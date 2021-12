Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Mireille van Hemert-Schelling, die het mobiele trainingsbedrijf MobieTrain oprichtte.

Ondernemer: Mireille van Hemert-Schelling

Mireille van Hemert-Schelling Bedrijf: MobieTrain

MobieTrain Leestip: The Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey

Hoe bied je praktisch geschoolde werknemers goede trainingsmogelijkheden? Toen ze nog in een retailomgeving werkte, merkte Mireille van Hemert-Schelling dat het moeilijk was om structureel training te geven aan iedereen binnen een winkel. Daarom besloot ze, samen met Guy Van Neck en Willi Van Boven, in 2015 om zelf een platform voor zulke trainingen op te richten.

Bij MobieTrain kunnen bedrijven lessen inkopen voor hun medewerkers. Die lessen duren zo'n vijf tot tien minuten, hebben spelelementen en zijn op een smartphone te volgen. Dit voorjaar haalden Van Hemert en haar collega's een investering van 4 miljoen euro binnen om het platform verder te ontwikkelen.

“We besteden er veel tijd en aandacht aan om onze medewerkers gemotiveerd te houden.” Mireille van Hemert-Schelling, MobieTrain

Waarom heb je het boek van Covey als gouden leestip gekozen?

"Hij geeft simpele tips die je direct kunt toepassen. Sommige dingen zijn wel open deuren, maar door de duidelijke uitleg ben je toch geneigd om ze direct toe te passen. Toen we het bedrijf begonnen, hadden we weinig tijd en middelen. Het is dan erg belangrijk om te focussen. Focus gaat niet alleen over één ding tegelijk doen, maar ook over scherp kijken naar wat je wilt bereiken. 'Begin met het eind in gedachten', is een van Coveys principes."

Hoe heb je deze les toegepast in jouw bedrijf?

"Wij wilden een product ontwikkelen dat 'mobile first' was, met korte en leuke lessen. Je kijkt dan eerst heel breed naar leeroplossingen om je te oriënteren op wat er mogelijk is. Op beurzen zie je allerlei interessante dingen voorbijkomen en dan is het heel verleidelijk om te denken: 'dat wil ik ook'. De kunst is dan om terug te gaan naar de kern van het product."

Welke andere les neem je mee uit dit boek?

"De zevende gewoonte van Covey is 'houd de zaag scherp', blijf jezelf continu uitdagen. We zijn de afgelopen jaren gegroeid naar een team van veertig medewerkers. We besteden er veel tijd en aandacht aan om hen gemotiveerd te houden. Voor mij is deze gewoonte een uitdaging. De andere zes pas ik goed toe en gaan me makkelijk af, maar voor deze moet ik moeite doen."

Hoe houd jij de zaag scherp?

"Ik ruim tijd in om te ontspannen, voor sporten en lezen. Sinds een maand plan ik ook momenten in de agenda om terug te blikken. Ik ben verantwoordelijk voor operations en dan probeer ik te kijken hoe we voortdurend vernieuwen. Je ziet dan hoe je dingen een jaar geleden deed en hoe ze nu gaan, en dan kun je kijken hoe je ze nog verder kunt aanscherpen."

“Ik heb niet zoveel met mediteren, wat Covey aanbeveelt. Yoga werkt beter voor mij.” Mireille van Hemert-Schelling, MobieTrain

Zijn er dingen die je anders zou doen dan de auteur aanraadt?

"De gewoontes die hij bespreekt, liggen dicht bij wat ik zelf ook al geloof. Ik denk wel dat je eruit moet pakken wat werkt voor je. Ik heb bijvoorbeeld niet zoveel met mediteren, wat Covey aanbeveelt. Yoga werkt beter voor mij."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan iedereen die wil blijven groeien en ontwikkelen, en misschien aan mensen die minder geleefd willen worden. In principe kan iedereen er iets aan hebben, zowel voor werk als privé."