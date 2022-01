Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: Evelien van der Werff kreeg kanker en verkoopt nu mutsen om kinderen met die ziekte te helpen.

Wat: De Gezonde Muts, voor elke verkochte muts gaat er ook een naar een kind met kanker

De Gezonde Muts, voor elke verkochte muts gaat er ook een naar een kind met kanker Wie: Evelien van der Werff

Evelien van der Werff Sinds wanneer: 2021

Hoe ben je op het idee gekomen?

"Achttien jaar geleden werd ik bestraald tegen borstkanker. In het ziekenhuis zit je dan vaak in een ruimte te wachten samen met allerlei andere kankerpatiënten. Er liep ook een jongetje rond van vijf jaar oud, Joost. Hij had een hersentumor. Ik heb toen nooit met hem gesproken, maar hij raakte me direct. Nog geen anderhalf jaar daarna overleed hij. Zijn verhaal heeft me nooit losgelaten, al heeft het even geduurde voor ik er iets mee ging doen."

Vertel.

"Ik ging na de behandelingen gewoon door met mijn leven. Ik werkte als stewardess en vloog de wereld over. In die periode lag ik ook in scheiding, er gebeurde van alles in mijn leven. Dat was het moment waarop ik besloot te gaan ondernemen. Om te onderzoeken wat ik precies wilde gaan doen, heb ik een maand vrij genomen en ben ik naar India afgereisd. Daar kreeg ik het idee om sieraden met halfedelstenen en geborduurde pashmina sjaals te gaan verkopen."

“Ik wilde graag een mutsenmerk opzetten dat voor iedereen leuk is, omdat ik als kankerpatiënt de tuttige mutsen altijd vreselijk vond.”

Kon je daar toen van leven?

"Ik heb er altijd naast gewerkt. Als de coronacrisis niet had bestaan, had ik nu nog steeds gevlogen. Ik vond het een heerlijke baan. Maar zes jaar geleden kreeg ik voor de tweede keer kanker en toen merkte ik dat mijn lijf wat gammel was geworden. Ik wist dat oud worden en dit beroep niet samengingen, dus toen heb ik gebruikgemaakt van een vertrekregeling."

Wanneer kwamen de mutsen in beeld?

"Als je stopt met werken, komt de trein ineens tot stilstand. Ik bedacht tijdens een fietstocht van 2.000 kilometer dat ik nog iets wilde doen met het verhaal van Joost. Ik zag meteen een donatieactie voor me voor kinderen met kanker. Een businessmodel waarmee je toegevoegde waarde kan creëren heeft me altijd aangesproken."

"Maar ik wilde graag een mutsenmerk opzetten dat voor iedereen leuk is, omdat ik als kankerpatiënt de tuttige mutsen altijd vreselijk vond. Zo ontstond afgelopen november ineens De Gezonde Muts. Voor elke hippe muts die ik verkoop, doneer ik er een aan een kind met kanker."

Hoe gaat het daar nu mee?

"Het was direct een succes: binnen twee maanden heb ik bijna vierhonderd mutsen verkocht. Maar mijn missie is pas voltooid als alle kinderen een muts hebben. Daarna wil ik me graag gaan richten op het leuker maken van hun levens. Ik vind het belangrijk dat de kwaliteit van leven van kinderen met kanker verbeterd wordt en dat het niet alleen maar over kanker gaat."

“We leven allemaal op de automatische piloot, tot er iets gebeurt waardoor je leven op z'n kop komt te staan.”

Je krijgt vast hele heftige verhalen te horen…

"Ja, maar het wordt me nooit te veel. Het is heel bijzonder dat je leeft, ik heb enorm veel geluk gehad. We leven allemaal op de automatische piloot, tot er iets gebeurt waardoor je leven op z'n kop komt te staan. Maar als het je overkomt, kanker, komt er een bijzondere kracht in je los."

"Waar ik wel moeite mee heb gehad: bellen met de moeder van Joost. Ik had eigenlijk nooit contact met haar opgenomen. Het werd een heel mooi gesprek. Ze zei: 'Je hebt Joost weer tot leven gebracht.' Dat is toch prachtig? Alle shit die ik zelf heb meegemaakt, kan ik nu inzetten voor anderen en ik kan er ook nog eens geld mee verdienen."

Welke ondernemerslessen heb je geleerd?

"Doe hetgeen waar je voor geboren bent. De energie en het vermogen om daar iets mee te doen is er altijd, ook als je ziek op de bank ligt met een emmer ernaast. Ik ben toen ook niet gestopt met ondernemen. En doe het nú, niet straks, want misschien komt er helemaal geen straks."