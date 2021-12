Bepalen wat precies wel en niet mag op de werkvloer kan knap ingewikkeld zijn. In deze reeks vragen we arbeidsrechtadvocaten de wet voor ons te duiden. Deze keer: sommige bedrijven vragen werknemers hun QR-code te laten zien om toegang tot de werkplek te krijgen. Mag dat wel van de wet?

Zijn er al werkgevers die de CoronaCheck-app inzetten?

Arbeidsrechtadvocaat Gerard Berghuis van BAASZ Advocaten: "Ja, een handjevol bedrijven vraagt inmiddels naar QR-codes van werknemers. Ik weet dat adviesbureau Deloitte het steekproefsgewijs doet. Met als argument dat ze een zorgplicht hebben naar het personeel: door werknemers te weigeren die geen QR-code hebben, hopen zij zo de rest van het personeel te kunnen beschermen."

Mogen werkgevers personeel volgens de wet wel om een QR-code vragen?

"Ja, dat mag. Vragen staat vrij. Maar de vraag is: wat doe je als iemand zegt dat hij zijn code niet laat zien? Wettelijk gezien is het niet mogelijk om daar gevolgen aan te verbinden. Je mag iemand bijvoorbeeld nog niet de toegang tot de werkplek ontzeggen."

Nog niet?

"Klopt, daar is een wetswijziging voor nodig. Er ligt momenteel een wetsvoorstel, maar dat moet nog besproken worden in de Kamers. Het is waarschijnlijk aan het nieuwe kabinet om hier een klap op te geven. Juridisch gezien kan het snel geregeld worden, er hoeft maar één deel uit de wet (artikel 58ra Wpg en de Twc, red.) geschrapt te worden. Want nu is de werkvloer expliciet uitgezonderd."

“Als het om werk gaat wat je niet thuis kunt doen, dan zou je als werkgever het loon van diegene stop mogen zetten.” Gerard Berghuis, arbeidsrechtadvocaat

Kunnen werknemers dan nog wel met een testbewijs binnenkomen?

"Ja, volgens het 3G-beleid (gevaccineerd, genezen van corona of getest) zou je elke dag met een negatieve test naar je werk kunnen gaan. Nu is testen nog gratis, maar het is de bedoeling dat daar straks voor betaald moet worden. Die kosten hoef je als werkgever niet te betalen, het is de keuze van de werknemer om zich te laten testen."

Als de wet gewijzigd is en iemand kan geen QR-code kan laten zien, wat gebeurt er dan?

"Dan mag je iemand de toegang tot het pand ontzeggen. Maar ga je iemand dan doorbetalen? Het ligt eraan of iemand thuis kan werken. Als het om werk gaat wat je niet thuis kunt doen, lopendebandwerk bijvoorbeeld, dan zou je als werkgever het loon van diegene stop mogen zetten."

Hoe zit dat precies?

"Iemand wil zich niet laten vaccineren of laten testen, dus dan ligt de reden van niet werken in de risicosfeer van de werknemer. Dat betekent dat je het de werknemer kunt aanrekenen dat hij niet voor je kan werken. Met dat argument zou het ook mogelijk zijn om iemand uiteindelijk te ontslaan. Want als iemand heel lang thuiszit en daar geen passend werk kan doen, dan ontstaat er feitelijk een lege arbeidsovereenkomst."

Stel, je vecht je ontslag aan als werknemer, hoe sterk sta je dan?

"Het is sowieso een onderwerp dat veel discussies oplevert. Als er lonen worden stopgezet of ontslag volgt, zullen er mensen naar de rechter stappen. Maar ik denk niet dat je dan heel sterk staat."

"We hebben hier te maken met de botsing van grondrechten. Iedereen heeft zelfbeschikkingsrecht en mag beslissen of hij zich laat vaccineren. Maar als andere belangen, zoals de volksgezondheid, zwaarder wegen, mag inbreuk worden gemaakt op deze grondrechten."

“In Italië hebben werkgevers al het recht om het personeel te controleren. Daar zie je veel meer ziekmeldingen.” Gerard Berghuis, arbeidsrechtadvocaat

Hoe gaat er straks gereageerd worden als de wet erdoorheen komt?

"In Italië hebben werkgevers al het recht om het personeel te controleren. Daar zie je veel meer ziekmeldingen. Sommige werknemers gaan gewoon niet meer naar hun werk. Dus je moet als werkgever wel nadenken over de gevolgen van zo'n controle. Het komt de sfeer op de werkvloer en de verhouding met het personeel waarschijnlijk niet ten goede."