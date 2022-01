Stagiairs zorgen voor innovatie en vers bloed binnen je organisatie. Maar hoe zorg je ervoor dat je de studenten vindt die het best bij je bedrijf passen? Zo pakken enkele bedrijven dat aan.

Tip 1: Begin op tijd met werven

"De belangrijkste tip die ik mee kan geven is: begin op tijd met werven", vertelt Jos van Leeuwen, operationeel directeur van Stageplaza. "Vrijwel iedere nieuwe klant begint pas één tot twee maanden voor de startdatum met het werven van stagiairs, maar dan ben je al te laat. Als een stagiair bijvoorbeeld in september wil beginnen, moet deze meestal voor de zomervakantie zijn of haar stage al geregeld hebben."

Tip 2: Zorg voor goed contact met scholen

"Wij onderhouden contact met verschillende scholen uit de omgeving", vertelt Stan Beursken, hr-assistant bij Royal Eijkelkamp, dat werd verkozen tot Stagebedrijf van 2021. Het bedrijf produceert en levert apparatuur voor bodem- en wateronderzoek wereldwijd. "Scholen kennen ons inmiddels goed en dat helpt bij het vinden van goede matches."

“Wij zien een stagiair drie keer voordat diegene aangenomen wordt.” Matthijs Kruijer, PXL.Widgets

Daarbij is een flexibele opstelling belangrijk, zegt Tessa van Enckevort-Willemsen, hr-manager bij Royal Eijkelkamp. "Als een school omhoogzit met een stagiair die nog geen plek heeft kunnen vinden, helpen we haar graag. Zo pakken we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zullen scholen ook aan ons denken wanneer er een bijzondere stagiair voorbijkomt."

Tip 3: Wees duidelijk tijdens het sollicitatieproces

"Wij zien een stagiair drie keer voordat diegene aangenomen wordt", vertelt Matthijs Kruijer, managing director van digital agency PXL/Widgets, dat in 2019 werd uitgeroepen tot Stagebedrijf van het Jaar. "We gaan eerst een gesprek aan over de achtergrond van de stagiair en brengen in kaart wat diegene graag wil doen tijdens de stage. Door doeleinden bij ze neer te leggen, komen we erachter of de verwachtingen van beide partijen goed bij elkaar passen."

Lerend vermogen is een belangrijke eigenschap voor een stagiair, zegt Van Enckevort-Willemsen. "Een stagiair hoeft niet perfect te zijn. Wat we vooral belangrijk vinden, is dat diegene zelfinzicht heeft en dat eventuele uitdagingen op tafel komen te liggen. Heeft die persoon bijvoorbeeld een nare ervaring gehad bij een eerdere stage of vindt diegene het moeilijk om assertief te zijn? Als we daarvan op de hoogte zijn, kunnen we dat onderdeel van het gesprek maken en met ze meedenken."

Tip 4: Zorg ervoor dat je stagiair zich thuisvoelt

Maar hoe zorg je ervoor dat de goede stagiairs juist jouw bedrijf kiezen? "Wij horen om ons heen dat stagiairs het vooral belangrijk vinden dat ze worden opgenomen in het team", zegt Van Enckevoort-Willemsen. "Ze willen zich thuisvoelen."

Ontwikkeling is voor veel stagiairs het hoofddoel, vult Kruijer aan. "Mijn ervaring is dat een extreem hoge stagevergoeding niet de grootste rol speelt, zolang die maar marktconform is. Veel stagiairs willen toekomstperspectief en de mogelijkheid om onder goede begeleiding veel te leren. Om die reden werken we ook met een buddysysteem, zodat een stagiair altijd vragen kan stellen of hulp kan vragen."

Tip 5: Investeer in de stagiair

"Werk niet alleen intensief samen met de stagiair tijdens de eerste paar dagen, maar zorg ervoor dat diegene zeker in de eerste maand goed wordt getraind", zegt Van Leeuwen. "Voor een stagiair is alles vaak nieuw en zo zorg je ervoor dat diegene als volwaardig medewerker mee kan draaien." Een inwerkmap en instructievideo's zijn daarbij fijn. "Zeker nu er door de coronamaatregelen veel op afstand gewerkt wordt."

“Stagiairs zijn de medewerkers van onze toekomst. Zij moeten serieus genomen worden.” Tessa van Enckevort-Willemsen, Royal Eijkelkamp

Vorig jaar zijn er 36 stagiairs in dienst geweest bij Royal Eijkelkamp. "Dat is aanzienlijk", zegt Van Enckevoort-Willemsen. "Het vraagt veel van je bedrijf. Niet alleen leidinggevenden, maar ook je medewerkers moeten erachter staan. Gelukkig is dat het geval."

Momenteel investeert het bedrijf in het opzetten van een innovatiehub: InnoFields. "Met een aantal partners gaan we een LivingLab creëren; een lab waarin alle betrokken partijen kunnen samenwerken aan experimenten en veldonderzoek. Dit levert stageplekken op van mbo- tot wo-niveau. Stagiairs zijn de medewerkers van onze toekomst. Zij moeten serieus genomen worden en er moet in ze geïnvesteerd worden."