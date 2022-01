Of het nu om een boerderij of een organisatie met honderden werknemers gaat, het overnemen van een bedrijf is geen sinecure. In deze reeks vragen we (kersverse) opvolgers hoe het ze vergaat in hun nieuwe rol. Vandaag: Angelo Rens (30) is sinds december vorig jaar directeur van de Dierenambulance in Den Haag.

Hoe ben je directeur geworden?

"Ik ben in 2015 als chauffeur begonnen bij de Dierenambulance in Den Haag. En eigenlijk ben ik er altijd blijven hangen. Ook wel logisch, want mijn hart lag altijd al bij dieren. Uiteindelijk kreeg ik na mijn studie een baan in de administratie en sinds dit jaar ben ik directeur."

Altijd gedacht dat je directeur zou worden?

"Nee, ik had zelfs niet gedacht dat ik na mijn studie zou blijven. Maar hoe langer ik bleef, hoe leuker het werd. Een paar jaar terug heb ik aangegeven dat ik best eens directeur zou willen worden. Toen er in 2019 een wissel plaatsvond, was het voor mij nog te vroeg om voor de functie te gaan. Maar tegen de laatste directeur heb ik gezegd dat ze me in gedachten moest houden. En toen ze wegging, kreeg ik de baan."

“Mijn oude werkzaamheden heb ik allemaal meegenomen, dus eigenlijk heb ik er gewoon een extra takenpakket bij gekregen.” Angelo Rens

En toen kon het echte werk beginnen…

"Gelukkig kende ik het proces al goed, ook had ik al veel verschillende taken. Ik hield me bezig met facilitaire zaken, ICT en bedrijfsvoering. Deze werkzaamheden heb ik allemaal meegenomen, dus eigenlijk heb ik er gewoon een extra takenpakket bij gekregen."

Wist je dat het zo druk zou worden?

"Ik had al een aardig beeld van wat me te wachten stond en had ingeschat dat alle taken wel met elkaar te combineren zouden zijn. Maar het is af en toe wel flink aanpoten om alles op tijd rond te krijgen. Aan de andere kant: ik vind het ook heel fijn om druk bezig te zijn."

Wat voor directeur wil je eigenlijk zijn?

"Een directeur die toegankelijk is voor alle medewerkers en vrijwilligers. Niet iemand die ze nooit zien. Ik wil veel op de werkvloer zijn, dan weet ik overal van af. Het is wel belangrijk dat je feeling hebt met alles wat er gebeurt binnen de organisatie. Ik hoop dat iedereen me ziet zoals ik wil zijn. Ik wil graag voor iedereen klaarstaan, hopelijk wordt dat ook zo gevoeld."

Je heb vast ook veel plannen.

"Ja, een daarvan is de financiën goed regelen. We moeten het hebben van giften en elk jaar is het weer hopen dat we door kunnen blijven gaan. Het is een hele taak om dat voor elkaar te krijgen.

Ik hoop de komende tijd ook de interne processen verder op orde te krijgen. Mensen denken dat we alleen een beetje gewonde diertjes ophalen. Maar daar komt zo veel bij kijken. Er moet administratief veel geregeld worden. We maken 14.000 ritten per jaar, er komen 50.000 telefoontjes binnen. En we hebben ook een dierenhospitaal waar we jaarlijks vijftienhonderd dieren opvangen. Het is een gigantische onderneming om dat allemaal in goede banen te leiden."

“Ik vind het al 6,5 jaar fantastisch om hier te werken, ik denk dat dat nog wel even zo zal blijven.” Angelo Rens

Wordt de stress je nooit te veel?

"Het scheelt dat ik het allemaal hartstikke leuk vind om te doen. En het gaat om dieren, veertienduizend unieke dieren per jaar. Dat is toch mooi. Veel van de dingen die me stress opleveren, heb ik zelf in de hand. Je kunt er iets aan doen. Gelukkig houd ik van aanpakken en kan ik niet goed stilzitten. Ik vind het al 6,5 jaar fantastisch om hier te werken en ik denk dat dat nog wel even zo zal blijven."

Heb je nog wel tijd over voor je eigen huisdieren?

"Mijn drie katten en twee honden komen geen aandacht te kort. Naast mijn werk heb ik er nog genoeg tijd voor. Wat ook scheelt, is dat mijn vrouw vanuit huis werkt."