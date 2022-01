Het aantal sushiverkopers in Nederland is in de afgelopen drie jaar bijna verdubbeld, meldt de Kamer van Koophandel (KVK). Als de keus zo ruim is, hoe val je dan op bij klanten? Ondernemers Kai Yasuda en Nyls Wang begonnen vorig jaar beiden een sushionderneming en vertellen hoe zij zich proberen te onderscheiden.

In 2016 waren er volgens de KVK nog 349 sushi-onderneming en inmiddels zijn dat er 914. Dat is een stijging van 162 procent. Vooral in de Randstad zijn veel sushizaken te vinden. Zo zitten er in Noord-Holland 227 verkopers en in Zuid-Holland 199. Groningen (13) en Drenthe (13) tellen de minste sushiondernemingen.

Kai Yasuda (31) uit Lent begon vorig jaar zijn bedrijf Sushi van Kai

"Door de coronacrisis verloor ik mijn baan als accountmanager bij een koffiebranderij. Ik heb wel even nodig gehad om daar overheen te komen. Maar na een tijdje begon het te kriebelen om weer wat te gaan doen. Dankzij een vriend ben ik voor mezelf begonnen. Hij bleef een keer eten toen ik sushi had gemaakt. Hij vond het zo lekker dat hij zei dat ik er iets mee moest doen."

"Ik wist dat ik niet de enige zou zijn die hier in de omgeving van Nijmegen sushi wilde verkopen, maar ik werk met allemaal biologische producten, en dat was er hier nog niet. In veel restaurants draait het om sauzen en is de sushi heel zoet of zout. Je proeft haast niet het verschil niet tussen gefrituurde kip of garnaal. Bij mij is het juist heel clean. Ik probeer de smaken elkaar te laten versterken in plaats van te overheersen."

Kai Yasuda opende vorig jaar Sushi van Kai. Kai Yasuda opende vorig jaar Sushi van Kai. Foto: Paul Spann, Videotales

"Alles wat ik weet van de Japanse keuken heb ik van mijn vader geleerd. Hij is Japans en heeft tijdens een reis door Nederland mijn moeder ontmoet. Ze werden verliefd en mijn vader is gebleven. Hij maakte toen ik klein was regelmatig Japanse gerechten. Nu ik zelf in de keuken sta, komen er steeds jeugdherinneringen naar boven. Dat is hartverwarmend."

"Het eten bezorg ik zelf met mijn bakfiets. Doordat ik alles zelf doe, kost het meer tijd om de gerechten te maken. Wie 's avonds sushi wil eten, moet voor 14.00 uur bij mij bestellen. Het gaat goed met de bestellingen die ik krijg. Maar eerlijk is eerlijk, het mag nog groeien. Al bevalt het ondernemen me tot nu toe erg goed."

Nyls Wang opende in november zijn restaurant Sushi San in Zeist

"We hebben lange tijd gewacht om open te gaan, omdat we mede door de hoge vaccinatiegraad en persberichten dachten dat corona op zijn einde zou lopen. Maar helaas. We zijn vijf dagen open geweest tot 20.00 uur. Daarna mochten we alleen voor de lunch open zijn en toen volgde de harde lockdown. Dat was een klap in ons gezicht."

"Het is heel naar dat we nu geen mensen mogen ontvangen, terwijl we plek hebben voor 270 gasten. We zijn in de basis een all you can eat-restaurant, maar ik noem ons liever een all you can dine-restaurant. Het is de bedoeling dat gasten het echt ervaren als een avondje uit als ze hier zijn geweest. Dat ze weggaan met een wauwgevoel."

"Wat bij ons ook anders is dan bij andere zaken, is dat we robots hebben die helpen bij het uitserveren. Ze lijken een beetje op R2D2 van de Star Wars-films, maar hebben dan in het midden drie dienbladen in plaats van een lichaam. De robots brengen de sushi naar de tafels. Onze menselijke collega's serveren het uit. Ze hebben alle tijd voor de gasten als ze niet steeds heen en weer hoeven te lopen. De robots zijn ook een oplossing voor het tekort aan gekwalificeerde werknemers. Die zijn in deze tijd steeds lastiger te vinden."

Nyls Wang opende restaurant Sushi San in Zeist. Nyls Wang opende restaurant Sushi San in Zeist. Foto: eigen archief

"Er zijn hier in Zeist nog zes andere zaken sushizaken. Dat is prima voor een gemeente met deze grootte. Maar in de coronaperiode zijn er wel dubbel zoveel afhaalplekken voor sushi bijgekomen. Dus we zijn heel benieuwd hoe het straks gaat lopen als we weer helemaal open mogen. Maar omdat wij een van de weinigen zijn waar je binnen kunt dineren, hebben wij goede hoop."