor Ondernemers bij IMK. "Voor consumenten is het interessant als er een grote missie achter je dienst of product zit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en bijvoorbeeld nieuwe producten willen produceren met gerecycled afval."

Je kunt op eigen houtje een crowdfunding opzetten, of gebruikmaken van een crowdfundingplatform. "Bij een crowdfundingplatform krijg je als investeerder een bepaald rendement beloofd", aldus Ten Cate. "Het is laagdrempelig en je vindt eerder geïnteresseerde investeerders, omdat deze zijn ingelicht op basis van andere soortgelijke projecten."

Voordat je een crowdfunding begint is het verstandig om na te gaan welke gevolgen dat heeft voor je belastingaangifte, zegt Herkink. "Is het bijvoorbeeld een schenking, lening of een donatie? De belastingtarieven daarvoor verschillen, dus lees je vooral eerst in."

Optie 3: Lening bij sociale banken

Wie als startende ondernemer geld wil lenen bij een bank, komt vrijwel zeker bij een sociale bank terecht. "De grote bekende banken zullen niet snel een lening verlenen aan een startende ondernemer als deze zelf niets kunnen inbrengen", aldus Herkink. "Het fijne aan sociale banken is dat zij vaak goede begeleiding bieden aan klanten. Er zijn geen valkuilen, die instanties zijn er vooral om je te helpen. Zorg voordat je er aanklopt wel dat je een duidelijk ondernemingsplan hebt."

Onderzoek een bank goed voordat je er een lening afsluit. "Er zijn verschillende banken die een groot risico lopen door jou een lening te verstrekken, waardoor hun kosten ook torenhoog zijn", licht Hordijk toe. "Bij deze banken komen veelal ondernemers terecht die zich niet goed hebben ingelezen. Zij raken in de problemen zodra ze hun lening niet op tijd terug kunnen betalen. Een betrouwbare sociale bank die veel adviseurs wel aanraden is Qredits."

Optie 4: Subsidies en overheidsregelingen

"Onderzoek welke subsidies er vanuit de provincie en gemeente beschikbaar zijn voor startende ondernemers", zegt Hordijk. "Er zijn bijvoorbeeld vouchers beschikbaar waarmee iemand een adviseur toegewezen kan krijgen om je te helpen. "Als je onderneming te maken heeft met duurzaamheid of innovatie dan is daar altijd wel ergens subsidie voor te krijgen."

Ten Cate: "Naast starters- en subsidieregelingen is er ook het zogenoemde borgstellingskrediet, waarbij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat deels financieel garant staat voor een lening die je af wilt sluiten. Een adviseur kan je helpen om, ook afhankelijk van de sector waarin je werkzaam bent, de geschikte regelingen voor je te vinden."

Daarnaast is het mogelijk om hulp te krijgen bij het starten van een onderneming als je een WW-uitkering krijgt, vertelt Ten Cate. "Je behoudt bijvoorbeeld het eerste half jaar grotendeels je uitkering en je bent vrijgesteld van je sollicitatieplicht. Dat biedt je de mogelijkheid om je bedrijf goed neer te zetten, terwijl je nog verzekerd bent van een inkomen."