Dit jaar is de personeelskrapte in de bouw weer terug op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. Bouwbedrijven hebben moeite om personeel aan te trekken, maar vooral te behouden. Hoe ga je daar als werkgever in de bouw mee om?

De spanning op de bouwarbeidsmarkt gaat de komende twee jaar alleen nog maar toenemen vanwege de grote productiegroei in 2022 en 2023, concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de studie Trends op de bouwarbeidsmarkt 2021-2025.

Dit is ook in de praktijk te merken, vertelt Peter Huizer van bouwmaatschappij BMN de Klerk. "Het gebeurt in de bouw regelmatig dat mensen weggekocht worden", legt hij uit. "Mijn werknemers worden gebeld met aanbiedingen van andere partijen. En het komt in deze sector zelfs voor dat aannemers bij bouwplaatsen van concurrenten langsgaan om te kijken of er talent weggeplukt kan worden."

Tip 1: Maak problemen bespreekbaar

Hoe zorg je er dan voor dat je je bouwpersoneel behoudt? "Voor ons is een open cultuur het belangrijkste", vertelt Huizer. "Je wil dat mensen problemen bespreekbaar durven te maken en met je in gesprek gaan. Ze moeten weten dat er naar hen geluisterd wordt en dat de deur altijd openstaat."

Hoe groter het bedrijf wordt, hoe moeilijker dat te behappen is, legt Huizer uit. "Daarom is het belangrijk om zowel leidinggevenden als andere teamleden mee te geven dat het openlijk bespreken van problemen de normale gang van zaken is. Wij willen altijd horen hoe zij het werk vinden gaan en waar het beter kan."

Tip 2: Creëer werkgeluk

Je behoudt je werknemers door ze op allerlei vlakken aan je te binden, vertelt Vera van Rossem, adviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt bij Bouwend Nederland. "Werkgeluk is daarbij de voornaamste factor. Dit zorgt ervoor dat werknemers bij een bouwbedrijf blijven."

Werkgeluk gaat vooral om het gevoel, legt Van Rossem uit. "Als ik inzoom op wat succesvolle werkgevers zoals Heembouw, Dura Vermeer en BMN de Klerk goed doen, gaat het vooral om betrokkenheid. Het geven van verantwoordelijkheid, aandacht geven, de mens centraal zetten en werken aan onderlinge verbinding."

"Heembouw doet bijvoorbeeld aan interne stages, waarbij medewerkers van allerlei verschillende niveaus met elkaar meekijken. Bij Dura Vermeer gaan ze een stapje verder door een extra focus op gezondheid te leggen, met gezamenlijke yogasessies en korting op de sportschool."

“Ik zie dat de koplopers in de sector vooral de bedrijven zijn die maatschappelijke betrokkenheid laten zien.” Gerrit de Heer, adviseur duurzame ontwikkeling

Tip 3: Geef medewerkers de kans om zich door te ontwikkelen

Denk mee met de medewerker, zegt Van Rossem. "Zit diegene goed op zijn of haar plek en wil diegene zich ergens specifiek naartoe ontwikkelen? Misschien wil diegene bijvoorbeeld verder groeien op het kantoor in plaats van op de bouwprojecten. Het is belangrijk dat je mensen de kans geeft om zich door te kunnen blijven ontwikkelen."

Dit kan bijvoorbeeld door modulaire opleidingen aan te bieden, zegt Van Rossem. "Dat zijn opleidingen die in een kortere tijd gedaan kunnen worden, of bijvoorbeeld 's avonds online gevolgd kunnen worden. Als brancheorganisatie werken wij er hard aan om dit steeds makkelijker te maken voor bouwbedrijven, zodat werkgevers deze opleidingen makkelijker kunnen aanbieden aan hun personeel."

Een andere manier om ontwikkeling te stimuleren is het samen met de medewerker opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan, zodra diegene in dienst komt. "Daarin geeft iemand aan welke ontwikkeling diegene wil volgen en welke zaken hij of zij daarvoor nodig heeft."

Tip 4: Toon maatschappelijke betrokkenheid

Succesvolle werkgevers in de bouw hebben veel met elkaar gemeen, ziet Gerrit de Heer. Hij ondersteunt BMN de Klerk als adviseur op het gebied van duurzame ontwikkeling. "Ik help bedrijven die zich willen focussen op de drie P's: people, planet en profit", vertelt De Heer. "Ik zie dat de koplopers in de sector vooral de bedrijven zijn die maatschappelijke betrokkenheid laten zien. Zo zijn zij bijvoorbeeld actief in ondernemersverenigingen en schoolbesturen."

Wie alleen meedoet aan maatschappelijke initiatieven om een mooie naam te krijgen, heeft het niet goed begrepen. "Je moet ook echt iets laten zien. Ik zie dat bedrijven die goed naar de lange termijn kijken en kritisch op zichzelf zijn over het algemeen als een fijnere werkplek worden ervaren. Zo heeft BMN de Klerk onlangs de Social Impact Award ontvangen voor zijn rol als Ambassadeur inclusief werkgeverschap, waarbij het bedrijf werk biedt aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is mooi dat de betrokkenheid ook echt een betere werkomgeving creëert."