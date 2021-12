Of het nu om een boerderij of een organisatie met honderden werknemers gaat, het overnemen van een bedrijf is geen sinecure. In deze reeks vragen we (kersverse) opvolgers hoe het ze vergaat in hun nieuwe rol. Joost en Bas Kötter stonden al aan het roer van Kötter Living, maar worden straks officieel directeur van het gehele familiebedrijf.

Het familiebedrijf kent een lange geschiedenis. Wanneer zijn jullie in de zaak gekomen?

Joost Kötter: "Een van onze ooms, Robert, is de meubelzaak in 1985 gestart. Hij is de vader van model en presentator Kim Kötter, misschien wel bekend bij de meeste mensen. Mijn vader en weer een andere oom hebben de winkel later van hem overgenomen. Ik ben van jongs af aan in de zaak gerold."

En je broer Bas?

"Hij heeft nog een paar jaar bij een uitzendbureau gewerkt. Daarna ging hij op wereldreis en kwam hij erachter dat hij toch graag in het familiebedrijf wilde werken. Ik heb nooit de behoefte gehad om ergens anders aan de slag te gaan. Daarvoor vind ik het veel te leuk. Het bedrijf groeit hard en daar komen veel interessante uitdagingen bij kijken. We reizen ook regelmatig omdat we veel producten uit het buitenland halen. Daarnaast is het werken in de winkels heel gezellig, we hebben een ontzettend leuk team."

Sinds wanneer zijn jullie directeur?

"Onze vader heeft zich in 2014 teruggetrokken en het stokje overgedragen. De laatste drie jaar is hij helemaal niet meer op de vloer aanwezig. Dit jaar hebben we ook de winkel van onze oom Frans erbij gekregen. Nu valt alles weer onder één familiebedrijf. Maar pas komend jaar worden we officieel directeur."

Hoe bevalt om de baas te zijn van een groot bedrijf?

"Toen ik begon, was ik een van de jongens. Naarmate je ouder wordt en meer verantwoordelijkheden krijgt, is het ook logisch dat je anders met je collega's omgaat en een andere rol krijgt binnen het bedrijf. Maar we doen nog steeds heel veel samen. Als er een container uit Indonesië aankomt, help ik met lossen. Dat is misschien ook wel dat Twentse: samen de schouders eronder. We gaan ook heel ver voor onze klanten. Je familienaam staat op het pand, dus dan ga je er vol voor."

Hoe verdelen jij en je broer de taken?

"We zijn allebei voor de helft eigenaar. Ik houd me meer bezig met de verkoop en de zakelijke markt. Bas is meer bezig met het voortraject, de langetermijnvisie van het bedrijf. De inkoop doen we samen."

Jullie hebben vast ook weleens ruzie…

"Vroeger wel, maar nu nooit meer. We komen er altijd wel uit. Mocht er iets zijn waar we toch niet uitkomen, dan hebben we onze vader altijd nog achter de hand. Hij kan - dankzij zijn ervaring - zijn mening geven. Gelukkig is dat in de afgelopen jaren nog niet voorgekomen. Wel hebben we regelmatig overleg met zijn drieën."

Wat is er sinds jullie komst allemaal veranderd in het familiebedrijf?

"Toen mijn oom startte met de winkel, was het een heel andere tijd. Hij ging zelf op pad, kocht antiek en grenen op en verkocht dat weer. Nu zijn de winkels groter en willen mensen veel meer een totaalplaatje zien. Wij hebben ook een aantal stylistes in dienst. En we importeren nu rechtstreeks onze meubelen uit het buitenland."

Wat voor directeur wil je zijn?

"We laten ons personeel heel vrij. We vertellen ze niet iedere ochtend wat er van ze verwacht wordt. Ook zijn we steeds minder nodig bij de dagelijkse gang van zaken. De mensen op de vloer weten wat ze moeten doen en dat gaat meestal heel goed. Mocht er wat zijn, dan weten ze ons te vinden. Mijn broer en ik kunnen ons dan met andere dingen bezighouden. De vrouw van Bas helpt ons nu bij het aanbrengen van structuur in het bedrijf. We werken veel op afspraak, dan is het fijn als iemand de afspraken inplant en het overzicht heeft."

Hoe zien de plannen er voor de toekomst uit?

"We hopen dat we half januari weer open mogen. Dat is altijd onze beste maand. Daarnaast krijgen we 1 maart de vestiging in Nijverdal erbij, waar we eerst gaan verbouwen en inrichten. Daar hebben we heel veel zin in. Naast deze plannen zijn we ook erg druk met ons eigen merk, om dat meer vorm te geven en uit te breiden. En we krijgen een nieuwe website. Veel plannen dus. Maar we kijken ernaar uit om dat allemaal aan te pakken met ons team."