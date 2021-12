Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: op maat gemaakte kindermeubels die snel geleverd kunnen worden.

Wat: Fenna & Florien, kindermeubels aangepast aan de wensen van de klant en gemaakt van duurzaam hout

Fenna & Florien, kindermeubels aangepast aan de wensen van de klant en gemaakt van duurzaam hout Wie: Ton Sirre en Henk de Groot

Ton Sirre en Henk de Groot Sinds wanneer: 2021

Hoe ben je bij dit project betrokken geraakt?

Henk de Groot: "Ik ben al lang ondernemer en heb al een aantal bedrijven opgezet. Van een idee een product maken vind ik ontzettend leuk om te doen. Vorig jaar ben ik door Ton gevraagd om mee te helpen bij het opzetten van dit bedrijf."

Hoe is het bedrijfsidee ontstaan?

"Ton heeft een meubelfabriek en een van zijn collega's is heel lang. Hij had moeite met het vinden van een hogere commode voor zijn kindje. Ton vond het daarnaast zelf lastig om leuke en kwalitatieve kindermeubels te vinden voor zijn dochters: Fenna en Florien. Hij heeft een fabriek en een interieurarchitect en dacht: laten we zelf wat bedenken."

“Een commode verliest zijn waarde als baby's uit de luiers zijn, maar niet als je er een opzetstuk aan toevoegt waardoor het een kledingkast wordt.” Henk de Groot, Fenna & Florien

Wat is er onderscheidend aan jullie kindermeubels?

"In de fabriek staat een state of the art computergestuurde machine die een commode, bed of kast binnen een half uur kan uitzagen op basis van de tekening. Zo kunnen we snel meubels leveren. Een kast of commode iets lager of hoger maken is ook zo gedaan. Door deze moderne techniek hoeven we ook geen voorraad te hebben en dus geen opslag. Daarnaast maken we gebruik van duurzaam gerecycled hout. Er is dus geen boom omgezaagd voor onze producten."

"Door de zaagmachine kunnen we makkelijk een nieuw deurtje nasturen, mocht dat bijvoorbeeld na een aantal jaar kapot zijn gegaan. Zo kun je veel langer met de meubels doen. En een commode verliest zijn waarde als baby's uit de luiers zijn, maar niet als je er een opzetstuk aan toevoegt waardoor het een kledingkast wordt. Dat bieden wij ook aan."

“We voelen ons verplicht om ervoor te zorgen dat de producten heel bij de klanten aankomen en goed in elkaar worden gezet.” Henk de Groot, Fenna & Florien

Jullie hebben geen showroom. Is het lastig om online meubels te verkopen?

"Het is inderdaad lastig om klanten te laten ervaren hoe stevig onze meubels bijvoorbeeld zijn. Misschien moeten we in het nieuwe jaar toch maar een showroom openen. Aan de andere kant willen we ook graag montageservice kunnen blijven bieden, daar gaat onze marge nu heen."

Jullie gaan zelf langs om de meubels in elkaar te zetten?

"Ja, klopt. We voelen ons verplicht om ervoor te zorgen dat de producten heel bij de klanten aankomen en goed in elkaar worden gezet. Daar betalen ze voor. Als een koerier er niet voorzichtig mee omgaat, raakt een product toch snel beschadigd."

Zijn jullie nog moeilijkheden tegengekomen in het opstarten van het bedrijf?

"Momenteel is er een tekort aan alles. Aan hout maar ook bijvoorbeeld aan scharnieren. Normaal bestellen we de materialen twee dagen van tevoren, nu duurt het soms vier weken voor iets binnen is. Maar als het moet, lukt het ons nog steeds om binnen een week te leveren."

Dus je hebt geen last van slapeloze nachten?

"Ik heb naast Fenna & Florien ook nog drie winkels, dat was heel pittig in coronatijd. Ook werd ik een paar weken voor de lockdown voor de derde keer vader. Ik ben ontzettend druk met ondernemen, maar ik vind het belangrijk om de kinderen iedere dag naar school te brengen. Ik heb afgeleerd om wakker te liggen van dingen. Niet alles gaat vanzelf en er zijn altijd tegenslagen, dat hoort bij het leven."