Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Gijs Dalen Meurs, die financieringsplatform Eyevestor oprichtte.

Ondernemer: Gijs Dalen Meurs

Gijs Dalen Meurs Bedrijf: Eyevestor

Eyevestor Leestip: Zero to one: creëer de toekomst: wat iedere ondernemer kan leren van Silicon Valley van Peter Thiel

Hoewel het midden- en kleinbedrijf zo'n 70 procent van de economie uitmaakt, zijn de mogelijkheden voor financiering vaak beperkt, zag Gijs Dalen Meurs. Een bedrijf kan pas naar de beurs als het eigen vermogen minstens 5 miljoen euro is. Grote investeringen door het uitgeven van aandelen blijven zo buiten bereik van veel kleinere bedrijven.

De voormalig bankier wil daar verandering in brengen. Met Eyevestor kunnen ook kleinere bedrijven aandelen uitgeven, in verschillende juridische vormen. Er zijn varianten van crowdfunding mogelijk, waarbij investeerders 'slechts' geld inleggen, maar ook vormen van mede-eigenaarschap, waarbij investeerders zeggenschap krijgen over de onderneming.

Waarom heb je het boek van Thiel gekozen als gouden leestip?

"Ik las het tijdens het uitdenken van mijn bedrijf. Het belangrijkste punt is dat echte vernieuwingen niet ontstaan als je doet wat anderen al doen. De echte innovatie ontstaat als je iets nieuws doet. Thiel richtte samen met Elon Musk betalingsapplicatie PayPal op. Met Tesla of SpaceX doet Musk iets vergelijkbaars: hij maakt iets wat er nog niet was."

Kleeft daar inmiddels niet een graaierig randje aan?

"Ik geloof niet per se in een monopoliepositie, die Thiel wel aanraadt om na te streven. Ik geloof meer in overvloed en focussen op wat je wilt bereiken. Tegelijkertijd zetten we met Eyevestor wel echt iets nieuws neer. Op ons platform brengen we ondernemers en investeerders samen, wat een vliegwiel kan worden voor een nieuwe manier van eigenaarschap."

Kost het veel tijd om iets nieuws op te zetten?

"Zeker, dat heb ik onderschat. Ik heb jaren bij de Amerikaanse bank Citigroup gewerkt. Toen ik Eyevestor oprichtte, kwam ik erachter dat het iets heel anders is om ondernemend te zijn in een groot bedrijf dan om ondernemer te zijn."

Waar liep je tegenaan?

"Ik heb een jaar verloren door een ongelukkige samenwerking. Mijn medeoprichter had dezelfde missie, maar andere belangen. Dat werkte niet. Bovendien is de technische kant van het platform erg ingewikkeld. Toen het er na een jaar stond, bleek ik een bord spaghetti te hebben gekregen. Ik heb het opnieuw laten bouwen door eigen mensen."

Hoe bleef je bij tegenslag geloven in jouw bedrijf?

"Ik streef een hoger doel na, hoe megalomaan dat doel misschien ook klinkt. Toen ik bij Citigroup werkte, brak de financiële crisis uit. Ik realiseerde me hoe het hele systeem is gebouwd op schuld, terwijl er veel geld in omloop is. Met Eyevestor wil ik de schuldmaatschappij ombuigen naar een aandeelmaatschappij. Ik wil een standaard creëren voor het mkb-aandeel, waarbij aandeelhouders ook ambassadeurs van een bedrijf kunnen worden. In plaats van naar de bank te moeten stappen voor een lening, kunnen ondernemers hun eigen aandelenkapitaal inzetten voor financiering."