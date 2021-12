Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Bert van Son, die het circulaire spijkerbroekenmerk MUD Jeans oprichtte.

Ondernemer : Bert van Son

: Bert van Son Bedrijf: MUD Jeans

MUD Jeans Leestip: Good Is the New Cool: Market Like You Give a Damn van Afdhel Aziz

In de 35 jaar dat hij in de mode-industrie werkt, zag Bert van Son haar veranderen in een 'fast fashionmonster'. Kleding wordt steeds goedkoper en steeds sneller weggegooid, terwijl de kosten worden afgewenteld op de maatschappij en het milieu. Dit moest veranderen, dus begon Van Son zijn missie bij het meest gedragen én het meest vervuilende kledingstuk: de spijkerbroek.

MUD Jeans bestaan voor 40 procent uit oude spijkerbroeken, de rest is van 'nieuwe' biologische katoen. De broek wordt gefabriceerd in een kledingfabriek in Tunesië, waar de mensen onder goede omstandigheden en voor een eerlijk loon werken.

Ook vernieuwend: de klanten kunnen de broeken niet kopen, maar alleen leasen. Dit betekent dat ze de broeken maandelijks kunnen afbetalen en uiteindelijk houden, of dat ze ze kunnen inruilen voor korting op een nieuw exemplaar. De oude broeken sturen ze terug en worden dan hergebruikt als grondstof of tweedehands verkocht.

Waarom heb je het boek van Afdhel Aziz gekozen als gouden leestip?

"Het boek bevestigt dat we met MUD Jeans op de goede weg zijn. Ik ben tien jaar geleden nogal onnadenkend begonnen: ik vond dat het anders moest en ging dat doen. Gelukkig had ik een groot beginkapitaal zodat ik het een tijd zonder succes kon doorzetten. Aziz stelt dat bedrijven een positieve impact kunnen hebben door wereldwijde problemen aan te pakken. Dat geeft hoop."

“Het is lastiger om de 'lichtgroene' groep te bereiken die wel duurzamere keuzes wil maken, maar niet weet hoe.” Bert van Son

Wat is de grootste uitdaging voor bedrijven met een missie?

"Je moet mensen zover krijgen dat ze jouw product kopen. Technisch gezien kan bijna alles, zolang je er maar voor wil betalen. De zeer milieubewuste, 'donkergroene' mensen weten ons wel te vinden. Het is lastiger om de 'lichtgroene' groep te bereiken die wel duurzamere keuzes wil maken, maar niet weet hoe."

Daar zijn toch marketingcampagnes voor?

"In het begin hadden we geen tijd en geld voor marketing. We moesten het hebben van gratis publiciteit en bekende mensen die op sociale media over ons berichtten. Bovendien moeten we continu opboksen tegen grote merken met oneindige budgetten. Inmiddels zeggen deze merken ook dat ze duurzaam zijn terwijl ze dat niet kunnen onderbouwen."

Kun je daar iets tegen doen?

"Dat is lastig. Aziz vindt dat bedrijven niet moeten adverteren, maar problemen moeten oplossen. Dat kan misschien als je al een grote naam hebt, maar voor ons is het een dilemma. Zelfs een relatief bescheiden marketingcampagne levert al veel nieuwe klanten op, al wordt onze website ook zonder Google-advertenties erg goed bezocht."

Doen jullie überhaupt aan marketing?

"We hebben niet echt de marge voor een groot reclamebudget. Onze broeken zijn betaalbaar, omdat we vinden dat ze voor iedereen bereikbaar moeten zijn. Iedereen in de keten krijgt een eerlijke prijs, zodat de marges kleiner zijn dan bij andere merken. We betalen onszelf wat minder loon, zitten in een goedkoop bedrijfspand en zijn voorzichtig met beurzen."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Ik spreek veel op conferenties en geef gastlezingen bij universiteiten en modeacademies. Een van de meestgestelde vragen is hoe ondernemers hun bedrijf kunnen verduurzamen. Ik antwoord dan altijd dat mensen dit boek moeten lezen en de site van B Corps moeten onderzoeken. B Corps zien ondernemen als een force for good. Volgens Aziz gaan bedrijven zonder missie het niet redden."