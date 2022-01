Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Sebastiaan Kramer, die samen met ontwerper Sjaak Hullekes modelabel Hul le Kes oprichtte.

Ondernemer: Sebastiaan Kramer

Sebastiaan Kramer Bedrijf: Hul le Kes

Hul le Kes Leestip: Wie orde zaait zal chaos oogsten: een vertoog over de lerende mens van Walter R.J. Baets

De mode-industrie is berucht om de negatieve impact op mens en milieu. De mannen van Hul le Kes gooien het over een andere boeg. Voor hun handgemaakte items gebruiken ze maar liefst 95 procent afgedankte materialen: van de labels tot en met de hangers. En in de Recovery Studio worden niet alleen stoffen, maar ook mensen opgelapt.

Waarom heb je het boek van Baets gekozen als gouden leestip?

"De titel doet het altijd goed bij lezingen en gastcolleges. Hij roept vragen op en brengt mensen op het puntje van hun stoel. Nadat Sjaak (Hullekes, red.) en ik een herenlabel hadden opgericht dat goed liep, wilden we niet langer verder op de conventionele weg. In de mode wordt erg slordig met mensen en materialen omgegaan, met schadelijke gevolgen voor mens en milieu. Dat wilden we met Hul le Kes anders doen."

"Ik ging weer studeren, dit keer bedrijfskunde, maar vond de meeste theorieën achterhaald. Er was nergens aandacht voor creativiteit en inclusiviteit in organisaties, terwijl we dat juist nodig hadden. Dit boek heeft me daar wél mee geholpen."

Wat is volgens jou de belangrijkste les uit het boek?

"De westerse manier van denken en organiseren is erg mechanistisch, bureaucratisch en hiërarchisch. Er is een grote drang om te controleren en winst te maken. Alles zit gevat in regels en procedures en die worden soms een doel op zich, waarbij we vergeten waarom ze ook alweer waren ingesteld. Dit boek benadrukt de potentie van het individu. Medewerkers zijn allemaal evenveel waard en beslissen samen over de koers van het bedrijf."

Leidt dat niet tot eindeloze vergaderingen?

"Het gaat allemaal wat trager dan we gewend zijn, maar dat is niet erg. We vragen iedereen de discussie aan te gaan zonder te willen winnen, om op een niet-vijandige manier elkaars standpunt te willen begrijpen. Als je zorgvuldig naar elkaar luistert, leer je veel over de ervaringen en het wereldbeeld van de ander. In de conventionele bedrijfskunde zijn mensen productiemiddelen, wij zien ze als individuen."

“Als je mensen centraal stelt, voelen ze zich serieus genomen en laten ze hun eigen visie en emotie zien.”

Wat zijn de voordelen van deze aanpak?

"Als je mensen centraal stelt, voelen ze zich serieus genomen en laten ze hun eigen visie en emotie zien. Door die visies continu te delen, blijft de organisatie veranderen en beweegt hij mee met de tijdsgeest. De auteur baseert zich op de chaostheorie, onder andere bekend van het vlindereffect: een vlinder kan met een beweging van zijn vleugels ergens anders op de wereld een orkaan veroorzaken. De chaostheorie heeft veel overeenkomsten met bijvoorbeeld het boeddhisme en kabbalisme."

Leg eens uit.

"Het is een holistische manier van kijken, waarbij je alle onderdelen van de bedrijfsvoering meeneemt. Circulariteit gaat meestal over materialen, van het hoogwaardig hergebruiken van materialen tot het ontwerpen voor hergebruik. De discussie gaat eigenlijk nooit over de menselijke kant, hoe je een organisatie circulair kunt leiden. Mensen met mentale problemen herstellen bij ons oud textiel. Daardoor herstellen ze zelf ook gaandeweg. Door oog en oor te hebben voor hun verhaal, blijven we een lerende en continu veranderende organisatie."