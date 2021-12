Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hun het meest heeft gebracht. Deze week Roel Schatorjé, die samen met Paul Sintnicolaas het steenpapieren notitieboekenmerk MOYU oprichtte.

Ondernemer : Roel Schatorjé

: Roel Schatorjé Bedrijf : MOYU

: MOYU Leestip: One Shot Trees as Our Last Chance for Survival van John Leary

Als kind wilde hij boswachter worden, maar na zijn studie belandde hij met een kantoorbaan bij een bank. Hij kon hier prima mee leven, totdat de grote hoeveelheid papierverspilling op de werkvloer hem te veel werd. Drie jaar geleden besloot hij om het roer om te gooien. Roel Schatorjé werd bomenredder en -planter, door uitwisbare notitieboeken van steenpapier te verkopen.

Waarom heb je het boek van Leary gekozen als gouden leestip?

"Het boek past goed bij MOYU, omdat we voor elk verkocht notitieboek een boom terug planten. De auteur Leary heeft vijftig jaar meegelopen met bosbouwprojecten en hij weet welke projecten echt werken en waarom. Bij MOYU gebruiken we zijn boek als leidraad, zodat we de juiste plannen en ideeën kunnen steunen."

Een boom planten is toch niet zo moeilijk?

"Het probleem met de meeste aanbouwprojecten is dat 'we' in het westen massaal bomen in Afrika en Zuid-Amerika willen planten, zodat we onze eigen ecologische voetafdruk compenseren. Vaak worden dan monoculturen aangelegd. Oftewel plantages met dezelfde boomsoorten die niet van nature voorkomen in het gebied waar ze worden geplant. Na een paar jaar bestaan zulke projecten niet meer, omdat de bomen zijn gekapt voor brandhout."

Hoe plant je een bos dan op een goede manier aan?

"De samenwerking met de mensen die er wonen is erg belangrijk, net als het aanleggen van een ecosysteem met verschillende boomsoorten. Als je fruit- en notenbomen plant, worden de bomen elk jaar meer waard. Een mangoboom geeft meer vruchten naarmate hij langer staat. Dan wordt het bos ook een inkomstenbron. Bovendien voorkom je dat er een monocultuur ontstaat, waar de biodiversiteit laag is en het risico op plagen, ziekten en schimmels groot."

“De natuur groeit organisch, in een langzamer tempo en onderlinge samenhang. Dat proberen we nu toe te passen op ons bedrijf.”

Wat maakt notitieboeken van steenpapier beter?

"Steenpapier is een energiezuinige en herbruikbare grondstof. Papier van hout kun je maximaal zeven keer recyclen en dat kost veel water en energie. Steenpapier bestaat voor 80 procent uit steenrestafval uit de mijnbouwindustrie en voor 20 procent uit de plasticsoort HDPE, die goed recyclebaar is. Met een speciale pen en een uitwisdoekje kun je de inkt heel makkelijk uitvegen en de pagina tot vijfhonderd keer hergebruiken. Met één uitwisbaar steenpapieren notitieboek vervang je ongeveer vijftien pulppapieren notitieboeken."

Willen mensen wel schrijven op steenpapier?

"We zijn twee jaar geleden begonnen en groeien nog steeds elke maand. Hiervoor importeerden we notitieboeken van steenpapier uit China, maar daar bleek relatief veel plastic in te zitten. Toen zijn we alles zelf in Nederland gaan produceren. We wilden de notitieboeken eerst alleen aanbieden op de zakelijke markt, maar door corona kwamen we erachter dat consumenten ook een grote behoefte hebben aan een duurzaam alternatief voor papier."

Knuffelen jullie ook bomen bij MOYU?

"Toevallig hadden we een paar weken geleden ons jaarlijkse teamuitje op een landgoed bij Renkum. Dat stimuleerde ons om na te denken over oplossingen die de natuur zou aandragen voor de dingen waar we tegenaan lopen. MOYU is in twee jaar erg snel gegroeid, van twee naar twintig medewerkers. De natuur groeit echter organisch, in een langzamer tempo en onderlinge samenhang. Dat proberen we nu toe te passen op ons bedrijf. En we knuffelen ook wel eens bomen ja, af en toe."