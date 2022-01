Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Michael van Loenen, die online boekwinkel YouBeDo oprichtte.

Ondernemer : Michael van Loenen

: Michael van Loenen Bedrijf: YouBeDo

YouBeDo Leestip: Elegante eenvoud van Satish Kumar

Lang voordat de term 'social enterprise' bestond, stond Michael van Loenen al aan het roer van zo'n onderneming. Bij online boekwinkel YouBeDo kunnen klanten maximaal 12 procent van de rekening doneren aan een goed doel. In de tien jaar dat het bedrijf nu bestaat, leverde dat ruim 570.000 euro aan donaties op.

Waarom heb je het boek van Kumar gekozen als gouden leestip?

"We leven in een tijd waarin we zien dat het anders moet, al weten we misschien nog niet precies hoe. Kumar besloot op zijn negende dat hij monnik wilde worden in India. Hij ging in de leer bij een goeroe en volgde jarenlang een strikt regime van mediteren en vasten. Op zijn negentiende wilde hij iets doen voor de wereld en de lessen die hij had geleerd in praktijk brengen. Dat vind ik inspirerend."

Hoe kun je iets doen voor de wereld?

"Als je een boek bij YouBeDo bestelt, doneer je automatisch aan een zelfgekozen goed doel. Dat kan van alles zijn: van het ondersteunen van vluchtelingen op Lesbos tot voorleesprojecten in achterstandswijken in Nederland of het mogelijk maken van meisjesonderwijs in Nepal. Verder hebben we onlangs 'de aarde' een plek gegeven in onze ledenraad. Wij hebben de bv omgezet naar een coöperatie en in die coöperatie hebben we twee mensen aangesteld die 'de aarde' vertegenwoordigen bij belangrijke bedrijfskeuzes."

Wat gebeurt er met jouw bedrijf als de aarde meestemt in de ledenraad?

"We verwachten hierdoor nog bewustere keuzes in de bedrijfsvoering te maken. Om de verzendkosten te compenseren doen we bijvoorbeeld mee met Adopteer Regenwoud. Dat is een project waarbij de grondrechten van het regenwoud worden teruggekocht en daardoor uit de handel genomen kunnen worden."

Zou je iets anders doen dan de auteur van het boek aanraadt?

"Hij maakt pelgrimstochten van 16.000 kilometer om aandacht te vragen voor belangrijke onderwerpen. Dat is niet zo aan mij besteed. Ik ben het wel met hem eens dat we de connectie met de natuur zijn verloren én dat het belangrijk is om die te herstellen."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan iedereen die het gevoel heeft dat we naar een ander systeem toe moeten of wil bijdragen aan een betere wereld. De welvaart in de wereld is zo ongelijk verdeeld dat het niet houdbaar is. We moeten naar een volgende fase, vanuit het inzicht dat we anders naar ons consumptiepatroon moeten kijken."