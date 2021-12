Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Simon Rombouts, die het circulaire keukenmerk Chainable oprichtte.

Ondernemer: Simon Rombouts

Simon Rombouts Bedrijf: Chainable

Chainable Leestip: Material Matters van Thomas Rau en Sabine Oberhuber

Je denkt misschien dat een keuken eindeloos meegaat, maar dat valt best tegen. Jaarlijks worden er zo'n 200.000 keukens in Nederland vervangen die 40.000 ton aan afval opleveren.

Dat kan en moet anders, vonden duurzame ondernemers Simon Rombouts en Jordy van Osch. Samen met de ervaren 'keukenboer' Cees van Nispen richtten ze Chainable op, dat keukens maakt die eindeloos kunnen worden hergebruikt.

Waarom heb je het boek van Rau en Oberhuber als gouden leestip gekozen?

"Het was mede de aanleiding om Chainable op te richten. De meeste producten worden ontworpen om stuk te gaan, ook wel planned obsolescence (geplande veroudering, red.) genoemd. Volgens Rau leven we in een roofbouwmaatschappij, waarin we in termen van energie en grondstoffen veel meer van de aarde nemen dan teruggeven. Door fabrikanten en leveranciers tijdens de hele levenscyclus van een product verantwoordelijk te houden voor de gebruikte materialen, kun je die materialen veel beter benutten."

“Het is vaak niet zo moeilijk om producten te demonteren, maar wel om ze opnieuw in elkaar te zetten.” Simon Rombouts, Chainable

Hoe houd je fabrikanten verantwoordelijk voor materialen?

"Fabrikanten houden zichzelf verantwoordelijk als ze een dienst aanbieden in plaats van een product. Rau noemt het voorbeeld van lampen versus licht. Als een fabrikant lampen verkoopt, is er een prikkel om die zo snel mogelijk te vervangen als ze stuk zijn. Als hij licht verkoopt, is er een prikkel om de lampen (en dus de materialen) zo duurzaam en efficiënt mogelijk te maken. Wij hebben dat toegepast op keukens. Stel dat je geen keuken meer hoeft te bezitten, maar betaalt voor een altijd functionerende kookgelegenheid."

Wat gebeurt er dan?

"Dan moet je als fabrikant allereerst heel goed nadenken over het ontwerp, vooral hoe je het kunt remonteren. Het is vaak niet zo moeilijk om producten te demonteren, maar wel om ze opnieuw in elkaar te zetten."

Hoe is dat mogelijk bij jullie keukens?

"Ze hebben een stalen frame, waardoor we bijna de helft minder plaatmateriaal nodig hebben. Alle bewegende onderdelen zijn op het frame gemonteerd, waardoor het veel robuuster is. Het binnenwerk en de basis blijven zo veel langer staan dan bij gewone keukens. Bovendien gebruiken we voor het staal 25 procent gerecycled materiaal. De kasten bestaan voor 90 procent uit sloophout. Dat had in een standaard businessmodel nooit gekund."

“Vooral in bouw voor sociale huur schiet energiezuinigheid er nogal eens bij in.” Simon Rombouts, Chainable

Werken jullie ook met leaseconstructies?

"Dat kan, we bieden zowel koop als huur aan. Onze klanten zijn tot nu toe grote beleggers en woningcorporaties, die keukens voor langere perioden in gebruik willen houden. Bij leaseconstructies bieden we ook energiezuinige inbouwapparatuur aan, inclusief onderhoud en reparatie. Vooral in bouw voor sociale huur schiet die energiezuinigheid er nogal eens bij in. Wij hebben daar een oplossing voor."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan alle ontwerpers, architecten en ondernemers die naar een ander model toe willen. De houdbaarheid van het consumptiemodel is verstreken. We moeten toe naar iets nieuws."