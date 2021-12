Per 1 januari 2022 gaan er veel nieuwe belastingregels in, ook voor ondernemers. Met nog minder dan een maand te gaan in het huidige fiscale jaar, zijn er zaken die je beter nog snel kan regelen én dingen waar je misschien beter mee kan wachten.

Ieder jaar gaan er nieuwe belastingregels in, maar 2022 kan nog wel eens een spannend jaar worden op belastinggebied, stelt Peter Pleijsant, expert vermogensplanning bij ABN AMRO MeesPierson. "De vraag is wat het nieuwe kabinet de komende jaren gaat veranderen op belastinggebied, zowel voor particulieren als voor bedrijven.

"Op dit moment worden bijvoorbeeld de huidige regels voor bedrijfsoverdracht geëvalueerd, en er is een wetsvoorstel ingediend om leningen boven 500.000 euro bij de eigen bv te gaan belasten vanaf 2023", aldus Pleijsant. "Ook de zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren verder beperkt."

Door in de laatste maand van het jaar iets wel of juist niet te doen, kunnen ondernemers voordelen behalen. Maar laat je niet te veel leiden door de voordelen, benadrukt Pleijsant. "Overleg altijd met je eigen fiscaal adviseur wat de beste beslissing in jouw situatie is."



Het kan lonen om vóór het einde van dit jaar nog even naar deze punten te kijken:

1. Gewerkte uren voor het urencriterium

Ondernemers die minimaal 1.225 uur per kalenderjaar voor hun bedrijf gewerkt hebben, komen in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek en mogen dan maximaal 6.670 euro van hun winst aftrekken. Startende ondernemers kunnen daarnaast in aanmerking komen voor de startersaftrek. Binnen de eerste vijf jaar mogen zij driemaal maximaal 2.123 euro extra van de winst aftrekken.

“Voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021 mogen ondernemers in ieder geval 24 uur per week opvoeren, ongeacht of je die uren daadwerkelijk gedraaid hebt.” Edo van Haarlem, belastingadviseur

Onderneem je parttime en maak je normaliter te weinig uren om in aanmerking te komen? Dan kan dit jaar een meevaller voor je in petto hebben, aldus belastingadviseur Edo van Haarlem van Wolfsbergen Van Haarlem Accountants & Belastingadviseurs: "Vanwege corona heeft de overheid de regels voor de zelfstandigenaftrek versoepeld. Voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021 mogen ondernemers in ieder geval 24 uur per week opvoeren, ongeacht of je die uren daadwerkelijk gedraaid hebt."

Het kan zijn dat dit cadeautje je net wel over de grens van 1.225 uur heen tilt waardoor je misschien nu wel in aanmerking komt voor de zelfstandigen- en startersaftrek. "Houd wel rekening met afwijkende regels voor bijvoorbeeld seizoengebonden ondernemers en voor arbeidsongeschikte ondernemers."

2. Investeringen in je bedrijf

Met uitgaven die dienen als investering in je bedrijf kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Bij een investering tussen 2.401 euro en 59.170 euro mag je dan 28 procent van het bestede bedrag aftrekken van je winst. Van Haarlem: "Van aankopen waarvoor je dit jaar nog een koopcontract tekent, kun je de aanbetaling opvoeren voor dit jaar, terwijl je de aankoop nog niet in huis hebt."

Een voorwaarde is wel dat je binnen twaalf kalendermaanden na ondertekening een aanbetaling hebt gedaan voor de aankoop van minimaal 25 procent van de aankoopsom. "Lukt je dat niet, dan moet je bij de aangifte het jaar daarop de aftrek weer extra optellen."

Ook moet je de aankoop minimaal vijf jaar houden voor je deze kan doorverkopen. "Verkoop of schenk je de aankoop eerder, dan moet je een deel van de winstaftrek die je ervoor gekregen hebt terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling." Hoeveel je moet terugbetalen, hangt af van het bedrag waarvoor je de investering hebt verkocht.

“Wilde je een auto kopen van bijvoorbeeld 38.000 euro, dan scheelt het je veel geld als je hem dit jaar nog rijdt in plaats van volgend jaar.” Edo van Haarlem, belastingadviseur

3. Elektrische auto

Voor een elektrische auto van de zaak die voor het eerst is geregistreerd in 2021, is de bijtelling bij een aanschafwaarde tot 40.000 euro 12 procent, bij een bedrag daarboven loopt de bijtelling op naar 22 procent. In 2022 worden de regels veranderd, vertelt Van Haarlem. "De aanschaf wordt minder voordelig gemaakt. Voor nieuwe elektrische auto's van de zaak tot 35.000 euro betaal je vanaf volgend jaar 16 procent bijtelling, daarboven is de bijtelling 22 procent."

Wie van plan was een elektrische auto aan te schaffen, kan misschien beter nog dit jaar naar de dealer stappen. "Wilde je een auto kopen van bijvoorbeeld 38.000 euro, dan scheelt het je veel geld als je deze dit jaar nog rijdt in plaats van volgend jaar."

4. Geplande transacties

Het kan voor ondernemers met een bv belastingvoordeel opleveren om met bepaalde transacties te wachten tot in het nieuwe jaar. In 2022 wordt de grens van de belastbare winst die nog valt in de eerste belastingschijf namelijk aanzienlijk verhoogd, zegt Pleijsant: "In 2021 geldt voor de eerste schijf dat je daar een vennootschapsbelastingtarief van 15 procent betaalt over de belastbare winst, met een grens van 245.000 euro. Daarboven kom je in de tweede schijf en betaal je 25 procent."

Maar in 2022 wordt de grens van de eerste schijf verhoogd tot 395.000 euro. "Dat is een fors verschil. Als je voor dit jaar nog transacties gepland hebt waarmee je in 2021 over de grens voor de eerste schijf gaat, dan kan het lonen om die transacties nog even uit te stellen tot het nieuwe jaar."

5. Duurzame aankopen

De milieu-investeringsaftrek (MIA) is bedoeld om bepaalde duurzame investeringen door bedrijven te bevorderen. Heb je in 2021 bijvoorbeeld oude apparatuur vervangen door een nieuwe versie die minder vervuiling oplevert, dan mag je tot maximaal 36 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Wil je nog een duurzame aanschaf doen, dan kan het verstandig zijn te wachten tot volgend jaar. Van Haarlem: "In 2022 wordt het maximale percentage dat je af mag trekken van de winst verhoogd naar 45 procent."