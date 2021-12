Veel werk dat in loondienst wordt gedaan, kan evengoed worden uitgevoerd door een zzp'er. Eigen baas worden terwijl je hetzelfde werk blijft doen kan financiële en praktische voordelen hebben, maar bij het zzp'erschap komt meer kijken dan een Kamer van Koophandel-inschrijving. Hier moet je op letten als je deze stap wil nemen.

Meer vrijheid is een van voordelen die zzp'er-zijn aantrekkelijk maakt, weet Martijn Pennekamp van het online adviesplatform ikwordzzper.nl. Maar volgens Pennekamp moeten starters wel oppassen.

"De perceptie is dat je als zzp'er meer gaat verdienen en je minder hoeft te werken, maar in het begin is dat andersom. Wil je een goed pensioen opbouwen, een buffer en (sociale) zekerheid hebben, dan kost dat een hoop geld. Mensen onderschatten dat nog weleens."

Bianca Hermans uit Lisse maakte vorig jaar als diëtiste de overstap van loondienst naar zzp'er. Ze werkte lange tijd in het ziekenhuis, maar miste iets. "Ik wilde me verder ontwikkelen, maar dat werd op het laatste moment afgeketst. Uit frustratie ben ik toen met mijn eigen praktijk begonnen."

“Ik heb het werk in loondienst langzaam afgebouwd en sinds eind vorig jaar ben ik officieel zzp'er.” Bianca Hermans, zelfstandig diëtiste

Volledig werken als zelfstandig ondernemer wilde ze toen nog niet. Daarom bleef ze een aantal jaar nog in het ziekenhuis en later bij een andere praktijk werken. "Het begon steeds meer te kriebelen om echt alleen verder te gaan. Dus ik heb het werk in loondienst langzaam afgebouwd en sinds eind vorig jaar ben ik officieel zzp'er."

Ze vond het best spannend om als ondernemer aan de slag te gaan. "Je geeft veel vastigheid en zekerheid op. Maar de kans deed zich voor en die heb ik gegrepen.

Alle facetten van het ondernemerschap bekijken

Ook als je als zzp'er hetzelfde werk als in loondienst gaat doen, is het volgens Pennekamp verstandig om een ondernemersplan op te stellen. "Je moet dingen gaan regelen waar in je loondienst geen omkijken naar hebt. Denk na over alle facetten van het ondernemerschap. Van marketing tot belasting. Ga je zelf de administratie doen of huur je een boekhouder in? Sluit je verzekeringen af of juist niet?"

"Ik heb het geluk dat mijn man een goede baan heeft, want je gaat er in het begin toch op achteruit", zegt Hermans, die nu niet meer verdient dan in loondienst. "Maar mijn omzet is wel al flink aan het groeien vergeleken met voorgaande jaren. En ik ben wel veel vooruitgegaan in positieve energie, vrijheid en bovenal werkplezier. Dat zijn voor mij de belangrijkste drijfveren."

“Voor nu heb ik alleen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en leg ik maandelijks wat opzij op een zakelijke spaarrekening.” Bianca Hermans, zelfstandig diëtiste

Om goed voorbereid te zijn op haar overstap ging Hermans naar informatieavonden van de Kamer van Koophandel over belastingzaken en de benodigde verzekeringen.

"Voor nu heb ik alleen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en leg ik maandelijks wat opzij op een zakelijke spaarrekening", zegt ze. "Het lukt me financieel nog niet om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten of een pensioen op te bouwen. Hopelijk in de toekomst wel."

Meer manieren om je te beschermen tegen arbeidsongeschiktheid

Pennekamp raadt zzp'ers aan om in ieder geval de arbeidsongeschiktheid goed af te dekken. "Als je als zelfstandige ziek wordt, heb je niets om op terug te vallen. Maar meer dan de helft van de zzp'ers is hier niet tegen verzekerd, omdat ze denken dat het duur is."

Naast de arbeidsongeschiktheidverzekering zijn er ook andere manieren voor zzp'ers om zich te beschermen. "Dat dit altijd duur is, is een misverstand. Je kunt je bijvoorbeeld ook aansluiten bij een schenkkring. Dat is een club ondernemers die elkaar helpen."

Wie voor zichzelf begint, kan in tegenstelling tot wat zzp'ers en bedrijven soms denken direct bij de oude werkgever aan de slag. "Als personeelsleden uit loondienst gaan zeggen bedrijven soms dat ze eerst een bepaald aantal maanden moeten wachten voor ze als zzp'er bij ze aan de slag kunnen", vertelt Pennekamp. "Maar dat is flauwekul. Er is geen wet die zegt dat het niet mag."

Wat niet mag als zzp'er, is 100 procent van je tijd voor die ene werkgever werken. "Anders is het schijnzelfstandigheid." Zzp'ers moeten ervoor zorgen dat ze meerdere opdrachtgevers hebben. "Dat is je bewijs dat je zelfstandig bent."