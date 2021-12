Als ondernemer weet je nooit precies wat je te wachten staat. Je bedrijf kan opeens in een sneltreinvaart groeien; soms door je eigen inzet, soms door onvoorspelbare omstandigheden. Hoe zorg je ervoor dat je die groei bij kan blijven benen?

Ondernemers Axel Persoon en Sander van den Broek hebben allebei bedrijven die snel gegroeid zijn. Persoon begon in 2015 met Plantsome, een webshop voor kamerplanten. Van den Broek werd in datzelfde jaar medeoprichter van Optiply, een bedrijf dat software ontwikkelt waarmee webshops hun voorraad accuraat kunnen optimaliseren.

Dit zijn de belangrijkste lessen die zij de afgelopen jaren hebben geleerd:

Tip 1: Wacht niet te lang met personeel aannemen

"De eerste keer dat ik merkte dat Plantsome me als bedrijf ontgroeide, was toen we gingen adverteren in 2018. Ik was in die tijd nog vooral in mijn eentje bezig met Plantsome", vertelt Persoon.

"Door de groei van het aantal bestellingen was ik plotseling de helft van de dag bezig met klantenservice. Toen ik hier iemand voor aan had genomen, kreeg ik weer de ruimte om naar de toekomst te kijken en de groeispurt vol te houden."

Wees niet bang om personeel aan te nemen, raadt hij aan. "Achteraf gezien had ik al een half jaar eerder iemand binnen moeten halen."

“In het begin waren we al dolblij als we een klant hadden binnengehaald. Dan stem je in met allerlei vreemde eisen.” Sander van den Broek, Optiply

Tip 2: Let op het domino-effect

Meer mensen binnenhalen kan echter wel leiden tot een domino-effect van groei. Toen Van den Broek salespersoneel aannam voor Optiply, leverden die nieuwe krachten weer meer groei op.

Dat zorgt weer voor nieuwe uitdagingen, legt hij uit. "Er gaat veel tijd zitten in het onboardingproces. Je moet ervoor zorgen dat iedereen een laptop heeft en dat ze duidelijk weten wat er de eerste maanden van hen verwacht wordt. Daar komen we zelf moeilijk aan toe, dus nu zijn we ook bezig met het aanstellen van een Head of People and Recruitment."

Tip 3: Wees kritisch op je oude werkwijze

Niet alleen qua personeel, ook organisatorisch moet er in worden gesprongen op groei. Van den Broek: "In het begin waren we al dolblij als we een klant hadden binnengehaald. Dan stem je in met allerlei vreemde eisen. Het maakte ons niet uit hoe de betalingen met die klant liepen en wanneer er precies betaald werd."

Geen probleem als het om een paar klanten gaat, tot er (veel) meer bestellingen binnen komen. "We hebben nu ons aanbod gestandaardiseerd en in een systeem gegoten. Anders ga je fouten maken."

“Tijdens de pandemie groeide het aantal bestellingen met zo’n 400 procent.” Axel Persoon, Plantsome

Tip 4: Verwacht het onverwachte

Je eigen plan loslaten en accepteren dat je flexibel moet zijn hoort bij het ondernemen, zegt Persoon. "Tijdens de pandemie groeide het aantal bestellingen met zo'n 400 procent", vertelt hij. "Dat was zoveel dat we het fysiek niet meer aankonden. Daarnaast raakten postbedrijven in die tijd ook overbelast, waardoor er niet genoeg mensen waren om alle planten te versturen."



Om dit op te lossen besloot hij zijn eigen netwerk in te schakelen. "Er bleken genoeg mensen te zijn die even niets te doen hadden en ons konden helpen met het voorbereiden van bestellingen."

De ondernemer huurde zelf busjes met een chauffeur, waarmee de bestellingen alsnog naar klanten gebracht konden worden. "Onze eigen bezorgservice was zo'n succes dat we deze hebben gehouden. Grappig om te zien dat we in een korte tijd iets voor elkaar kregen wat normaal gesproken veel langer zou duren. Het heeft geholpen dat we loslieten dat alles perfect moest zijn en dat we vooral in oplossingen hebben gedacht."

Tip 5: Wees niet bang voor fouten

"Je hebt als ondernemer het snelste groeipad als je fouten durft te maken", aldus Persoon. "Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik heb geleerd het te waarderen." Kijk goed naar de oorzaak van een groeispurt. "Is het iets dat terugkomt of is de groei ontstaan door iets onvoorspelbaars als de coronacrisis?"

Is dat laatste het geval, dan raadt Persoon aan niet overhaast te handelen. "Laat je dan niet verleiden om in één keer heel veel mensen aan te nemen, die je straks misschien niet meer nodig hebt." Neem een stap terug en maak tijd vrij om vooruit te kunnen denken. "Maak een bewuste keuze over de acties die je onderneemt om duurzaam verder te groeien."